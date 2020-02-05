Кредит або розстрочка: що вигідніше для жителів Дніпра

При придбанні якогось майна або товару жителі Дніпра часто стикаються з питанням: взяти в кредит або розстрочку?

OBOZREVATEL докладно розповість про переваги і недоліки кредиту і розстрочки, і що вигідніше для жителів Дніпра.

Оформлення кредиту або розстрочки в Дніпрі

Оформлення розстрочки в Дніпрі

Взяти товар і оформити його в розстрочку набагато простіше, ніж в кредит. Розстрочка – це оформлення договору на певний товар між продавцем і покупцем.

Найчастіше розстрочку можуть давати на товар або послугу. Договір оформляється швидко і без попередніх схвалень з боку банку.

Важливо! До повного погашення розстрочки товар є в заставі у продавця. Якщо Ви вчасно не погасите розстрочку, то продавець має право повернути собі товар.

При купівлі товару в розстрочку від Вас потрібно обов'язковий перший внесок – до 30% вартості товару. Це залежить від виду договору.

На відміну від кредиту, розстрочка надається під мінімальний відсоток або ж без відсотків.

Дія договору розстрочки оформляється від шести місяців до року.

Крім цього, при оформленні договору на товар в розстрочку клієнт оплачує додаткові послуги. Наприклад, при купівлі техніки в магазині пропонують ряд додаткових програм для установки. Тому клієнтові можуть запропонувати оплатити послуги сервісного обслуговування і застрахувати товар.

Відзначимо, що розстрочку можна погасити раніше встановлених термінів. За це клієнту нічого не загрожує, тому що в інших банках за дострокове погашення кредиту загрожує штраф.

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Розстрочка буває двох видів:

Від продавця, коли товар наданий з умовою подальшого викупу в кілька платежів;

Від банку, коли продавець має опосередковане відношення до кредитної угоди. Підписується кредитний договір із зазначенням умов погашення взятого на купівлю конкретного товару позики.

Недоліками розстрочки є наступне:

Внесення своїх коштів, як перший внесок;

Короткий термін для погашення розстрочки – максимум до року.

Відзначимо, що отримати розстрочку може працездатний громадянин від 18 років.

Документи для оформлення розстрочки

При купівлі товару в розстрочку при собі потрібно обов'язково мати паспорт громадянина України. Але в деяких випадках продавець може зажадати додаткові довідки:

Довідку про заробіток у вільній формі або 2-ПДФО;

СНІОР (страховий номер індивідуального особового рахунку);

Додатковий документ, що засвідчує.

Договір розстрочки обов'язково повинен містити наступну інформацію:

Відомості про підписантів, їх контакти;

Права і обов'язки по угоді;

Вартість покупки;

Параметри погашення – сума і тривалість внесення внесків;

Відповідальність у разі порушень умов угоди;

Підписи покупця і продавця, печатка.

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Оформлення кредиту в Дніпрі

Оформлення товару в кредит може тривати довше, ніж розстрочка. Сторонами кредитного договору є банк і позичальник. Відзначимо, що кредит можна отримати навіть грошовими коштами.

Види кредитів:

Споживчий кредит – на меблі, побутову техніку і т.д.;

Цільовий кредит – відпочинок, лікування, освіту і т.д.;

Автомобільний кредит;

Іпотечний кредит – житло;

Освітній кредит – курси, вища освіта;

Туристичний кредит;

Кредит для пенсіонерів на пільгових умовах;

Комерційний кредит – кредит з відстрочкою платежу;

Банківський кредит – лізинг, факторинг;

Державний кредит;

Міжнародний кредит;

Ломбардний кредит;

Кредитна картка;

Кредит для бізнесу.

Головною перевагою кредиту є отримання грошових коштів, коли вони так необхідні. Також кредит дозволяє придбати те, про що Ви давно мріяли. Наприклад, туристичну путівку, велику побутову техніку, зробити ремонт в будинку і т.д.

Оформлення кредиту на товар відбувається не так швидко, як розстрочка. Потрібно чекати від 1 до 5 днів.

Крім цього, є можливість витратити кошти, взяті в кредит, на свій розсуд.

Також при оформленні кредиту для позичальника існують мінімальні вимоги. Якщо у клієнта хороша кредитна історія, то для цього не потрібно надавати інформацію про забезпеченні, поручителя і довідки про доходи. Відзначимо, що також немає необхідності оформляти страховку.

