Кредит або розстрочка: що вигідніше для жителів Дніпра

При придбанні якогось майна або товару жителі Дніпра часто стикаються з питанням: взяти в кредит або розстрочку?
OBOZREVATEL докладно розповість про переваги і недоліки кредиту і розстрочки, і що вигідніше для жителів Дніпра.
Оформлення кредиту або розстрочки в Дніпрі
Оформлення розстрочки в Дніпрі
Взяти товар і оформити його в розстрочку набагато простіше, ніж в кредит. Розстрочка – це оформлення договору на певний товар між продавцем і покупцем.
Найчастіше розстрочку можуть давати на товар або послугу. Договір оформляється швидко і без попередніх схвалень з боку банку.
Важливо! До повного погашення розстрочки товар є в заставі у продавця. Якщо Ви вчасно не погасите розстрочку, то продавець має право повернути собі товар.
При купівлі товару в розстрочку від Вас потрібно обов'язковий перший внесок – до 30% вартості товару. Це залежить від виду договору.
На відміну від кредиту, розстрочка надається під мінімальний відсоток або ж без відсотків.
Дія договору розстрочки оформляється від шести місяців до року.
Крім цього, при оформленні договору на товар в розстрочку клієнт оплачує додаткові послуги. Наприклад, при купівлі техніки в магазині пропонують ряд додаткових програм для установки. Тому клієнтові можуть запропонувати оплатити послуги сервісного обслуговування і застрахувати товар.
Відзначимо, що розстрочку можна погасити раніше встановлених термінів. За це клієнту нічого не загрожує, тому що в інших банках за дострокове погашення кредиту загрожує штраф.
Оформлення кредиту або розстрочки
v-kredit.com
Розстрочка буває двох видів:
Від продавця, коли товар наданий з умовою подальшого викупу в кілька платежів;
Від банку, коли продавець має опосередковане відношення до кредитної угоди. Підписується кредитний договір із зазначенням умов погашення взятого на купівлю конкретного товару позики.
Недоліками розстрочки є наступне:
Внесення своїх коштів, як перший внесок;
Короткий термін для погашення розстрочки – максимум до року.
Відзначимо, що отримати розстрочку може працездатний громадянин від 18 років.
Документи для оформлення розстрочки
При купівлі товару в розстрочку при собі потрібно обов'язково мати паспорт громадянина України. Але в деяких випадках продавець може зажадати додаткові довідки:
Довідку про заробіток у вільній формі або 2-ПДФО;
СНІОР (страховий номер індивідуального особового рахунку);
Додатковий документ, що засвідчує.
Договір розстрочки обов'язково повинен містити наступну інформацію:
Відомості про підписантів, їх контакти;
Права і обов'язки по угоді;
Вартість покупки;
Параметри погашення – сума і тривалість внесення внесків;
Відповідальність у разі порушень умов угоди;
Підписи покупця і продавця, печатка.
Оформлення кредиту або розстрочки
chocolife.me
Оформлення кредиту в Дніпрі
Оформлення товару в кредит може тривати довше, ніж розстрочка. Сторонами кредитного договору є банк і позичальник. Відзначимо, що кредит можна отримати навіть грошовими коштами.
Види кредитів:
Споживчий кредит – на меблі, побутову техніку і т.д.;
Цільовий кредит – відпочинок, лікування, освіту і т.д.;
Автомобільний кредит;
Іпотечний кредит – житло;
Освітній кредит – курси, вища освіта;
Туристичний кредит;
Кредит для пенсіонерів на пільгових умовах;
Комерційний кредит – кредит з відстрочкою платежу;
Банківський кредит – лізинг, факторинг;
Державний кредит;
Міжнародний кредит;
Ломбардний кредит;
Кредитна картка;
Кредит для бізнесу.
Головною перевагою кредиту є отримання грошових коштів, коли вони так необхідні. Також кредит дозволяє придбати те, про що Ви давно мріяли. Наприклад, туристичну путівку, велику побутову техніку, зробити ремонт в будинку і т.д.
Оформлення кредиту на товар відбувається не так швидко, як розстрочка. Потрібно чекати від 1 до 5 днів.
Крім цього, є можливість витратити кошти, взяті в кредит, на свій розсуд.
Також при оформленні кредиту для позичальника існують мінімальні вимоги. Якщо у клієнта хороша кредитна історія, то для цього не потрібно надавати інформацію про забезпеченні, поручителя і довідки про доходи. Відзначимо, що також немає необхідності оформляти страховку.
