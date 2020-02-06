Куди в Дніпрі дзвонити, якщо потрібна допомога: список корисних номерів

Жителі Дніпра часто потребують термінової допомоги, а до кого звертатися і куди дзвонити – не знають.

OBOZREVATEL склав список корисних номерів телефонів, за якими дніпряни можуть звертатися, якщо щось трапилося.

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Екстрені служби Дніпра

Якщо Вам терміново потрібна допомога рятувальників, поліції, швидкої допомоги або газівників, то звернутися можна за наступними номерами:

Служба порятунку – 101;

Поліція – 102;

Швидка медична допомога – 103;

Аварійна газова служба – 104;

Міськдовідка Дніпра – 109; 056-990-91-11; 1509.

Дані дзвінки безкоштовні і служби працюють цілодобово.

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Комунальні служби Дніпра

Якщо Ви зіткнулися з проблемами відсутності електрики, водопостачання чи газопостачання та інших непередбачених обставин, то Вам слід звернутися за такими номерами:

ПАТ "Дніпрогаз" – 056-745-23-55; 056-787-81-04;

ДТЕК "Дніпровські електромережі" – 056-790-99-00, 066-790-99-00, 067-790-99-00. Також можна написати на електронну пошту – dnoe-callcenter@dtek.com;

КП "Міськсвітло" (зовнішнє освітлення) – + 38067-530-73-62. Також можна написати скаргу на електронну пошту – gorsvet.dnipro@ukr.net;

КП "Дніпроводоканал" – 056-732-12-12; 095-732-12-12; 096-732-12-12; 073-732-12-12. Електронна пошта – vodokanal.dp@gmail.com;

"Дніпрокомунтранс" ( "Уберу") – 056-776-57-63;

Муніципальний дитячий табір "Діти Дніпра" – 067-550-06-70;

Держпродспоживслужба – + 38068-658-80-99;

КП "Теплоенерго" – 056-778-10-42; 056-790-20-14; 056-735-20-61;

КП "Зооконтроль" – + 38068-828-22-55;

Простір самоврядування – 056-785-82-14;

КП "Ритуальна служба" – 0800-303-120; 067-112-03-03; 056-795-03-03;

Університет третього віку – 093-134-46-69; 056-778-03-44;

Муніципальний табір для пенсіонерів "Золотий вік" – 067-550-06-70;

КП "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги" - 056-376 -53-83; 056-748-07-39. Електронна пошта – SOCIAL-HELP@YANDEX.RU;

КП "Міськзеленбуд" – 056-732-12-12; 095-732-12-12; 096-732-12-12; 073-732-12-12.

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Транспортні служби Дніпра

У разі, якщо Вам потрібна інформація по транспортним засобам, поїздкам і перельотам, то звернутися можна в диспетчерські служби:

Залізничний вокзал Дніпра – 056-793-53-15; 056-793-48-26;

Автовокзал Дніпра – 050-312-11-10; 067-010-10-20;

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" – 067-632-45-38; 056-239-59-99.

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Центри надання адміністративних послуг

ЦНАП "Правобережний" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;

ЦНАП "Лівобережний" – 099-602-10-02; 237-52-76.

Гарячі лінії міської та обласної влади

Якщо у Вас є питання до влади Дніпра і Дніпропетровській області, то звернутися можна на гарячу лінію:

Дніпровська міська рада – +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12. Електронна пошта: office@dniprorada.gov.ua; office@dmr.dp.ua;

Контакт-центр Дніпропетровської облдержадміністрації – 0800-505-600;

Дніпропетровська обласна рада – 056-742-75-01; 742-75-89.

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Гаряча лінія Жилсервісу Дніпра

Якщо у Вас виникли питання по експлуатації житла і ремонтам, то слід звернутися на гарячу лінію Жилсервісу:

КП "Жилсервіс-2" – 778-20-67;

КП "Жилсервіс-5" – 067-520-63-21;

КП "ЖГ Самарського району" – 098-595-69-47;

Диспетчерська служба виконавців послуг з вивезення відходів – 068-405-00-00.

Служби довіри Дніпра

У Дніпрі можна звернутися за допомогою в служби довіри, які проконсультують з будь-якого питання:

Дніпровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 767-18-41. Відзначимо, що ця служба працює з 11:00 до 18:00. Ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану інформаційну, соціально-психологічну та юридичну допомогу.

Центр допомоги учасникам АТО і членам їх сімей – 0800-505-085. Гаряча лінія працює цілодобово і безкоштовно.

Дніпровський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – 056-742-82-32; 0800-213-103; 099-232-77-89.

Національна гаряча лінія по запобіганню домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 0800-50-03-35; 116-123. Гаряча лінія працює цілодобово.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як в Дніпрі зареєструвати тварин. Стало відомо, куди звертатися і скільки це коштує.

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