Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Німеччина

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, у яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, єксклюзивно розкажуть про ситуації у своїх країнах.

Як протікає життя дніпрян під час коронавірусу в Німеччині

Як повідомляє інститут Роберта Коха з вивчення інфекційних захворювань і нестерпних хвороб в Берліні, за останню добу в Німеччині було зафіксовано 3935 нових випадків зараження коронавірусом. За цей же період від ускладнень померли 63 людини. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині досягла 52547 людей.

Звичайно ж, це не найвищі показники захворюваності в Європі: смертність від вірусу в Німеччині набагато нижче, ніж в Італії і Франції (про неї ми розповімо в наступному матеріалі).

У той же час, німці відповідально ставляться до ситуації і дотримуються всіх заходів безпеки, які необхідні для здоров'я і збереження життя. Жителі Німеччини рідко виходять на вулиці своїх міст, а також постійно використовують маски, рукавички і антисептики. Безпека для німців – початкове і головне питання.

Про те, як протікає життя в німецькому Ганновері, розповіла Дніпрянка Марина Гордич. Українка проживає в Німеччині разом з чоловіком вже кілька років. За словами дівчини, в країні досить напружена ситуація серед громадян через кількість хворих, але паніки вже немає, адже німці впевнені в своїй медицині.

Панікували не тільки українці

"Кілька тижнів тому була паніка. Люди почали скуповувати у великих кількостях маски, антисептики і туалетний папір, також крупи і різноманітні продукти харчування! Зараз все є, крім масок. Дефіцит продуктів харчування не спостерігається, в магазинах всього досить", – поділилася Марина.

Як розповіла мешканка Ганновера, нещодавно в країні ввели жорсткі карантинні заходи: виходити можна тільки в магазин і аптеку, ходити по вулицях дозволено максимум по 2 людини.

Крім того, в країні діють жорсткі штрафи за порушення карантину: наприклад, якщо компанія збереться в парку "погрилити", то кожному випишуть штраф в розмірі від 22 000 €.

"Школи, університети, магазини, кафе – все закрито. Практично всі жителі Ганновера працюють у віддаленому режимі, за допомогою домашніх комп'ютерів".

Медичних масок і антисептиків у продажу немає

Як розповів OBOZREVATEL житель баварського Гентельдорфа Володимир Каніболоцький, в перші дні карантину паніка була, і вона абсолютно не відрізнялася від ситуації в Україні:

"Дефіцит був в перший тиждень на туалетний папір і макарони. Але так зараз на кожному кроці, незалежно від того, в якій країні ти знаходишся. На карантині ми вже два тижні. Кажуть, що карантин триватиме 5 тижнів. Німці відповідальні, для них безпека на першому місці. Вулиці порожні, всі знаходяться в режимі очікування і дотримуються правил безпеки ", – розповів Володимир.

Дніпряни в Німеччині розуміють складність ситуації

За словами дніпрянина, карантинні заходи в Німеччині однакові у всіх містах: торгові центри, дитячі майданчики, кафе – все закрито до кінця карантину. Працюють тільки аптеки і магазини з продуктами. Виходити на прогулянку в ліс можна тільки з членами сім'ї або з однією людиною (якщо говорити не про родичів). Якщо не дотримуєшся дистанції по відношенню до людей, гуляєш в компанії, сидиш в кафе або барі, їздиш на машині без причини (виняток лише в тому випадку, якщо ти працюєш, але має бути підтвердження від керівництва) – також будь готовий до штрафів.

Німці дотримуються строгих правил під час карантину

Вулиці баварського Гентельдорфа практично безлюдні

"Зараз з продуктами харчування проблем немає, але є дефіцит в аптеках. Купити медичну маску, антисептик або дезінфікуючий засіб – нереально".

За порушення правил - великий штраф

Ціни на продукти не ростуть

Разом з коронавірусом в Україну прийшла ще одна проблема: ціни на продукти харчування в Дніпрі стали вище в кілька разів. Ситуація в Німеччині інша: про те, що на даний момент в європейській країні відсутній дефіцит продуктів харчування, а ціни стабільні або ж стають нижче – говорять всі українці. У місті Мюнстер ціни на продукти радують, а дефіцитом – навіть "не пахне".

Ситуація в німецьких супермаркетах Facebook: Олександр Петронюк

Багато продуктів харчування продають зі знижкою Facebook: Олександр Петронюк

"Ціни за весь період карантину не виросли. Полиці в більшості магазинів заповнені товарами. Навіть рушники є і туалетний папір. Про профілактику в Німеччині також подбали: маски, рукавички, дезрозчини, санітарні куточки", – розповів українець тажитель міста Мюнстер Олександр Петронюк.

Дезінфекція перед покупками в німецькому супермаркеті Facebook: Олександр Петронюк

Як і українці, німці купували туалетний папір і крупи Facebook: Олександр Петронюк

У Німеччині немає дефіциту продуктів харчування Facebook: Олександр Петронюк

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