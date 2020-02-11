У кожного жителя Дніпра вдома часто збирається купа старих речей, якими він вже не буде користуватися. Тому постає питання: продати, віддати або викинути?
OBOZREVATEL розповість, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.
Куди в Дніпрі віддати старі непотрібні речі
Vgorode.ua
Сайти з оголошеннями
Жителі Дніпра можуть виставити на продаж старі речі на онлайн-платформах з оголошеннями.
Одяг і інші непотрібні речі можна як віддати задарма, так і обміняти або продати.
Вартість Ви обираєте самі. Найчастіше на подібних платформах такі речі продають за невелику суму, так як їх стан вже зношений і якість залишає бажати кращого.
Сайт з оголошеннями
Сайт з оголошеннями
Сайт з оголошеннями
Відзначимо, що деякі дніпряни можуть віддати абсолютно безкоштовно навіть велику техніку.
Сайт з оголошеннями
Соціальні мережі
У соціальних мережах є безліч співтовариств, де жителі Дніпра можуть віддавати або продавати непотрібні речі.
Хтось віддає старі речі абсолютно даром, а хтось намагається заробити на цьому гроші.
Продаж речей в соціальних мережах
Продаж речей в соціальних мережах
Продаж речей в соціальних мережах
Благодійні фонди та організації
У Дніпрі багатодітні сім'ї, одинокі матері, діти-сироти та інші люди, які опинилися у важкій життєвій ситуації, потребують допомоги. Якщо у Вас зібралася купа непотрібних речей, то їх можна віддати в благодійні фонди та організації.
У Дніпрі в пунктах гуманітарної допомоги приймають будь-які речі: дитячі пелюшки і сорочечки, верхній одяг, штани, іграшки, взуття і т.д.
Так, в Дніпрі один з благодійних фондів має свій склад зі збору непотрібних речей. У вівторок, четвер і п'ятницю жителі Дніпра можуть принести речі і віддати нужденним людям.
Час роботи складу: з 9:30 до 17:30. Перерва з 13:30 до 14:00.
Адреса пункту прийому речей: вул. Троїцька, 15/3, (за рестораном "Суліко", у дворі).
Відзначимо, що також на деяких заправних станціях міста стоять спеціальні контейнери, куди дніпряни можуть віддати непотрібні речі.
Контейнери знаходяться за наступними адресами:
вул. Панікахи, 31-Г;
вул.Робоча, 84;
вул. Калинова, 87-Л.
Контейнери для збору непотрібних речей
Відкритий
Потім ці речі направляють людям, які мають потребу в них:
Сім'ї переселенців з дітьми:
самотні мами, які виховують дітей до 3 – х років;
багатодітні;
виховують дітей з особливими потребами;
виховують дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (опікуни).
Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах:
самотні мами/тата;
малозабезпечені;
багатодітні;
виховують важкохворих дітей/дітей з особливими потребами.
Відзначимо, що благодійні фонди Дніпра не приймають брудний, з плямами, рваний, заношений одяг, ношену нижню білизну, а також брудні, поламані, неякісні іграшки і не відремонтоване, стоптане, старе взуття.
Благодійні фонди беруть непотрібні речі
Delo.ua
Дитячі будинки
Найчастіше допомоги потребують діти, які позбавлені батьківського піклування. У Дніпрі дитячих будинків багато і якщо у Вас є непотрібні речі, то їх можна пожертвувати таким нужденним малюкам.
У дитячих будинках приймають одяг на будь-який вік.
Адреси дитячих будинків Дніпра, куди можна віддати непотрібні речі:
Дніпровський дитячий будинок-інтернат: вулиця Надії Олексієнко, 167.
Міський дитячий будинок №1 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: вулиця Тополина, 33.
Дитячий будинок №3: вулиця Тютюнова, 1
Дитячий будинок №6: вулиця Донецьке шосе, 118.
Дитячий будинок №2: вулиця Чичеріна, 167.
Дитячий будинок "Берегиня": вулиця Металургів, 42.
Дитячий будинок для дітей-сиріт Самарського району: вулиця Спогадів, 14А.
Дитячий будинок "Світанок": вулиця Ачинська, 2.
Дитячий будинок Амур-Нижньодніпровського району: вулиця Янтарна, 45.
Дитячий будинок Соборного району: Набережна Перемоги, 94А.
Дитячий будинок Шевченківського району: вулиця 152-ї Дивізії, 4.
Дитячий садок для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку: вулиця Батумська, 2А.
Спеціалізований будинок дитини №1: вулиця 20-річчя Перемоги, 34.
Спеціалізований будинок дитини №2: вулиця Петрозаводська, 287.
Дитячі будинки Дніпра
Інтернет-журнал "Ліцей"
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Місто Х
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