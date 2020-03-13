Коронавірус: реакція дніпрян в соцмережах і кращі меми

З 12 березня в Дніпрі всі навчальні заклади закриті на карантин. Городяни розділилися на два табори: одні не піддаються паніці, інші – готуються до найстрашнішого результату подій.
Про те, що думають в соціальних мережах про коронавірус жителі Дніпра – розповість OBOZREVATEL.
Як жителі Дніпра реагують на коронавірус в соціальних мережах
kino-teatr.ua
Все почалося з того, що увечері 11 березня (напередодні карантину) багато жителів Дніпра вирішили запастися провізією, закуповуючи продукти харчування в супермаркетах. З полиць магазинів зникли крупи, сіль, цукор, чай, сірники, макаронні вироби і антисептики. Для безпеки, багато хто не виходить на вулицю без захисних масок.
Полки поступово спустошують
Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район
Сіль опинилася найважливішою
Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район
Пора припинити панікувати
Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район
Реакція в соціальних мережах не змусила себе чекати: на особистих сторінках дніпрян і в пабліках з'явилося маса публікацій на тему карантину і коронавірусу:
"На свята я застудилася ... їду в маршрутці, чхнула кілька разів, жінка сиділа поруч схопилася і перебралася в інший кінець автобуса. Доїхала відмінно, навколо мене було вільно. І чого я раніше так не робила?"
"Тепер цигани не картоплю пропонувати їздитимуть продавати по дворах, а крупи, туалетний папір і сірники. Ах, так, ще й сіль".
"Діти вдома, в супермаркетах – паніка. В якому місті я живу ..."
Стартовий набір
Facebook: Євген Сергійович
Коли емоції говорять самі за себе
Facebook: Станіслав Ліфлянчік
В аптеках Є одноразові маски для обличчя
Facebook: Ірина Бормаченко
Жарти для дорослих
Facebook: Stanislav Khytrenko
Цікава статистика
Facebook: Роман Леонідович
Безпека понад усе
Facebook: Роман Леонідович
Батьки намагаються вирішити питання
Facebook: Оксана Короленко
Чому б і ні
Facebook: Ольга Трощині
Новий тренд
Facebook: Smirnova Olga
Гумор від дніпрян
Facebook: Olya Kurashova
Головне - не піддаватися паніці
Facebook: Володимир Селезньов
А чи варто?
Facebook: Типовий Тополь-Шевченківський район
І поки батьки думають про те, чим зайняти дитину під час карантину, соціальні мережі заповнили свіжі меми на тему коронавіруса, які здобули величезну популярність. Найвідоміші з них – нижче.
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Соціальні мережі
У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що не варто панікувати:
"Україна готова до того, щоб ефективно протистояти коронавірусу. У нашому розпорядженні є понад 2 000 боксів і близько 12 000 ліжок в інфекційних лікарнях, більше 1 000 лікарів-інфекціоністів та 5 000 кваліфікованих медичних працівників, які знають, як надати кваліфіковану допомогу в разі захворювання ".
Як убезпечити себе і своїх близьких
Міністерство охорони здоров'я України
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як Дніпро готується до коронавірусу.
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