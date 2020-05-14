Магістратура 2020: як студенти будуть вступати і вартість навчання в Дніпрі

Цього року через загальнонаціональний карантин студентам Дніпра доводиться вчитися і здавати сесію дистанційно. Випускники вищих навчальних закладів в замішанні, як здавати ЗНО і вступати на магістратуру.

Що потрібно для вступу на магістратуру, і яка вартість навчання в Дніпрі – читайте далі в нашому матеріалі.

Магістратура 2020 kibit.edu.ua

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

З 12 травня почалася реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті і єдиному професійному вступному іспиті і триватиме до 5 червня.

Реєстрація учасників буде проходити дистанційно. Для реєстрації участі в іспитах необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії комплект реєстраційних документів, зокрема, скановані копії або фотокопії:

Заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідної для оформлення екзаменаційного листа;

Документа, що посвідчує особу;

Фотографії для документів (кольорової або чорно-білої) з зображенням, яке відповідає досягнутому віку абітурієнта;

Облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання і отримання диплома в рік вступу;

Документа про отриману ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які закінчили навчання в минулі роки);

Медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для здачі іспитів).

Заява-анкета

Відзначимо, що в темі листа необхідно обов'язково вказати прізвище, ім'я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім'я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж відправити лист, обов'язково перевірте правильність даних, зазначених у заяві-анкеті. Потім представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів і правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику буде відправлена сканована копія екзаменаційного листа на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листа зберігатися в приймальній комісії.

Якщо в екзаменаційному листі учасник виявить помилки, йому необхідно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний лист можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштою, якщо ви вказали таку необхідність в заяві-анкеті.

ЗНО на магістратуру Народна правда

Студенти Дніпра активно реєструються на ЗНО до магістратури

Як повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти, станом на 13 травня для участі у вступних іспитах до магістратури успішно зареєстровано майже тисячу осіб, 139 – з Дніпра та області.

Відзначимо, що найбільше зареєстрованих учасників тестування в вузах Дніпра, Харкова та Києва.

Магістратура volynnews.com

Вступ до магістратури: як це буде відбуватися

Єдиний вступний іспит і єдине вступне випробування відбудуться 1 і 3 липня, а вступна кампанія на магістратуру почнеться 1 серпня.

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Перелік документів, необхідних для вступу на магістратуру

При подачі заяви в паперовій формі студент пред'являє особисто оригінали:

Документа, що посвідчує особу (в разі подачі ID-карти – паперова виписка з Єдиного державного демографічного реєстру (оригінал і копія);

Військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

Документа державного зразка про раніше отриману освітню ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Сертифікат ЗНО для магістрів (оригінал і копія, для певних спеціальностей);

Документи, що підтверджують право на участь в конкурсі за вступними іспитами при надходженні для отримання ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань "Культура і мистецтво", "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Богослов'я", "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування ", "Сфера обслуговування", "Публічне управління і адміністрування", "Міжнародні відносини" (крім спеціальності" Міжнародне право". Це документи, які підтверджують, що студент відноситься до пільгової категорії (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, довідка про інвалідність і т.д.).

До заяви, поданої в паперовій формі, студент додає:

Копію документа, що посвідчує особу;

Копію військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

Копію сертифікату ЗНО (для певних спеціальностей);

Чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см.

Магістратура mojaedukacja.com

Що студенти Дніпра думають про вступ до магістратури

Студентка одного з ВНЗ Дніпра Вікторія цього року не планує вступати на магістратуру:

"Буду пробувати вступити в наступному році, так як в цьому навряд чи здам ЗНО з англійської мови. Потрібно ретельно підготуватися, а зараз у мене, на жаль, немає на це часу.

Особисто я вважаю, що диплом магістра не так вже й важливий. Роботодавець не дивитиметься в диплом, і які там бали, головне – досвід в роботі. Саме з досвідом більше шансів знайти хорошу роботу. А на магістратуру, я думаю, можна піти тільки для того, щоб батьки не переживали і не голосили з цього приводу", – зазначила Вікторія.

А ось студент Артем вважає, що освіта – одна з головних складових в житті:

"Я вчуся не для скоринки, а, перш за все, для себе. Звичайно, рівень знань і викладання в університетах залишає бажати кращого і мені хотілося б більше отримувати нових і цікавих навичок.

Часто кажуть, що диплом бакалавра – це неповна вища освіта. Не можу з цим повністю погодитися, але вважаю, що диплом магістра ніколи не завадить і зайвим не буде", – розповів Артем.

Магістратура www.dut.edu.ua

Для багатьох студентів Дніпра вступ до магістратури в цьому році – "незрозумілий і складний". Так, студентка одного з ВНЗ Дніпра Дарина дуже переживає з приводу вступу на магістратуру, так як навіть викладачі не знають, як і в якій формі це буде відбуватися:

"Я і мої одногрупники мало не кожен день зв'язуються з викладачами, представниками ректорату для того, щоб дізнатися, як, куди і які документи потрібно подавати, в якій формі будуть проходити іспити і т.д.

