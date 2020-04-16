Куди звертатися в Дніпрі, якщо померла людина: порядок дій

На жаль, смерть неминуча. Рано чи пізно всім доведеться з нею зіткнутися.

Часто постає питання: що робити і до кого потрібно звертатися в Дніпрі в першу чергу, якщо помер родич або самотня людина? Про це OBOZREVATEL докладно розповість далі.

Куди звертатися в Дніпрі, якщо померла людина горслужба-ритуал.рф

Людина померла від тривалої хвороби

Якщо в Дніпрі людина померла від тривалої хвороби і при цьому спостерігалася у свого лікуючого лікаря, то, в першу чергу, необхідно отримати свідоцтво про смерть у цього ж лікаря.

Потім потрібно звернутися в РАЦС за місцем проживання і оформити гербовое свідоцтво про смерть.

Адреси РАЦСів Дніпра

РАЦС в Чечелівському районі: проспект Пушкіна, 67. Телефон: +38(056)-239-84-97.

РАЦС в Центральному районі: вулиця Січеславська Набережна, 10. Телефон: +38(056)-778-06-98, +38(056)-778-42-98.

РАЦС в Шевченківському районі: проспект Гагаріна, 112. Телефон: +38(056)-792-95-56.

РАЦС в Індустріальному районі: проспект Слобожанський, 14. Телефон: +38(056)-223-71-84, +38(056)-223-40-13.

РАЦС в Соборному районі: вулиця Вернадського, 15. Телефон: +38(056)-744-85-33.

РАЦС в Амур-Нижньодніпровському районі: проспект Слобожанський, 15. Телефон: +38(056)-223-42-88.

РАЦС в Новокодацькому районі: вулиця Данила Галицького, 31. Телефон: +38066-683-80-78.

РАЦС в Самарському районі: вулиця Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056)-767-20-57.

РАЦС Дніпропетровського обласного управління юстиції: вулиця Шмідта, 36А. Телефон: (056)-371-27-49.

Зразок свідоцтва про смерть klc.kiev.ua

Важливо відмітити! У період карантину прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Дніпра обмежений. Але безпосередній прийом громадян буде здійснюватись виключно з питань державної реєстрації народження, смерті і видачі архівних документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, необхідних для підтвердження при похованні, а також державної реєстрації шлюбу.

Після отримання свідоцтва про смерть необхідно звернутися до ритуальної служби для вирішення всіх питань – дата і час поховання, місце поховання і т.д.

Крім цього, згідно із законодавством України, слід укласти договір-замовлення на надання ритуальних послуг з ритуальною службою Дніпра.

Після цього залишається оповістити всіх знайомих про смерть, придбати ритуальні речі, замовити релігійні обряди і організувати поминальний обід. А після похорону слід отримати компенсацію за них.

Що робити, якщо померла людина ProGorod33.ru

Людина померла в результаті насильницької смерті або нещасного випадку

Як повідомляють у комунальному підприємстві "Ритуальна служба", якщо людина померла раптово – насильницька смерть або нещасний випадок, то, в першу чергу, необхідно викликати швидку допомогу і поліцію.

Після цього тіло померлого доставлять в судово-медичний морг і проведуть розтин. Відзначимо, що за письмовою заявою родичів померлого патологоанатомічний розтин може бути скасовано.

Адреси моргів Дніпра

Морг міської клінічної лікарні №9: проспект Мануйлівський, 29. Телефон: (056)-725-04-87.

Морг міської клінічної лікарні №16: проспект Богдана Хмельницького, 19. Телефон: (056)-749-73-60.

Обласне патологоанатомічне бюро, комунальний заклад: площа Соборна, 14. Телефон: (056)-246-52-24.

Патологоанатомічне відділення міської клінічної лікарні №2: проспект Сергія Нігояна, 53. Телефон: (056)-767-18-10.

Патологоанатомічне відділення дорожньої клінічної лікарні: вулиця Дмитра Кедріна, 55. Телефон: (056)-793-15-89; (056)-793-15-62.

Обласне патологоанатомічне бюро, відділення дитячої патологоанатомії: вулиця Космічна, 13. Телефон: (056)-268-93-20.

Морг міської клінічної лікарні №6: вулиця Батумська, 13. Телефон: (056)-227-50-10.

Обласне патологоанатомічне бюро, відділення інфекційної патології: вулиця Бехтерева, 2. Телефон: (056)-753-48-53.

Що робити, якщо померла людина Gubdaily.ru

Потім в морзі повинні видати лікарське свідоцтво про смерть і після цього слід оформити гербове.

Після отримання свідоцтва про смерть алгоритм дій такий же, як і в попередньому випадку.

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Померла самотня людина

Згідно з положенням "Про порядок поховання померлих одиноких громадян Дніпра", в разі смерті самотньої людини необхідно викликати представників за територіальним принципом:

Житлово-експлуатаційні організації;

Районного виконкому;

Органів внутрішніх справ;

Медичного закладу.

Відзначимо, що поховання самотньої людини виробляється за рахунок бюджетних коштів.

