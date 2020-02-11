У кожного жителя Дніпра вдома часто збирається купа старих речей, якими він вже не буде користуватися. Тому постає питання: продати, віддати або викинути?

OBOZREVATEL розповість, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.

Куди в Дніпрі віддати старі непотрібні речі Vgorode.ua

Сайти з оголошеннями

Жителі Дніпра можуть виставити на продаж старі речі на онлайн-платформах з оголошеннями.

Одяг і інші непотрібні речі можна як віддати задарма, так і обміняти або продати.

Вартість Ви обираєте самі. Найчастіше на подібних платформах такі речі продають за невелику суму, так як їх стан вже зношений і якість залишає бажати кращого.

Сайт з оголошеннями

Сайт з оголошеннями

Сайт з оголошеннями

Відзначимо, що деякі дніпряни можуть віддати абсолютно безкоштовно навіть велику техніку.

Сайт з оголошеннями

Соціальні мережі

У соціальних мережах є безліч співтовариств, де жителі Дніпра можуть віддавати або продавати непотрібні речі.

Хтось віддає старі речі абсолютно даром, а хтось намагається заробити на цьому гроші.

Продаж речей в соціальних мережах

Продаж речей в соціальних мережах

Продаж речей в соціальних мережах

Благодійні фонди та організації

У Дніпрі багатодітні сім'ї, одинокі матері, діти-сироти та інші люди, які опинилися у важкій життєвій ситуації, потребують допомоги. Якщо у Вас зібралася купа непотрібних речей, то їх можна віддати в благодійні фонди та організації.

У Дніпрі в пунктах гуманітарної допомоги приймають будь-які речі: дитячі пелюшки і сорочечки, верхній одяг, штани, іграшки, взуття і т.д.

Так, в Дніпрі один з благодійних фондів має свій склад зі збору непотрібних речей. У вівторок, четвер і п'ятницю жителі Дніпра можуть принести речі і віддати нужденним людям.

Час роботи складу: з 9:30 до 17:30. Перерва з 13:30 до 14:00.

Адреса пункту прийому речей: вул. Троїцька, 15/3, (за рестораном "Суліко", у дворі).

Відзначимо, що також на деяких заправних станціях міста стоять спеціальні контейнери, куди дніпряни можуть віддати непотрібні речі.

Контейнери знаходяться за наступними адресами:

вул. Панікахи, 31-Г;

вул.Робоча, 84;

вул. Калинова, 87-Л.

Контейнери для збору непотрібних речей Відкритий

Потім ці речі направляють людям, які мають потребу в них:

Сім'ї переселенців з дітьми:

самотні мами, які виховують дітей до 3 – х років;

багатодітні;

виховують дітей з особливими потребами;

виховують дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (опікуни).

Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах:

самотні мами/тата;

малозабезпечені;

багатодітні;

виховують важкохворих дітей/дітей з особливими потребами.

Відзначимо, що благодійні фонди Дніпра не приймають брудний, з плямами, рваний, заношений одяг, ношену нижню білизну, а також брудні, поламані, неякісні іграшки і не відремонтоване, стоптане, старе взуття.

Благодійні фонди беруть непотрібні речі Delo.ua

Дитячі будинки

Найчастіше допомоги потребують діти, які позбавлені батьківського піклування. У Дніпрі дитячих будинків багато і якщо у Вас є непотрібні речі, то їх можна пожертвувати таким нужденним малюкам.

У дитячих будинках приймають одяг на будь-який вік.

Адреси дитячих будинків Дніпра, куди можна віддати непотрібні речі:

Дніпровський дитячий будинок-інтернат: вулиця Надії Олексієнко, 167.

Міський дитячий будинок №1 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: вулиця Тополина, 33.

Дитячий будинок №3: вулиця Тютюнова, 1

Дитячий будинок №6: вулиця Донецьке шосе, 118.

Дитячий будинок №2: вулиця Чичеріна, 167.

Дитячий будинок "Берегиня": вулиця Металургів, 42.

Дитячий будинок для дітей-сиріт Самарського району: вулиця Спогадів, 14А.

Дитячий будинок "Світанок": вулиця Ачинська, 2.

Дитячий будинок Амур-Нижньодніпровського району: вулиця Янтарна, 45.

Дитячий будинок Соборного району: Набережна Перемоги, 94А.

Дитячий будинок Шевченківського району: вулиця 152-ї Дивізії, 4.

Дитячий садок для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку: вулиця Батумська, 2А.

Спеціалізований будинок дитини №1: вулиця 20-річчя Перемоги, 34.

Спеціалізований будинок дитини №2: вулиця Петрозаводська, 287.

Дитячі будинки Дніпра Інтернет-журнал "Ліцей"

Комісійні магазини

Комісійні магазини Дніпра приймають речі хорошому стані. За це Ви можете отримати непогані гроші.

Для цього Вам необхідно звернутися в будь-який комісійний магазин міста і надати речі цілими і чистими. Відзначимо, що гроші можна отримати тільки після продажу речі. А якщо покупець так і не знайшовся, то цю річ Вам повертають.

Також в Дніпрі працює кілька комісіонок, які приймають не тільки речі, але й побутову техніку.

Комісійні магазини Місто Х

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, де в Дніпрі залишити домашнього вихованця на час відпустки: послуги та ціни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал