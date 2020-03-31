Консультації лікарів онлайн в період карантину: яка вартість в Дніпрі

Щоб зайвий раз не виходити на вулицю в період карантину, жителі Дніпра можуть отримати консультацію лікаря онлайн. Для цього необхідно попередньо записатися.

Як отримати консультацію лікаря онлайн в Дніпрі і у скільки це обійдеться – читайте далі в нашому матеріалі.

Консультації лікарів онлайн в період карантину Культура здоров'я

Як проходить онлайн консультація

Безліч приватних клінік в Дніпрі пропонують можливість отримати онлайн консультацію фахівця, не виходячи з дому.

Така послуга надається в рамках обмежувальних заходів, спрямованих проти поширення коронавіруса COVID-19.

Консультація лікаря актуальна для тих, хто потребує рекомендацій за результатами аналізів, повторних прийомах і т.п.

Онлайн консультація проходить за допомогою будь-якого зручного засобу зв'язку – Skype, Viber, Telegram або інших месенджерів.

Відзначимо, що оплатити онлайн прийом можна за допомогою спеціального додатку EasyPay або будь-якою банківською картою.

Жителі Дніпра повинні записатися на онлайн консультацію заздалегідь. Для цього необхідно вибрати клініку, перейти на її сайт і залишити заявку. Найближчим часом з Вами повинен зв'язатися адміністратор для уточнення всіх деталей прийому.

Приклад заявки на онлайн консультацію в Дніпрі

Приклад заявки на онлайн консультацію в Дніпрі

Підготовка до онлайн консультації

Як відзначають в дніпровських клініках, до телефонної розмови з лікарем потрібно підготуватися заздалегідь.

Ви повинні озвучити всі питання, які Вас турбують, детально описати симптоми і ступінь їх прояву.

Якщо є результати аналізів або інших обстежень, їх також потрібно озвучити.

Крім цього, будьте готові записати рекомендації лікаря. Лікар повинен переконатися, що Ви все правильно зрозуміли і також зробить запис у Вашій історії хвороби.

Консультації лікарів онлайн Новий Севастополь

Вартість онлайн консультацій в приватних клініках Дніпра

Ціни онлайн прийому залежать від обраного лікаря. Так, середня вартість консультацій онлайн в Дніпрі наступна:

Алерголог – 400 гривень;

Гастроентеролог – 3 00 гривень;

Гінеколог – 300 гривень;

Дерматолог – 300 гривень;

Психолог – 300 гривень;

Хірург – 350 гривень;

Кардіолог – 300 гривен;

Мамолог – 450 гривень;

Невролог – 300 гривень;

Онколог – 450 гривень;

Отоларинголог – 300 гривень;

Проктолог – 300 гривень;

Консультація онлайн сімейного лікаря – 250-300 гривень.

Онлайн консультація дитячого педіатра – 300 гривень;

Травматолог – 300 гривень;

Трихолог – 300 гривень;

Уролог – 300 гривень.

Відзначимо, що повторний онлайн прийом коштує на 50% менше.

Консультації лікарів онлайн ТАСС

Як отримати безкоштовну онлайн консультацію в Дніпрі

Жителі Дніпра можуть особисто або по телефону задати питання сімейному лікарю з приводу прийому препарату, його можливої заміни, курсової дози, і обговорити деякі аспекти свого лікування. Таку безкоштовну послугу надає одна з аптечних мереж Дніпра.

Так, фахівці безкоштовно можуть надати допомогу з питань лікарських препаратів, а також допоможуть підібрати косметичні засоби з урахуванням індивідуальних особливостей і переваг.

Також лікарі-фахівці підкажуть, як діяти в екстрених ситуаціях, допоможуть підібрати оптимальні для Вас методи лікування, продемонструють як користуватися медичною технікою та дадуть рекомендації по її використанню.

Як розповіли OBOZREVATEL в одній з державних лікарень Дніпра, безкоштовну онлайн консультацію може також надати Ваш сімейний лікар, з яким Ви уклали договір.

"Згідно з угодою з сімейним лікарем, Ви можете в будь-який момент звертатися до нього за допомогою і консультацією, навіть по телефону або відеозв'язку", – повідомили в лікарні.

Якщо Вам потрібна консультація хірурга, лора, інфекціоніста або іншого фахівця, то сімейний лікар випише напрямок і буде консультуватися з цим медиком. Або ж він зможе відправити Вам дані потрібного фахівця, щоб той проконсультував Вас.

Крім цього, жителі Дніпра можуть отримати безкоштовну консультацію в лікарні імені Мечникова і медичному центрі матері і дитини імені Руднєва.

У період карантину в лікарні імені Мечникова тимчасово припинили проведення планових консультацій. Тому в установі перевели консультації лікарів в режим телемедичних і телефонних безкоштовних консультацій.

Графік проведення безкоштовних онлайн консультацій Facebook Єсенії Тарасової

Онлайн консультації лікарів лікарні Мечникова Facebook Єсенії Тарасової

Онлайн консультації лікарів лікарні Мечникова Facebook Єсенії Тарасової

У медичному центрі матері і дитини імені Руднєва для недопущення поширення коронавіруса також доступна консультація онлайн дитячого ортопеда.

Всім, хто потребує консультації дитячого ортопеда-травматолога, можна звернутися за телефоном +380971158338 або Skype - Rudneva det_ortoped.

Графік консультацій: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00.

Відзначимо, що попередній запис обов'язковий. Вам потрібно описати проблему і отримати підтвердження часу консультації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в період карантину в Дніпрі закрилися студії і салони краси, а також перестали працювати багато майстрів на дому. Тому професіонали дали кілька порад про те, як в домашніх умовах привести себе в порядок.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!