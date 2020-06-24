Куди звертатися, якщо: про роботу служб у Дніпрі і корисні номери

Трапляються ситуації, коли терміново потрібно вирішити питання або отримати допомогу, а контактних даних – немає.

Про те, куди і з якого питання можна звернутися в Дніпрі – докладно розповість OBOZREVATEL.

Екстрені служби Дніпра

Мабуть, найважливіші номери телефонів, які потрібно знати напам'ять. Саме завдяки своєчасному дзвінку в служби, зазначені нижче, ви можете запобігти негативному подія або врятувати життя людині. Вам дадуть відповідь у будь-який час – служби працюють цілодобово.

Служба порятунку – 101;

Поліція – 102;

Швидка медична допомога – 103;

Аварійна газова служба – 104.

Екстрені служби Дніпра pixabay

Комунальні служби Дніпра

Придніпровська ТЕС (заборгованість за опалення, холодне водопостачання) – (066) 334 12 95; (066) 334 12 92;

КП Теплоенерго – (056) 374 30 08; (056) 374 30 18;

Дніпроводоканал, цілодобова диспетчерська служба – (056) 732 12 12;

Дніпровські енергетичні послуги (Yasno) – (056) 770 11 55, (067) 770 11 55, (050) 770 11 55;

Дніпрогаз – (056) 78 7810;

Міськсвітло, вуличне освітлення – (056) 745 31 29;

Зооконтроль – (067) 908 89 86;

Комунальна ритуальна служба – (056) 722 22 27, (067) 112 03 03, 0800 303 120;

Цілодобова центральна диспетчерська служба "Ліфтмонтаж" – (056) 790 99 50, (067) 523 65 58, (099) 357 53 49, (093) 284 92 77.

Комунальні служби Дніпра pixabay

Гарячі лінії органів влади

Номери єдиної гарячої лінії для звернень дніпрян і попереднього запису на прийом до міського голови:

(056) 732 12 12;

(095) 732 12 12;

(096) 732 12 12;

(073) 732 12 12;

Гаряча лінія Дніпропетровської обласної адміністрації – 0 800 505 600;

Гаряча лінія Дніпропетровської обласної ради – (056) 742 75 01, (056) 742 75 89.

Гарячі лінії органів влади pixabay

Транспортні служби

Дніпровський електротранспорт (центральна диспетчерська) – (056) 722 00 75;

Вокзал "Дніпро-головний" (довідкова) – (056) 793 48 26;

Автовокзал Дніпро (довідкова) – (050) 312 11 10, 067 01 01 020;

Аеропорт Дніпропетровськ – (056) 239 59 99.

Транспортні служби pixabay

Гарячі лінії з питань, пов'язаних з коронавірусом

Дніпропетровська обласна лінія – (067) 611 08 86, (068) 979 96 24;

Гаряча лінія для жителів області, які повернулися з-за кордону – 0800 500 474.

Гарячі лінії з питань, пов'язаних з коронавірусів pixabay

Телефони довіри

Лінія допомоги для учасників АТО і їх сімей – 0 800 505 085;

Лінія по попередженню домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 0 800 500 335 або 116 111;

Анонімний телефон довіри – (056) 745 90 40.

Телефони довіри pixabay

Центри надання адміністративних послуг

ЦНАП "Правобережний" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;

ЦНАП "Лівобережний" – 099-602-10-02; 237-52-76.

Центри надання адміністративних послуг dniprorada

Гарячі лінії Жилсервіс Дніпра

Якщо у Вас виникли питання по експлуатації житла і ремонтам, то слід звернутися на гарячу лінію Жилсервіс:

КП "Жилсервіс-2" – 778-20-67;

КП "Жилсервіс-5" – 067-520-63-21;

КП "ЖГ Самарського району" – 098-595-69-47;

Диспетчерська служба виконавців послуг з вивезення відходів – 068-405-00-00.

Гаряча лінія Жилсервіс Дніпра pixabay

Інші корисні номери в Дніпрі

Міська аварійна служба з відкриття замків – (050) 456-10-05, (068) 444-55-34, (098) 683-90-12;

Дніпропетровська центральна районна лікарня – (056) 724-15-00, (056) 724-16-07, (056) 724-16-05, (056) 724-16-14;

ТОВ "Санітарно-профілактична компанія Ліквідатор" (послуги з дезінсекції та дезінфекції) – (095) 514-12-12, (097) 514-12-12, (073) 514-12-12;

Служба висотного реагування – (056) 232-34-74;

Евакуатор в Дніпрі – (066) 278-14-00, (097) 785-97-45, (067) 745-88-83;

Морг, обласне бюро судово-медичної експертизи – (056) 246-04-85, (056) 246-34-45.

Інші корисні номери в Дніпрі pixabay

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які діти шукають родину в Дніпрі. Батьків чекають як немовлята, так і підлітки. За даними Міністерства соціальної політики, в люблячих родинах потребують 2100 дітей з Дніпра і області.