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24 березня • оновлено в 14:04
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Софія Ковнір

Лайфхак для жителів Дніпра: захисна маска своїми руками в домашніх умовах

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Жителям Дніпра під час карантину радять користуватися медичними масками для безпеки свого здоров'я. Але зараз в аптеках міста практично неможливо знайти засіб захисту.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL рукодільниця Анастасія Гончарик розповіла і показала, як в домашніх умовах зшити медичну маску.

Захисна маска в домашніх умовах

Захисна маска в домашніх умовах

Що потрібно для пошиття маски

Для маски знадобиться три відрізка тканини 18*19 см, нитки, голки і резинки від 20-25 см.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

На даний момент ми маємо перший шар - бавовна з принтом, другий шар - бавовна біла, третій шар - двошарова марля. Відзначимо, що другий і третій шар можна скласти в чотири шари.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Пошиття маски

З лицьового боку першого шару прикладаємо резинки, рівненько з обох сторін, відступивши по одному сантиметру від краю.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Після цього складаємо тканину лицьовою стороною один до одного. Наприклад, у нас це бавовна з принтом і марля (так як вона також з малюнком). Зверху марлі кладемо проміжний шар тканини (або марлі). Потім фіксуємо голками і прошиває по краю з двох сторін.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Вивертаємо наш виріб. Резинки виходять вже вшиті всередині. Після цього підвертаємо в середину краю (нена виворітну сторону, а все у всередину) по одному сантиметру до резинок і фіксуємо голками. Відзначимо, що для зручності можна проутюжити.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Проміжний етап

На етапі підкоміра можна в шов вкласти дріт (носовий затискач). Можна дістати його з одноразових масок або від упаковки подарунків, або знайти щось підходяще. Тільки обов'язково спробуйте пропрасувати на найбільшій потужності праски через кілька шарів тканини.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Потім вкладаємо під підкомірку тканини, фіксуємо голками і прошиваємо, щоб маска не ковзала при пранні і носінні.

Закладаємо три невеликі однакові складки і також все фіксуємо голками і, за бажанням, праскою. Прошиваємо по колу.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Фінал

В кінці обрізаємо всі зайві нитки, відпарюємо і пропрасовуємо маску. І наша захисна багаторазова маска готова!

Готова медична маска

Готова медична маска

Кілька порад при пошитті маски

  1. Резинку можна пришити вже на готовий виріб. Довгу резинку можна зав'язати вузликом.

  2. Резинку краще купувати в бавовняній обмотці, щоб не плавився при прасуванні. Або прасувати дуже обережно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Дніпропетровщини закликала жителів області бути обережними і не відкривати двері незнайомцям. Правоохоронці попередили, що під виглядом обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти в житло і скоювати злочини.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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