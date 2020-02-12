Лайфхаки від пенсіонерів Дніпра: як вижити на мінімалку

Мінімальна пенсія і прожитковий мінімум – не самі веселі показники в країні. У пенсіонерів Дніпра є свої перевірені методи, як прожити на невелику суму і заощадити фінанси.

OBOZREVATEL поділиться порадами старшого покоління і розповість, як можна оптимізувати витрати на дорогих товарах і послугах.

Як економлять пенсіонери Дніпра

Багато з жителів Дніпра навіть не уявляють, як прожити на "мінімалку". До того ж, прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102 гривні, а мінімальна пенсія - 1638 гривень. Як прожити на суму меншу за мінімальну – ніхто відповісти не може.

Пенсіонери, яким доводиться виживати – мають в своєму багажі кілька секретів про те, як заощадити і зробити неможливе – протягнути до наступної пенсії. Кожен може перевірити на собі, чи працюють методи.

Грілка або пляшка гарячої води під ковдру

Для тих, хто живе в приватному секторі і не готовий оплачувати величезні суми за опалення – є метод, який прийшов з далеких радянських часів. Щоб не мерзнути в зимову ніч, досить набрати пляшку з дуже гарячою водою, надіти на неї носок (в ідеалі – в'язаний) і розмістити під ковдру.

Пляшка з гарячою водою зігріє в холодну ніч istockphoto

Вода в пляшці буде довго остигати, протягом декількох годин. Якщо тепла недостатньо – можна повторити маніпуляції та зігрітися декількома гарячими пляшками.

"Краще їх розміщувати в районі ніг, колін. Одну пляшку можна покласти ближче до попереку. Якщо ви будете зібрані кількома ковдрами – тепло буде триматися практично всю ніч. І не потрібно" кочегарити "в будинку, і рахунків величезних не буде. Ми так грілися ще в гуртожитку, коли в технікумі вчилися. Ось і тепер прийшов час ", – поділилася пенсіонерка з Дніпра Людмила Іванівна.

Грілку також можна загорнути в теплу тканину istockphoto

Нове – доглянуте старе

Пенсіонери дуже бережливо ставляться до одягу. Якщо ж сучасна молодь звикла оновлювати гардероб кожні кілька місяців – то для людей пенсійного віку це нечувана розкіш.

"Одяг завжди повинна бути доглянутою. Ми - люди, які виросли в СРСР, навіть в молодості мало у кого була можливість купувати багато суконь. Хотілося, звичайно, але звідки взяти гроші. Ми самі шили, або доношували за старшими. Але речі більше цінувалися, ось я пальто ношу вже близько 15 років, і воно як нове ", – акцентує пенсіонерка.

Пенсіонери вміють берегти речі

Як радять доглядати за одягом пенсіонери:

– Акуратна носка – запорука довгого життя одягу;

– Теплу верхній одяг (шуба, пальто) потрібно зберігати тільки в чохлі;

– Помітили невелику дірку – відразу ж зашити, і щоб шов був рівним (так вид не зіпсується);

– Костюми слід розвісити на відповідних за розміром плічках і прибрати в якісні чохли для одягу. Бажано, щоб вони були виконані з текстилю хоча б наполовину;

– Чи не знімайте черевики тиском іншої ноги на каблук, це негативно позначиться на стиках, особливо якщо врахувати, що сьогодні вироби прошиваються вкрай рідко. Роззувайтеся за допомогою рук, а взувайтеся, використовуючи спеціальний ріжок;

– В складене постільна білизна та рушники можна ховати шматочок мила – це дасть приємний запах і позбавить від молі.

Знижки в супермаркетах: полювання буде вигідною

Великі продуктові магазини і супермаркети міста дуже часто влаштовують знижки та акції на ходові товари і продукти харчування. Про них дуже просто дізнатися: по місту багато рекламних вивісок, на самих супермаркетах – розклеєні банери. Крім того, на касі часто залишають газети і невеликі журнали з інформацією про найближчі акціях. Також у кожного супермаркету Дніпра є власна торгова лінія, товари якої в рази дешевше, але не поступаються за якістю.

У магазинах часто великі знижки

"Так можна заощадити в два рази, іноді навіть більше. Молодь каже, що якщо товар зі знижкою – він зіпсований. Я скільки разів купувала – все добре, все свіже", – поділилася Людмила Іванівна.

Консервація

Консервовані домашні соління – ще один метод заощадити на продуктах. Огірки, помідори, гриби, кабачки, борщові заправки і навіть м'ясні заготовки (тушонка) – прекрасний спосіб не витрачатися на багато продуктів харчування.

У багатьох пенсіонерів є ділянка, на якому вони вирощують запаси. Якщо це приватний сектор, то вигода ще більше. Якщо городу немає – багато закуповують овочі на ринках у таких же бабусь-пенсіонерок.

Бабусі продають останнім

Головне - накопичити до зими

Продам майже даром

Ви напевно помічали, що люди похилого віку часто торгують на вулицях міста. Це можуть бути книги, в'язані речі, домашні рослини, саморобні прикраси для дому.

"Готуй сани влітку"

У теплу пору року пенсіонери продають те, що можуть, а взимку – живуть на зароблені гроші. Це дуже поширений і популярний метод заробітку серед бабусь і дідусів.

Чоловіки-пенсіонери не відстають

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Україні змінили розмір пенсій на 2020 й рік : скільки і хто отримує.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!