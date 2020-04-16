Куди звертатися в Дніпрі, якщо померла людина: порядок дій

На жаль, смерть неминуча. Рано чи пізно всім доведеться з нею зіткнутися.
Часто постає питання: що робити і до кого потрібно звертатися в Дніпрі в першу чергу, якщо помер родич або самотня людина? Про це OBOZREVATEL докладно розповість далі.
Куди звертатися в Дніпрі, якщо померла людина
горслужба-ритуал.рф
Людина померла від тривалої хвороби
Якщо в Дніпрі людина померла від тривалої хвороби і при цьому спостерігалася у свого лікуючого лікаря, то, в першу чергу, необхідно отримати свідоцтво про смерть у цього ж лікаря.
Потім потрібно звернутися в РАЦС за місцем проживання і оформити гербовое свідоцтво про смерть.
Адреси РАЦСів Дніпра
РАЦС в Чечелівському районі: проспект Пушкіна, 67. Телефон: +38(056)-239-84-97.
РАЦС в Центральному районі: вулиця Січеславська Набережна, 10. Телефон: +38(056)-778-06-98, +38(056)-778-42-98.
РАЦС в Шевченківському районі: проспект Гагаріна, 112. Телефон: +38(056)-792-95-56.
РАЦС в Індустріальному районі: проспект Слобожанський, 14. Телефон: +38(056)-223-71-84, +38(056)-223-40-13.
РАЦС в Соборному районі: вулиця Вернадського, 15. Телефон: +38(056)-744-85-33.
РАЦС в Амур-Нижньодніпровському районі: проспект Слобожанський, 15. Телефон: +38(056)-223-42-88.
РАЦС в Новокодацькому районі: вулиця Данила Галицького, 31. Телефон: +38066-683-80-78.
РАЦС в Самарському районі: вулиця Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056)-767-20-57.
РАЦС Дніпропетровського обласного управління юстиції: вулиця Шмідта, 36А. Телефон: (056)-371-27-49.
Зразок свідоцтва про смерть
klc.kiev.ua
Важливо відмітити! У період карантину прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Дніпра обмежений. Але безпосередній прийом громадян буде здійснюватись виключно з питань державної реєстрації народження, смерті і видачі архівних документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, необхідних для підтвердження при похованні, а також державної реєстрації шлюбу.
Після отримання свідоцтва про смерть необхідно звернутися до ритуальної служби для вирішення всіх питань – дата і час поховання, місце поховання і т.д.
Крім цього, згідно із законодавством України, слід укласти договір-замовлення на надання ритуальних послуг з ритуальною службою Дніпра.
Після цього залишається оповістити всіх знайомих про смерть, придбати ритуальні речі, замовити релігійні обряди і організувати поминальний обід. А після похорону слід отримати компенсацію за них.
Що робити, якщо померла людина
ProGorod33.ru
Людина померла в результаті насильницької смерті або нещасного випадку
Як повідомляють у комунальному підприємстві "Ритуальна служба", якщо людина померла раптово – насильницька смерть або нещасний випадок, то, в першу чергу, необхідно викликати швидку допомогу і поліцію.
Після цього тіло померлого доставлять в судово-медичний морг і проведуть розтин. Відзначимо, що за письмовою заявою родичів померлого патологоанатомічний розтин може бути скасовано.
Адреси моргів Дніпра
Морг міської клінічної лікарні №9: проспект Мануйлівський, 29. Телефон: (056)-725-04-87.
Морг міської клінічної лікарні №16: проспект Богдана Хмельницького, 19. Телефон: (056)-749-73-60.
Обласне патологоанатомічне бюро, комунальний заклад: площа Соборна, 14. Телефон: (056)-246-52-24.
Патологоанатомічне відділення міської клінічної лікарні №2: проспект Сергія Нігояна, 53. Телефон: (056)-767-18-10.
Патологоанатомічне відділення дорожньої клінічної лікарні: вулиця Дмитра Кедріна, 55. Телефон: (056)-793-15-89; (056)-793-15-62.
Обласне патологоанатомічне бюро, відділення дитячої патологоанатомії: вулиця Космічна, 13. Телефон: (056)-268-93-20.
Морг міської клінічної лікарні №6: вулиця Батумська, 13. Телефон: (056)-227-50-10.
Обласне патологоанатомічне бюро, відділення інфекційної патології: вулиця Бехтерева, 2. Телефон: (056)-753-48-53.
Що робити, якщо померла людина
Gubdaily.ru
Потім в морзі повинні видати лікарське свідоцтво про смерть і після цього слід оформити гербове.
Після отримання свідоцтва про смерть алгоритм дій такий же, як і в попередньому випадку.
Що робити, якщо померла людина
Govorim.by
Померла самотня людина
Згідно з положенням "Про порядок поховання померлих одиноких громадян Дніпра", в разі смерті самотньої людини необхідно викликати представників за територіальним принципом:
Житлово-експлуатаційні організації;
Районного виконкому;
Органів внутрішніх справ;
Медичного закладу.
Відзначимо, що поховання самотньої людини виробляється за рахунок бюджетних коштів.
