Лайфхак для жителів Дніпра: захисна маска своїми руками в домашніх умовах

Жителям Дніпра під час карантину радять користуватися медичними масками для безпеки свого здоров'я. Але зараз в аптеках міста практично неможливо знайти засіб захисту.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL рукодільниця Анастасія Гончарик розповіла і показала, як в домашніх умовах зшити медичну маску.

Захисна маска в домашніх умовах

Що потрібно для пошиття маски

Для маски знадобиться три відрізка тканини 18*19 см, нитки, голки і резинки від 20-25 см.

Маска в домашніх умовах

На даний момент ми маємо перший шар - бавовна з принтом, другий шар - бавовна біла, третій шар - двошарова марля. Відзначимо, що другий і третій шар можна скласти в чотири шари.

Маска в домашніх умовах

Пошиття маски

З лицьового боку першого шару прикладаємо резинки, рівненько з обох сторін, відступивши по одному сантиметру від краю.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Після цього складаємо тканину лицьовою стороною один до одного. Наприклад, у нас це бавовна з принтом і марля (так як вона також з малюнком). Зверху марлі кладемо проміжний шар тканини (або марлі). Потім фіксуємо голками і прошиває по краю з двох сторін.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Вивертаємо наш виріб. Резинки виходять вже вшиті всередині. Після цього підвертаємо в середину краю (нена виворітну сторону, а все у всередину) по одному сантиметру до резинок і фіксуємо голками. Відзначимо, що для зручності можна проутюжити.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Проміжний етап

На етапі підкоміра можна в шов вкласти дріт (носовий затискач). Можна дістати його з одноразових масок або від упаковки подарунків, або знайти щось підходяще. Тільки обов'язково спробуйте пропрасувати на найбільшій потужності праски через кілька шарів тканини.

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Маска в домашніх умовах

Потім вкладаємо під підкомірку тканини, фіксуємо голками і прошиваємо, щоб маска не ковзала при пранні і носінні.

Закладаємо три невеликі однакові складки і також все фіксуємо голками і, за бажанням, праскою. Прошиваємо по колу.

Маска в домашніх умовах

Фінал

В кінці обрізаємо всі зайві нитки, відпарюємо і пропрасовуємо маску. І наша захисна багаторазова маска готова!

Готова медична маска

Кілька порад при пошитті маски

Резинку можна пришити вже на готовий виріб. Довгу резинку можна зав'язати вузликом. Резинку краще купувати в бавовняній обмотці, щоб не плавився при прасуванні. Або прасувати дуже обережно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Дніпропетровщини закликала жителів області бути обережними і не відкривати двері незнайомцям. Правоохоронці попередили, що під виглядом обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти в житло і скоювати злочини.

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