У КП "Ритуальна служба" відзначають, якщо людина померла вдома і за життя була тривалий час хворою, мала захворювання, яке могло закінчитися летальним результатом, спостереження за станом хворого велося систематично і при цьому немає сумнівів в ненасильницькій причині смерті, то медичне свідоцтво про смерть може бути видано без розтину в районній або відомчій поліклініці.

У подібних випадках свідоцтво про смерть може видати лікар, який спостерігав хворого, на підставі записів в амбулаторній карті та іншої медичної документації. Відзначимо, що в поліклініку потрібно надати паспорт померлого і всю медичну документацію.

Як повідомляють у комунальному підприємстві, лікуючий лікар не завжди може зробити однозначний висновок про причини смерті. Наприклад, якщо хворий довгий час не спостерігався лікарем, при житті не був встановлений точний діагноз і т. п.

У подібних випадках лікар зобов'язаний направити тіло померлого на судово-медичний або патологоанатомічний розтин.

Що робити, якщо померла людина pahavanne.by

Людина померла в громадському місці

Якщо людина померла на вулиці або в будь-якому іншому громадському місці, то, в першу чергу, слід викликати на місце події швидку допомогу і поліцію. Після цього тіло померлого буде доставлено до судово-медичного моргу для розтину і з'ясування всіх обставин смерті.

Нововведення для жителів Дніпра

Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", в разі смерті громадянина для його поховання, особі, яка зобов'язалася поховати, необхідно отримати наступні документи:

Лікарське свідоцтво про смерть – установою охорони здоров'я;

Свідоцтво про смерть – відділом реєстрації актів цивільного стану;

Свідоцтво про поховання – видається КП "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради.

Відзначимо, що поховання здійснюється тільки на підставі договору-замовлення, укладеного фізичними та юридичними особами з КП "Ритуальна служба".

Як відомо, в 2015 році всі кладовища Дніпра передали на баланс комунальному підприємству "Ритуальна служба", тому по сьогоднішній день заборонено захоронення померлих громадян на всіх діючих і закритих кладовищах Дніпра і Дніпропетровській області без свідоцтва про поховання, виданого комунальним підприємством "Ритуальна служба" з обов'язковою реєстрацією в муніципальній книзі поховань померлих.

Крім цього, необхідно суб'єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють на території міста, діяльності з поховання померлих, укласти з комунальним підприємством "Ритуальна служба" договори на право надання ритуальних послуг з проведення процедури поховання і встановлення гарантій належного ставлення до тіла померлого та збереження місця поховання .

Свідоцтво про поховання КП "Ритуальна служба"

Контактна інформація комунального підприємства "Ритуальна служба"

Цілодобова телефонна лінія: (067)-112-03-03, (056)-795-03-03.

Стіл замовлень на Правобережному:

вулиця Полігонна, 18Б. Телефон: (056)-713-45-63, (068)-680-67-42.

проспект Олександра Поля, 18. Телефон: (056)-722-22-27.

Стіл замовлень на Лівобережному:

проспект Петра Калнишевського, 31. Телефон: (098)-128-26-22.

вулиця Березинська, 55. Телефон: (067)-219-82-82, 050-219-82-82, (056)-736-72-82.

Що робити, якщо померла людина 34 канал

У яких випадках і де можна отримати допомогу на поховання в Дніпрі

У разі смерті пенсіонера, незалежно від того, працював він чи ні – Пенсійний фонд;

У разі смерті застрахованої особи в фонді соціального страхування, а також членів сім'ї, які перебували на його утриманні – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

У разі смерті безробітного, зареєстрованого в Центрі зайнятості – Центр зайнятості за місцем його реєстрації;

У разі смерті працівника підприємства (крім працюючого пенсіонера) – Підприємство;

У разі смерті інших категорій населення – Райвиконкоми за місцем проживання.

Допомога на поховання Донецькі новини

З питань щодо проведення безкоштовного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги, учасників бойових дій, необхідно звертатися в Управління праці та соціального захисту населення:

Амур-Нижньодніпровське управління праці та соціального захисту населення: вулиця Радистів, 8. Телефон: (056)-223-12-06;

Шевченківське управління праці та соціального захисту населення: проспект Богдана Хмельницького, 116 А. Телефон: (056)-763-08-55, (056)-763-18-16;

Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації: вулиця Набережна Перемоги, 26. Телефон: (056)-713-63-09;

Індустріальне управління праці та соціального захисту населення: проспект Калнишевського, 55. Телефон: (056)-227-27-28;

Центральне управління праці та соціального захисту населення: вулиця Антоновича, 30/32. Телефон: (056)-742-81-71;

Новокодацьке управління праці та соціального захисту населення: вулиця Трудова, 1А. Телефон: (056)-775-55-81;

Чечелівське управління праці та соціального захисту населення: вулиця Уральська, 5. Телефон: (056)-372-00-34.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коли стикаєшся зі смертю близької людини, то ні про що інше думати неможливо. Тому на допомогу приходять служби ритуальних послуг. Стало відомо, у скільки обійдуться похорони в Дніпрі.

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