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Недоліки оформлення кредиту:

При отриманні кредиту, від клієнта можуть вимагати поручителя і заставу. Тому з цим доведеться повозитися і надати безліч паперів. Висока процентна ставка і додаткові платежі. При втраті постійного місця доходу оплата кредиту може затриматися. У разі проблем з кредитуванням, на клієнта можуть тиснути колектори.

Документи для оформлення кредиту

Оформлення кредиту займає не тільки багато часу, але і вимагає ряд документів:

Паспорт громадянина України та ІПН;

Довідка з місця роботи;

Довідка про доходи;

Свідоцтво про народження дитини;

Свідоцтво про шлюб;

Диплом про вищу освіту;

Свідоцтво про право власності на нерухомість;

Технічний паспорт на автомобіль;

Виписка з банку про наявність депозиту;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для кредитування юридичних осіб).

Відзначимо, що при оформленні потрібні тільки оригінали документів.

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Кредит або розстрочка: що обирають жителі Дніпра

19-річна дніпрянка Анна нещодавно погасила борг за товар, який брала в розстрочку:

"Давно хотіла нормальний телефон, але для цього потрібно було багато грошей. Коли почала працювати, то вирішила, що сама зароблю на нього, і не буду просити гроші у батьків.

В одному з магазинів мені запропонували взяти телефон в розстрочку. Пропонували на три місяці, півроку або максимум на дев'ять місяців. Я вирішила, що для мене вигідніше оформити на дев'ять місяців.

Для цього мені знадобилося внести великий перший внесок – 3500 гривень, а далі щомісяця потрібно було виплачувати близько 2 тисяч гривень. До речі, в суму товару також входили додаткові послуги – настройка телефону, чохол і захисне скло.

Розстрочку оформили прямо в магазині швидко і без проблем. Так як я працюю офіційно і отримую хороші гроші, то підписання договору зайняло небагато часу – близько 30-40 хвилин.

Розстрочку погасила раніше, ніж за дев'ять місяців. Ніяких проблем з цим не було, відсотки не стягувалися і з банку, з яким укладала розстрочку, не турбували.

Дуже залишилася задоволена і тепер думаю, що можна виконати ще одну мрію. Планую взяти в розстрочку хороший ноутбук", – розповіла Анна.

Оформлення кредиту або розстрочки law-pravda.ru

Жителю Дніпра Іллі довелося оформити кредит на великий товар, але пізніше чоловік про це пошкодував:

"Мені чомусь ніколи не щастило з побутовою технікою вдома. У минулому році у мене зламався телевізор, і я вирішив не розмінюватися на дрібниці, а взяти нормальної і дорогої фірми техніку.

У магазині почали "впарювати" оформити кредит, мовляв, так вигідніше. Розстрочку дають тільки до року, а зі своїми доходами я зрозумів, що мені краще оформити кредит.

Але пізніше я про це сильно пошкодував. У банку, в якому я взяв кредит, відсотки були божевільні. Мені довелося переплачувати щомісяця в кілька разів більше.

Але найнесподіваніше мене чекало попереду. Банк, в якому був мій кредит, раптово збанкрутував. Але куди далі погашати борг – ніхто мені так і не повідомив.

Потім мені почали дзвонити нібито колектори і стали вибивати борг. На моє прохання скинути нові реквізити для погашення боргу – вони не відреагували. Так, протягом декількох місяців мені продовжували надходити дзвінки з погрозами.

Якщо чесно, я вже багато разів пошкодував, що взяв цей кредит. За розповідями моїх знайомих, набагато вигідніше взяти товар у розстрочку і погасити його без проблем.

Що тепер буде далі з моїм кредитом – невідомо. Поки колектори заспокоїлися і не турбують, але я все ж чекаю нові реквізити для оплати", – розповів Ілля.

Так, для когось вигідніше взяти кредит і погашати його з відсотками, але при цьому виплачувати суми протягом декількох років. А для когось краще придбати товар в розстрочку і виплатити його без відсотків і набагато швидше. Вибір залишається за самим клієнтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилася нова шахрайська схема. На мобільні телефони надсилають інформацію про нібито виграну квартиру, однак для того, щоб отримати приз, шахраї вимагають оплатити 1% вартості житла.

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