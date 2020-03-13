Коронавірус: реакція дніпрян в соцмережах і кращі меми

З 12 березня в Дніпрі всі навчальні заклади закриті на карантин. Городяни розділилися на два табори: одні не піддаються паніці, інші – готуються до найстрашнішого результату подій.

Про те, що думають в соціальних мережах про коронавірус жителі Дніпра – розповість OBOZREVATEL.

Як жителі Дніпра реагують на коронавірус в соціальних мережах kino-teatr.ua

Все почалося з того, що увечері 11 березня (напередодні карантину) багато жителів Дніпра вирішили запастися провізією, закуповуючи продукти харчування в супермаркетах. З полиць магазинів зникли крупи, сіль, цукор, чай, сірники, макаронні вироби і антисептики. Для безпеки, багато хто не виходить на вулицю без захисних масок.

Полки поступово спустошують Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Сіль опинилася найважливішою Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Пора припинити панікувати Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

Реакція в соціальних мережах не змусила себе чекати: на особистих сторінках дніпрян і в пабліках з'явилося маса публікацій на тему карантину і коронавірусу:

"На свята я застудилася ... їду в маршрутці, чхнула кілька разів, жінка сиділа поруч схопилася і перебралася в інший кінець автобуса. Доїхала відмінно, навколо мене було вільно. І чого я раніше так не робила?"

"Тепер цигани не картоплю пропонувати їздитимуть продавати по дворах, а крупи, туалетний папір і сірники. Ах, так, ще й сіль".

"Діти вдома, в супермаркетах – паніка. В якому місті я живу ..."

Стартовий набір Facebook: Євген Сергійович

Коли емоції говорять самі за себе Facebook: Станіслав Ліфлянчік

В аптеках Є одноразові маски для обличчя Facebook: Ірина Бормаченко

Жарти для дорослих Facebook: Stanislav Khytrenko

Цікава статистика Facebook: Роман Леонідович

Безпека понад усе Facebook: Роман Леонідович

Батьки намагаються вирішити питання Facebook: Оксана Короленко

Чому б і ні Facebook: Ольга Трощині

Новий тренд Facebook: Smirnova Olga

Гумор від дніпрян Facebook: Olya Kurashova

Головне - не піддаватися паніці Facebook: Володимир Селезньов

А чи варто? Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район

І поки батьки думають про те, чим зайняти дитину під час карантину, соціальні мережі заповнили свіжі меми на тему коронавіруса, які здобули величезну популярність. Найвідоміші з них – нижче.

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

Соціальні мережі

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що не варто панікувати:

"Україна готова до того, щоб ефективно протистояти коронавірусу. У нашому розпорядженні є понад 2 000 боксів і близько 12 000 ліжок в інфекційних лікарнях, більше 1 000 лікарів-інфекціоністів та 5 000 кваліфікованих медичних працівників, які знають, як надати кваліфіковану допомогу в разі захворювання ".

Як убезпечити себе і своїх близьких Міністерство охорони здоров'я України

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як Дніпро готується до коронавірусу.

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