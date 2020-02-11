Лікування дніпрян за кордоном за державні кошти: які документи потрібні

Пацієнт з Дніпра повинен зібрати пакет необхідних документів, а потім подати на розгляд спеціальної комісії при Міністерстві охорони здоров'я.

Держоргани зобов'язані сприяти виїзду українців за кордон і перебуванню там в період лікування. Про те, які документи для цього знадобляться – розповість OBOZREVATEL.

Лікування за кордоном за рахунок держави: подробиці medhealth.org

У 2020 році, завдяки програмі медичних гарантій українцям надаватимуть послуги з раннього виявлення найбільш поширених онкологічних захворювань, зокрема, раку молочної залози, легень, шлунка і деяких інших. Ті з хвороб, які в Україні не лікують, можна буде лікувати за кордоном за державні кошти.

Якщо ви хочете потрапити під державну програму, то корисно буде знати, що ініціатором лікування українців за кордоном може виступити будь-яка лікарня Дніпра і області, яка підзвітна Міністерству охорони здоров'я.

У МОЗ створюється комісія, яка протягом 20 днів приймає рішення про можливість отримати медичну допомогу в межах України. Якщо такої можливості немає, тоді підбирається відповідна клініка за кордоном, видається указ про направлення туди хворого і перераховуються кошти на рахунок іноземної клініки. Держава покриває лише вартість лікування, діагностики та проїзд пацієнта і одного супроводжуючого до місця лікування, а також їх повернення додому. В нашій країні лікування за кордоном визначено як виняткова міра для українців, захворювання яких не лікується в рідній країні.

Для розгляду вашого запиту на лікування за кордоном знадобляться наступні документи:

– заяву громадянина (його законного представника), який потребує лікування за кордоном, за формою, затвердженою МОЗ;

– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

– лист-направлення від структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, міських адміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

– документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання громадянина, довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих в загальному житловому приміщенні;

– відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми отриманих доходів і довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї;

– згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

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Особливості подачі документів

– виписка з медичної карти готується і подається виключно в друкованому вигляді;

– документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання громадянина – копія паспорта;

– відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів необхідно подавати за останні півроку;

– згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства надається в довільній формі.

Витрати, пов'язані з напрямком громадянина для лікування за кордон, можуть включати тільки оплату вартості лікування, діагностики (як частини лікувального процесу) і відшкодування вартості проїзду громадянина і однієї особи, що його супроводжує, до місця лікування і їх повернення, а також оплату банківських послуг .

Після прийняття Комісією МОЗ позитивного рішення про направлення і оплати вартості лікування пацієнта за кордоном, МОЗ може надати іноземної клініці інформаційний лист про прийняття позитивного рішення. Такий лист приходить протягом трьох робочих днів за запитом пацієнта, його законного представника або іноземного установи охорони здоров'я.

Громадянин (або його законний представник) зобов'язаний не пізніше ніж через місяць з часу повернення на територію України після проведеного лікування за кордоном подати письмовий звіт про обсяги проведеного лікування і обсяги коштів, витрачених на лікування.

Лікування за кордоном: особливості 24tv.ua

Найпопулярніші напрямки для пацієнтів – Ізраїль, Німеччина, Туреччина, Індія та Південна Корея. Якість медичного обслуговування в цих країнах знаходиться на високому рівні.

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