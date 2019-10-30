Куди їдуть вранці дніпровські бабусі

Мізерна пенсія не дає можливості людям у віці насолоджуватися безхмарними днями і заслуженим відпочинком.

OBOZREVATEL поспілкувався з деякими ранніми пташками і розповість про те, куди поспішають пенсіонери вранці.

Куди поспішають дніпровські пенсіонери вранці

Осінь все холодніше, але дніпровським пенсіонерам по плечу абсолютно будь-яка погода. Вони бойові, бадьорі і завжди кудись поспішають. Справ, як виявилося, у них багато. Людей похилого віку не зупиняють забиті маршрутки і водії, які не хочуть "везти за пільговим", адже вони, як і ми з вами, хочуть самостійно оплачувати рахунки і купувати собі продукти.

На роботу

Як би сумно звучить, але нинішні пенсіонери повинні працювати, щоб хоч трохи поліпшити своє фінансове становище. Вони поспішають в офіси і торгові центри, але не для того, щоб випити чашку кави і зайнятися справами за комп'ютером. Бабусі кожен день змушені брати в руки віник і швабру, прибираючи офіси і супермаркети.

"Ноги зовсім не ходять. Але треба. Втомилася, донечко ... пенсія така, що тільки і смійся під звуки голодного шлунка", - розповіла очікуюча маршрутку №40 бабуся Катя.

На щастя, наше суспільство не опустилося до того, щоб не поважати працю пенсіонерів, яким потрібні кошти для життя. Як розповіла бабуся Катя, на роботі у неї з'явилося багато "молодих друзів" і тепер їй не нудно. Вони допомагають їй і часто пригощають чаєм і цукерками.

В очікуванні ранкового тролейбуса

Людям у віці доводиться важко працювати

У справах

На ринок за покупками

Переважна кількість бабусь вийшло з транспорту біля центрального ринку "Озерка". Розійшовшись хтось куди, вони підходили до прилавків і розглядали продукти. Їх не складно зрозуміти: в супермаркеті або магазинах на житлових масивах НЕ поторговуватимеш, а тут можна здорово заощадити.

"Доця, а зваж мені ось це м'ясо на 40 гривень", - попросила бабуся у продавщиці. Коли справа була зроблена - вмовила зменшити ціну до 35 грн.

Пенсіонери намагаються економити

На ринку можна купити дешевше

Спочатку потрібно ознайомитися з усіма цінами

Запах м'яса і молочних продуктів перемішався в носі. Фрукти, овочі, гриби, приправи – справжній рай для тих, кому потрібно багато різних продуктів в невеликій кількості з можливістю заощадити.

"Мені сьогодні онуків зустрічати. Уже наварила холодцю, так пенсія ще не прийшла, щоб купити солодке. Приїхала, раптом що недороге і смачне знайду. Діти кажуть – мамо, не готуй, ми все привеземо самі. А я так не можу. У мене будинок завжди повний домашньої їжі ", - розповіла Галина Іванівна, яка приїхала на" Озерку "з ж \ м Перемога.

Ранок - час покупок

Потрібно все встигнути

Всі поспішають вирішити свої питання

До лікаря

"Як, чому рано їжу? – Чи не рано, потрібно чергу встигнути зайняти, і лікар-таки не до вечора приймає", - розповідає пенсіонерка на зупинці.

"Ага, ще й водії такі – не хочуть за пільговим брати. А хіба ж накатав за нашу пенсію? Ось і чекаємо", – додала її подруга.

У пошуках потрібних продуктів

Покупки для смачного обіду

торгувати

Багато пенсіонерів їдуть торгувати на ринок або в центральну частину міста, де є великий потік людей і високий шанс заробити зайві кошти. У більшості випадків на продаж везуть зелень, консервацію, часник, соняшникова домашнє масло. Інші роз'їжджаються по маленьким ринків з молочними продуктами, виїжджаючи з передмістя рано вранці і добираючись на громадському транспорті з житлових масивів:

"Якщо пощастить - за ранок 100-150 гривень заробляю. Виростила з дідом зеленушку на дачі", - ділиться квапляться на транспорт бабуся ".

Складно не помітити, що жінки-пенсіонерки частіше поспішають у справах, ніж чоловіки на заслуженому відпочинку.

"Мій дід будинку залишається завжди. Каже, що телевізор цікавіше ринків. А я і не злюся, він все життя бігав по справах, нехай вдома сидить", - розповіла одна з пенсіонерок бабуся Ліда.

Поважайте пенсіонерів. Можливо, вони не проти нікуди не поспішати вранці, тільки ось низька пенсія змушує до зворотного.

Останні теплі дні

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як швидко і легко оформити пенсію в Дніпрі і як заощадити на комунальних послугах.

Яна Коваль

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