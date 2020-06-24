МоваЯзык

Топтеми:

Куди звертатися, якщо: про роботу служб у Дніпрі і корисні номери

Яна Коваль
Яна Коваль
Дніпро в деталях
3,1 т.
Куди звертатися, якщо: про роботу служб у Дніпрі і корисні номери

Корисні номери в Дніпрі

Трапляються ситуації, коли терміново потрібно вирішити питання або отримати допомогу, а контактних даних – немає.

Про те, куди і з якого питання можна звернутися в Дніпрі – докладно розповість OBOZREVATEL.

Екстрені служби Дніпра

Мабуть, найважливіші номери телефонів, які потрібно знати напам'ять. Саме завдяки своєчасному дзвінку в служби, зазначені нижче, ви можете запобігти негативному подія або врятувати життя людині. Вам дадуть відповідь у будь-який час – служби працюють цілодобово.

Служба порятунку – 101;

Поліція – 102;

Швидка медична допомога – 103;

Аварійна газова служба – 104.

Екстрені служби Дніпра

Екстрені служби Дніпра pixabay

Комунальні служби Дніпра

Придніпровська ТЕС (заборгованість за опалення, холодне водопостачання) – (066) 334 12 95; (066) 334 12 92;

КП Теплоенерго – (056) 374 30 08; (056) 374 30 18;

Дніпроводоканал, цілодобова диспетчерська служба – (056) 732 12 12;

Дніпровські енергетичні послуги (Yasno) – (056) 770 11 55, (067) 770 11 55, (050) 770 11 55;

Дніпрогаз – (056) 78 7810;

Міськсвітло, вуличне освітлення – (056) 745 31 29;

Зооконтроль – (067) 908 89 86;

Комунальна ритуальна служба – (056) 722 22 27, (067) 112 03 03, 0800 303 120;

Цілодобова центральна диспетчерська служба "Ліфтмонтаж" – (056) 790 99 50, (067) 523 65 58, (099) 357 53 49, (093) 284 92 77.

Комунальні служби Дніпра

Комунальні служби Дніпра pixabay

Гарячі лінії органів влади

Номери єдиної гарячої лінії для звернень дніпрян і попереднього запису на прийом до міського голови:

(056) 732 12 12;

(095) 732 12 12;

(096) 732 12 12;

(073) 732 12 12;

Гаряча лінія Дніпропетровської обласної адміністрації – 0 800 505 600;

Гаряча лінія Дніпропетровської обласної ради – (056) 742 75 01, (056) 742 75 89.

Гарячі лінії органів влади

Гарячі лінії органів влади pixabay

Транспортні служби

Дніпровський електротранспорт (центральна диспетчерська) – (056) 722 00 75;

Вокзал "Дніпро-головний" (довідкова) – (056) 793 48 26;

Автовокзал Дніпро (довідкова) – (050) 312 11 10, 067 01 01 020;

Аеропорт Дніпропетровськ – (056) 239 59 99.

Транспортні служби

Транспортні служби pixabay

Гарячі лінії з питань, пов'язаних з коронавірусом

Дніпропетровська обласна лінія – (067) 611 08 86, (068) 979 96 24;

Гаряча лінія для жителів області, які повернулися з-за кордону – 0800 500 474.

Гарячі лінії з питань, пов'язаних з коронавірусів

Гарячі лінії з питань, пов'язаних з коронавірусів pixabay

Телефони довіри

Лінія допомоги для учасників АТО і їх сімей – 0 800 505 085;

Лінія по попередженню домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 0 800 500 335 або 116 111;

Анонімний телефон довіри – (056) 745 90 40.

Телефони довіри

Телефони довіри pixabay

Центри надання адміністративних послуг

ЦНАП "Правобережний" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;

ЦНАП "Лівобережний" – 099-602-10-02; 237-52-76.

Центри надання адміністративних послуг

Центри надання адміністративних послуг dniprorada

Гарячі лінії Жилсервіс Дніпра

Якщо у Вас виникли питання по експлуатації житла і ремонтам, то слід звернутися на гарячу лінію Жилсервіс:

КП "Жилсервіс-2" – 778-20-67;

КП "Жилсервіс-5" – 067-520-63-21;

КП "ЖГ Самарського району" – 098-595-69-47;

Диспетчерська служба виконавців послуг з вивезення відходів – 068-405-00-00.

Гаряча лінія Жилсервіс Дніпра

Гаряча лінія Жилсервіс Дніпра pixabay

Інші корисні номери в Дніпрі

Міська аварійна служба з відкриття замків – (050) 456-10-05, (068) 444-55-34, (098) 683-90-12;

Дніпропетровська центральна районна лікарня – (056) 724-15-00, (056) 724-16-07, (056) 724-16-05, (056) 724-16-14;

ТОВ "Санітарно-профілактична компанія Ліквідатор" (послуги з дезінсекції та дезінфекції) – (095) 514-12-12, (097) 514-12-12, (073) 514-12-12;

Служба висотного реагування – (056) 232-34-74;

Евакуатор в Дніпрі – (066) 278-14-00, (097) 785-97-45, (067) 745-88-83;

Морг, обласне бюро судово-медичної експертизи – (056) 246-04-85, (056) 246-34-45.

Інші корисні номери в Дніпрі

Інші корисні номери в Дніпрі pixabay

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які діти шукають родину в Дніпрі. Батьків чекають як немовлята, так і підлітки. За даними Міністерства соціальної політики, в люблячих родинах потребують 2100 дітей з Дніпра і області.

УкраїнаДніпрошвидка допомогалікаріполіціяпожежакомунальні послугимобільний телефон
Поділитися в Facebook
  1. /Дніпро
  2. /Дніпро в деталях