Оформлення кредиту або розстрочки
MixStuff
Недоліки оформлення кредиту:
При отриманні кредиту, від клієнта можуть вимагати поручителя і заставу. Тому з цим доведеться повозитися і надати безліч паперів.
Висока процентна ставка і додаткові платежі.
При втраті постійного місця доходу оплата кредиту може затриматися.
У разі проблем з кредитуванням, на клієнта можуть тиснути колектори.
Документи для оформлення кредиту
Оформлення кредиту займає не тільки багато часу, але і вимагає ряд документів:
Паспорт громадянина України та ІПН;
Довідка з місця роботи;
Довідка про доходи;
Свідоцтво про народження дитини;
Свідоцтво про шлюб;
Диплом про вищу освіту;
Свідоцтво про право власності на нерухомість;
Технічний паспорт на автомобіль;
Виписка з банку про наявність депозиту;
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для кредитування юридичних осіб).
Відзначимо, що при оформленні потрібні тільки оригінали документів.
Оформлення кредиту або розстрочки
Центрокредит
Кредит або розстрочка: що обирають жителі Дніпра
19-річна дніпрянка Анна нещодавно погасила борг за товар, який брала в розстрочку:
"Давно хотіла нормальний телефон, але для цього потрібно було багато грошей. Коли почала працювати, то вирішила, що сама зароблю на нього, і не буду просити гроші у батьків.
В одному з магазинів мені запропонували взяти телефон в розстрочку. Пропонували на три місяці, півроку або максимум на дев'ять місяців. Я вирішила, що для мене вигідніше оформити на дев'ять місяців.
Для цього мені знадобилося внести великий перший внесок – 3500 гривень, а далі щомісяця потрібно було виплачувати близько 2 тисяч гривень. До речі, в суму товару також входили додаткові послуги – настройка телефону, чохол і захисне скло.
Розстрочку оформили прямо в магазині швидко і без проблем. Так як я працюю офіційно і отримую хороші гроші, то підписання договору зайняло небагато часу – близько 30-40 хвилин.
Розстрочку погасила раніше, ніж за дев'ять місяців. Ніяких проблем з цим не було, відсотки не стягувалися і з банку, з яким укладала розстрочку, не турбували.
Дуже залишилася задоволена і тепер думаю, що можна виконати ще одну мрію. Планую взяти в розстрочку хороший ноутбук", – розповіла Анна.
Оформлення кредиту або розстрочки
law-pravda.ru
Жителю Дніпра Іллі довелося оформити кредит на великий товар, але пізніше чоловік про це пошкодував:
"Мені чомусь ніколи не щастило з побутовою технікою вдома. У минулому році у мене зламався телевізор, і я вирішив не розмінюватися на дрібниці, а взяти нормальної і дорогої фірми техніку.
У магазині почали "впарювати" оформити кредит, мовляв, так вигідніше. Розстрочку дають тільки до року, а зі своїми доходами я зрозумів, що мені краще оформити кредит.
Але пізніше я про це сильно пошкодував. У банку, в якому я взяв кредит, відсотки були божевільні. Мені довелося переплачувати щомісяця в кілька разів більше.
Але найнесподіваніше мене чекало попереду. Банк, в якому був мій кредит, раптово збанкрутував. Але куди далі погашати борг – ніхто мені так і не повідомив.
Потім мені почали дзвонити нібито колектори і стали вибивати борг. На моє прохання скинути нові реквізити для погашення боргу – вони не відреагували. Так, протягом декількох місяців мені продовжували надходити дзвінки з погрозами.
Якщо чесно, я вже багато разів пошкодував, що взяв цей кредит. За розповідями моїх знайомих, набагато вигідніше взяти товар у розстрочку і погасити його без проблем.
Що тепер буде далі з моїм кредитом – невідомо. Поки колектори заспокоїлися і не турбують, але я все ж чекаю нові реквізити для оплати", – розповів Ілля.
Так, для когось вигідніше взяти кредит і погашати його з відсотками, але при цьому виплачувати суми протягом декількох років. А для когось краще придбати товар в розстрочку і виплатити його без відсотків і набагато швидше. Вибір залишається за самим клієнтом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилася нова шахрайська схема. На мобільні телефони надсилають інформацію про нібито виграну квартиру, однак для того, щоб отримати приз, шахраї вимагають оплатити 1% вартості житла.
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