Зараз ситуація в країні з карантинним режимом – незрозуміла, і може затягнутися ще надовго.

Чесно, якийсь проклятий рік. Біди йдуть одна за одною, і жити в постійному страху – це жахливо", – розповіла студентка Дарина.

Магістратура pon.org.ua

Вартість навчання на магістратурі в ВУЗах Дніпра

Університет імені Альфреда Нобеля

На магістерському відділенні очної форми найдешевша спеціальність – освітні, педагогічні науки – 22550 гривень. На заочній формі навчання – економічний факультет – 16708 гривень.

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Український державний хіміко-технологічний університет

На магістерському навчанні очної форми найдешевшими є такі спеціальності: видавництво і поліграфія, екологія, прикладна математика, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 12650 гривень. Найдорожча спеціальність – промислова фармація – 16800 гривень.

На заочній формі навчання доведеться найменше заплатити за такі спеціальності: економіка, менеджмент, маркетинг, екологія, комп'ютерні науки та інженерія, комп'ютерні технології, прикладна механіка, хімічні технології та інженерія, теплоенергетика, галузеве машинобудування. Перераховані вище спеціальності обійдуться в 9900 гривень.

Відзначимо, що найдорожчою спеціальністю на заочній формі є промислова фармація – 16800 гривень.

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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – хімічні технології та інженерія і математика – 10500 гривень, а найдорожча – право – 20100 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності математика і біологія – 8800 гривень. Найбільше потрібно віддати на факультеті права – 17100 гривень.

Дніпропетровська академія музики ім. Глінки

В академії є тільки очна форма магістратури, вартість якої становить 26180 гривень за 1,5 року навчання.

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Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – водні біоресурси і аквакультура – 8100 гривень, а найдорожчі – фінанси і банківська справа, маркетинг – 13600 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності будівництва та цивільної інженерії – 6 тисяч гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті управління та адміністрування, облік та оподаткування, фінанси, банківська справа і страхування, управління фінансово-економічною безпекою, економіка, менеджмент, маркетинг – 8800 гривень.

Дніпропетровський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

На магістерському навчанні очної форми вартість всіх спеціальностей становить 16700 гривень, але на факультеті права та правоохоронної діяльності доведеться заплатити трохи більше – 17400 гривень.

На заочній формі ціна стандартна – 11 тисяч гривень. І тільки на факультеті права та правоохоронної діяльності доведеться заплатити більше – 14600 гривень.

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Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

В даному навчальному закладі на магістерське навчання можна вступити на такі спеціальності як публічне управління і адміністрування і менеджмент. Вартість навчання очної форми спеціальності менеджмент – 22 тисячі гривень, заочна форма – 19500 гривень.

На спеціальності громадське управління і адміністрування очної форми за навчання доведеться заплатити 20300 гривень, на заочній формі – 18900 гривень.

Національна металургійна академія України

У цій академії стандартна і найнижча вартість навчання магістратури очної форми – 13 тисяч гривень, а найвища ціна – 26400 гривень.

На заочній формі магістратури вартість становить 7800 і 9300 гривень.

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Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – екологія і науки про Землю – 11980 гривень, а найдорожча – право – 24500 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності освітні, педагогічні науки – 5900 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 12190 гривень.

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Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вартість навчання в академії на очній формі магістратури становить 31335 гривень за 1,5 року, а на спеціальності фізична терапія і Ерготерапія доведеться заплатити 62955 гривень. Відзначимо, що заочної форми навчання на магістратурі немає.

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Університет митної справи та фінансів

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – комп'ютерні науки – 13 тисяч гривень, а найдорожча – право – 18500 гривень.

На заочній формі магістратури найнижча вартість навчання на спеціальності інженерії програмного забезпечення – 8 тисяч гривень, а найвища – на факультеті права – 15 тисяч гривень.

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Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – громадська безпека, галузеве машинобудування, автомобільний транспорт, матеріалознавство – 11520 гривень, найдорожча – архітектура і містобудування – 15900 гривень.

На заочній формі магістратури середня вартість навчання складає 7680-8560 гривень.

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Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

На магістерському навчанні очної форми найдешевшими факультетами є: галузеве машинобудування, електроенергетика, теплоенергетика, автоматизація та комп'ютерні технології, будівництво і громадянська інженерія, екологія. Вартість навчання – 13820 гривень. Відзначимо, що вартість на інших факультетах становить 17470 гривень.

На заочній формі вищевказані факультети також є найдешевшими – 10190 гривень, а решта – 11680 гривень.

Дніпровський гуманітарний університет

В даному приватному університеті на магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – психологія та туризм – 15 тисяч гривень, найдорожча – право – 17 тисяч гривень. На заочній формі потрібно заплатити 12 тисяч гривень за спеціальність психологія та туризм, і 15 тисяч гривень за спеціальність право.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кожен пацієнт ні за яких обставин не повинен залишитися без медичної допомоги. Але, на жаль, бувають випадки, коли лікар відмовляється приймати хворого і тоді постає питання: "Чи має він на це право?". Стало відомо, в яких випадках лікар може відмовити в прийомі жителям Дніпра і що йому за це загрожує.