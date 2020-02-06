Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога: список корисних номерів

Жителі Дніпра часто потребують термінової допомоги, а до кого звертатися і куди дзвонити – не знають.
OBOZREVATEL склав список корисних номерів телефонів, за якими дніпряни можуть звертатися, якщо щось трапилося.
Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога
ТВ Мить
Екстрені служби Дніпра
Якщо Вам терміново потрібна допомога рятувальників, поліції, швидкої допомоги або газівників, то звернутися можна за наступними номерами:
Служба порятунку – 101;
Поліція – 102;
Швидка медична допомога – 103;
Аварійна газова служба – 104;
Міськдовідка Дніпра – 109; 056-990-91-11; 1509.
Дані дзвінки безкоштовні і служби працюють цілодобово.
Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога
UBR.ua
Комунальні служби Дніпра
Якщо Ви зіткнулися з проблемами відсутності електрики, водопостачання чи газопостачання та інших непередбачених обставин, то Вам слід звернутися за такими номерами:
ПАТ "Дніпрогаз" – 056-745-23-55; 056-787-81-04;
ДТЕК "Дніпровські електромережі" – 056-790-99-00, 066-790-99-00, 067-790-99-00. Також можна написати на електронну пошту – dnoe-callcenter@dtek.com;
КП "Міськсвітло" (зовнішнє освітлення) – + 38067-530-73-62. Також можна написати скаргу на електронну пошту – gorsvet.dnipro@ukr.net;
КП "Дніпроводоканал" – 056-732-12-12; 095-732-12-12; 096-732-12-12; 073-732-12-12. Електронна пошта – vodokanal.dp@gmail.com;
"Дніпрокомунтранс" ( "Уберу") – 056-776-57-63;
Муніципальний дитячий табір "Діти Дніпра" – 067-550-06-70;
Держпродспоживслужба – + 38068-658-80-99;
КП "Теплоенерго" – 056-778-10-42; 056-790-20-14; 056-735-20-61;
КП "Зооконтроль" – + 38068-828-22-55;
Простір самоврядування – 056-785-82-14;
КП "Ритуальна служба" – 0800-303-120; 067-112-03-03; 056-795-03-03;
Університет третього віку – 093-134-46-69; 056-778-03-44;
Муніципальний табір для пенсіонерів "Золотий вік" – 067-550-06-70;
КП "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги" - 056-376 -53-83; 056-748-07-39. Електронна пошта – SOCIAL-HELP@YANDEX.RU;
КП "Міськзеленбуд" – 056-732-12-12; 095-732-12-12; 096-732-12-12; 073-732-12-12.
Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога
INNOV.ru
Транспортні служби Дніпра
У разі, якщо Вам потрібна інформація по транспортним засобам, поїздкам і перельотам, то звернутися можна в диспетчерські служби:
Залізничний вокзал Дніпра – 056-793-53-15; 056-793-48-26;
Автовокзал Дніпра – 050-312-11-10; 067-010-10-20;
Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" – 067-632-45-38; 056-239-59-99.
Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога
gorod.dp.ua
Центри надання адміністративних послуг
ЦНАП "Правобережний" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;
ЦНАП "Лівобережний" – 099-602-10-02; 237-52-76.
Гарячі лінії міської та обласної влади
Якщо у Вас є питання до влади Дніпра і Дніпропетровській області, то звернутися можна на гарячу лінію:
Дніпровська міська рада – +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12. Електронна пошта: office@dniprorada.gov.ua; office@dmr.dp.ua;
Контакт-центр Дніпропетровської облдержадміністрації – 0800-505-600;
Дніпропетровська обласна рада – 056-742-75-01; 742-75-89.
Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога
Дніпро Інфо
Гаряча лінія Жилсервісу Дніпра
Якщо у Вас виникли питання по експлуатації житла і ремонтам, то слід звернутися на гарячу лінію Жилсервісу:
КП "Жилсервіс-2" – 778-20-67;
КП "Жилсервіс-5" – 067-520-63-21;
КП "ЖГ Самарського району" – 098-595-69-47;
Диспетчерська служба виконавців послуг з вивезення відходів – 068-405-00-00.
Служби довіри Дніпра
У Дніпрі можна звернутися за допомогою в служби довіри, які проконсультують з будь-якого питання:
Дніпровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 767-18-41. Відзначимо, що ця служба працює з 11:00 до 18:00. Ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану інформаційну, соціально-психологічну та юридичну допомогу.
Центр допомоги учасникам АТО і членам їх сімей – 0800-505-085. Гаряча лінія працює цілодобово і безкоштовно.
Дніпровський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – 056-742-82-32; 0800-213-103; 099-232-77-89.
Національна гаряча лінія по запобіганню домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 0800-50-03-35; 116-123. Гаряча лінія працює цілодобово.
Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога
www.bolshoyvopros.ru
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як в Дніпрі зареєструвати тварин. Стало відомо, куди звертатися і скільки це коштує.
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