У КП "Ритуальна служба" відзначають, якщо людина померла вдома і за життя була тривалий час хворою, мала захворювання, яке могло закінчитися летальним результатом, спостереження за станом хворого велося систематично і при цьому немає сумнівів в ненасильницькій причині смерті, то медичне свідоцтво про смерть може бути видано без розтину в районній або відомчій поліклініці.
У подібних випадках свідоцтво про смерть може видати лікар, який спостерігав хворого, на підставі записів в амбулаторній карті та іншої медичної документації. Відзначимо, що в поліклініку потрібно надати паспорт померлого і всю медичну документацію.
Як повідомляють у комунальному підприємстві, лікуючий лікар не завжди може зробити однозначний висновок про причини смерті. Наприклад, якщо хворий довгий час не спостерігався лікарем, при житті не був встановлений точний діагноз і т. п.
У подібних випадках лікар зобов'язаний направити тіло померлого на судово-медичний або патологоанатомічний розтин.
Що робити, якщо померла людина
pahavanne.by
Людина померла в громадському місці
Якщо людина померла на вулиці або в будь-якому іншому громадському місці, то, в першу чергу, слід викликати на місце події швидку допомогу і поліцію. Після цього тіло померлого буде доставлено до судово-медичного моргу для розтину і з'ясування всіх обставин смерті.
Нововведення для жителів Дніпра
Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", в разі смерті громадянина для його поховання, особі, яка зобов'язалася поховати, необхідно отримати наступні документи:
Лікарське свідоцтво про смерть – установою охорони здоров'я;
Свідоцтво про смерть – відділом реєстрації актів цивільного стану;
Свідоцтво про поховання – видається КП "Ритуальна служба" Дніпровської міської ради.
Відзначимо, що поховання здійснюється тільки на підставі договору-замовлення, укладеного фізичними та юридичними особами з КП "Ритуальна служба".
Як відомо, в 2015 році всі кладовища Дніпра передали на баланс комунальному підприємству "Ритуальна служба", тому по сьогоднішній день заборонено захоронення померлих громадян на всіх діючих і закритих кладовищах Дніпра і Дніпропетровській області без свідоцтва про поховання, виданого комунальним підприємством "Ритуальна служба" з обов'язковою реєстрацією в муніципальній книзі поховань померлих.
Крім цього, необхідно суб'єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють на території міста, діяльності з поховання померлих, укласти з комунальним підприємством "Ритуальна служба" договори на право надання ритуальних послуг з проведення процедури поховання і встановлення гарантій належного ставлення до тіла померлого та збереження місця поховання .
Свідоцтво про поховання
КП "Ритуальна служба"
Контактна інформація комунального підприємства "Ритуальна служба"
Цілодобова телефонна лінія: (067)-112-03-03, (056)-795-03-03.
Стіл замовлень на Правобережному:
вулиця Полігонна, 18Б. Телефон: (056)-713-45-63, (068)-680-67-42.
проспект Олександра Поля, 18. Телефон: (056)-722-22-27.
Стіл замовлень на Лівобережному:
проспект Петра Калнишевського, 31. Телефон: (098)-128-26-22.
вулиця Березинська, 55. Телефон: (067)-219-82-82, 050-219-82-82, (056)-736-72-82.
Що робити, якщо померла людина
34 канал
У яких випадках і де можна отримати допомогу на поховання в Дніпрі
У разі смерті пенсіонера, незалежно від того, працював він чи ні – Пенсійний фонд;
У разі смерті застрахованої особи в фонді соціального страхування, а також членів сім'ї, які перебували на його утриманні – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
У разі смерті безробітного, зареєстрованого в Центрі зайнятості – Центр зайнятості за місцем його реєстрації;
У разі смерті працівника підприємства (крім працюючого пенсіонера) – Підприємство;
У разі смерті інших категорій населення – Райвиконкоми за місцем проживання.
Допомога на поховання
Донецькі новини
З питань щодо проведення безкоштовного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги, учасників бойових дій, необхідно звертатися в Управління праці та соціального захисту населення:
Амур-Нижньодніпровське управління праці та соціального захисту населення: вулиця Радистів, 8. Телефон: (056)-223-12-06;
Шевченківське управління праці та соціального захисту населення: проспект Богдана Хмельницького, 116 А. Телефон: (056)-763-08-55, (056)-763-18-16;
Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації: вулиця Набережна Перемоги, 26. Телефон: (056)-713-63-09;
Індустріальне управління праці та соціального захисту населення: проспект Калнишевського, 55. Телефон: (056)-227-27-28;
Центральне управління праці та соціального захисту населення: вулиця Антоновича, 30/32. Телефон: (056)-742-81-71;
Новокодацьке управління праці та соціального захисту населення: вулиця Трудова, 1А. Телефон: (056)-775-55-81;
Чечелівське управління праці та соціального захисту населення: вулиця Уральська, 5. Телефон: (056)-372-00-34.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коли стикаєшся зі смертю близької людини, то ні про що інше думати неможливо. Тому на допомогу приходять служби ритуальних послуг. Стало відомо, у скільки обійдуться похорони в Дніпрі.
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