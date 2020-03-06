Медична книжка в Дніпрі: як оформити і чим загрожує підробка

Медична книжка необхідна для того, щоб роботодавець переконався, що його працівник повністю здоровий і не несе загрози для суспільства. Для оформлення медкнижки слід пройти огляд у лікарів і здати аналізи. Більшість жителів Дніпра не хочуть витрачати на це час і купують вже готову санітарну книжку.

Як в Дніпрі оформити медичну книжку і що загрожує за підроблений документ - розповість OBOZREVATEL.

Медкнижка в Дніпрі

Особова медична книжка

В Україні діє особиста медична книжка, яку можна отримати в медичних установах.

Санітарну книжку вимагати можуть не скрізь. Найчастіше вона потрібна для професій, які пов'язані з продуктами харчування або в роботі з дітьми. Роботодавець повинен бути переконаний, що Ви не є переносником інфекційних захворювань.

Хто повинен мати особисту медичну книжку

На підприємствах харчової промисловості;

На підприємствах громадського харчування і торгівлі;

На підприємствах водопровідних споруд;

В лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних установах;

На об'єктах комунального обслуговування;

Люди, професійна діяльність яких законодавчо передбачає проведення медоглядів при надходженні на роботу і періодичні медогляди в подальшому.

Особова медична книжка pararuchek.com.ua

Як оформити медкнижку в Дніпрі

Для початку Вам слід звернутися в медичний заклад і записатися на проходження медкомісії.

Що потрібно мати при собі:

Паспорт громадянина України;

Фотографію 3х4;

Якщо медкнижка була старого зразка, то її слід взяти і обміняти на нову;

Флюорографія.

Після того, як Ви побуваєте на консультації у терапевта, потрібно оформити всі необхідні документи для отримання особистої медичної книжки.

Оформлення медкнижки proforientator.ru

Також з ранку слід здати ряд аналізів на порожній шлунок: кров, мазок, сеча, кал, бактеріологічне дослідження на стафілокок і кишкову групу.

Відзначимо, якщо Ви давно не проходили флюорографію, то потрібно її обов'язково зробити і показати результати фахівцям.

Потім Ви проходите медичний огляд у лікарів за списком.

Якщо у Вас немає ніяких захворювань і Ваші аналізи в порядку, то готову санітарну книжку Вам повинен видати терапевт через п'ять днів після проходження медкомісії.

Якщо у Вашому організмі виявили інфекцію або Ваші аналізи не в нормі, то терапевт зобов'язаний призначити лікування. І вже після того, як інфекція зникне, лікар має право видати особисту медичну книжку.

Як виглядає медкнижка medbook.com.ua

Чи можна купити готову медичну книжку в Дніпрі

У Дніпрі існує безліч сайтів, де пропонують придбати вже готову особисту медичну книжку.

Вартість такої санітарної книжки становить 150-200 гривень.

Готова медкнижка в Дніпрі

Для замовлення готової медкнижки необхідно заповнити анкету на сайті і відправити. Після цього з Вами зв'яжуться і детально обговорять питання, що цікавлять.

Відзначимо, що вартість санітарної книжки може змінюватися, в залежності від Ваших персональних потреб.

Терміни виготовлення такого документа – один день.

Замовлення медкнижки в Дніпрі

Замовлення медкнижки в Дніпрі

Замовлення медкнижки в Дніпрі

Чи законно це

Більшість компаній, що займаються виготовленням медкнижок, стверджують, що вони не роблять підроблені документи.

"Всі довідки, що видаються нами, є справжніми і легітимними. Ви отримуєте такий же документ, як і в поліклініці", – заявляють в одній з подібних компаній.

Як повідомив OBOZREVATEL юрист Станіслав Ліфлянчик, виготовлення даних документів є незаконним:

"Це відверта липа з підробленими печатками і підписами", – прокоментував юрист.

Що загрожує за підробку документів

Станіслав Ліфлянчік додав, що за це загрожує кримінальна відповідальність:

"Згідно зі статтею 358 КК України, підробка посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років", – розповів юрист.

Що загрожує за підробку документів Fishki.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що купити лікарняний в Україні дуже легко. І мова йде не про змову з конкретним лікарем, а про діяльність сайтів-посередників. Всього 300-500 гривень – і можна відпочивати тиждень. Але варто розуміти, що ці "документи" – фальшивка.

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