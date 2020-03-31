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31 березня • оновлено в 18:29
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Софія Ковнір

Консультації лікарів онлайн в період карантину: яка вартість в Дніпрі

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Щоб зайвий раз не виходити на вулицю в період карантину, жителі Дніпра можуть отримати консультацію лікаря онлайн. Для цього необхідно попередньо записатися.

Як отримати консультацію лікаря онлайн в Дніпрі і у скільки це обійдеться – читайте далі в нашому матеріалі.

Консультації лікарів онлайн в період карантину

Консультації лікарів онлайн в період карантину

Культура здоров'я

Як проходить онлайн консультація

Безліч приватних клінік в Дніпрі пропонують можливість отримати онлайн консультацію фахівця, не виходячи з дому.

Така послуга надається в рамках обмежувальних заходів, спрямованих проти поширення коронавіруса COVID-19.

Консультація лікаря актуальна для тих, хто потребує рекомендацій за результатами аналізів, повторних прийомах і т.п.

Онлайн консультація проходить за допомогою будь-якого зручного засобу зв'язку – Skype, Viber, Telegram або інших месенджерів.

Відзначимо, що оплатити онлайн прийом можна за допомогою спеціального додатку EasyPay або будь-якою банківською картою.

Жителі Дніпра повинні записатися на онлайн консультацію заздалегідь. Для цього необхідно вибрати клініку, перейти на її сайт і залишити заявку. Найближчим часом з Вами повинен зв'язатися адміністратор для уточнення всіх деталей прийому.

Приклад заявки на онлайн консультацію в Дніпрі

Приклад заявки на онлайн консультацію в Дніпрі

Приклад заявки на онлайн консультацію в Дніпрі

Приклад заявки на онлайн консультацію в Дніпрі

Підготовка до онлайн консультації

Як відзначають в дніпровських клініках, до телефонної розмови з лікарем потрібно підготуватися заздалегідь.

Ви повинні озвучити всі питання, які Вас турбують, детально описати симптоми і ступінь їх прояву.

Якщо є результати аналізів або інших обстежень, їх також потрібно озвучити.

Крім цього, будьте готові записати рекомендації лікаря. Лікар повинен переконатися, що Ви все правильно зрозуміли і також зробить запис у Вашій історії хвороби.

Консультації лікарів онлайн

Консультації лікарів онлайн

Новий Севастополь

Вартість онлайн консультацій в приватних клініках Дніпра

Ціни онлайн прийому залежать від обраного лікаря. Так, середня вартість консультацій онлайн в Дніпрі наступна:

  • Алерголог – 400 гривень;

  • Гастроентеролог – 300 гривень;

  • Гінеколог – 300 гривень;

  • Дерматолог – 300 гривень;

  • Психолог – 300 гривень;

  • Хірург – 350 гривень;

  • Кардіолог – 300 гривен;

  • Мамолог – 450 гривень;

  • Невролог – 300 гривень;

  • Онколог – 450 гривень;

  • Отоларинголог – 300 гривень;

  • Проктолог – 300 гривень;

  • Консультація онлайн сімейного лікаря – 250-300 гривень.

  • Онлайн консультація дитячого педіатра – 300 гривень;

  • Травматолог – 300 гривень;

  • Трихолог – 300 гривень;

  • Уролог – 300 гривень.

Відзначимо, що повторний онлайн прийом коштує на 50% менше.

Консультації лікарів онлайн

Консультації лікарів онлайн

ТАСС

Як отримати безкоштовну онлайн консультацію в Дніпрі

Жителі Дніпра можуть особисто або по телефону задати питання сімейному лікарю з приводу прийому препарату, його можливої заміни, курсової дози, і обговорити деякі аспекти свого лікування. Таку безкоштовну послугу надає одна з аптечних мереж Дніпра.

Так, фахівці безкоштовно можуть надати допомогу з питань лікарських препаратів, а також допоможуть підібрати косметичні засоби з урахуванням індивідуальних особливостей і переваг.

Також лікарі-фахівці підкажуть, як діяти в екстрених ситуаціях, допоможуть підібрати оптимальні для Вас методи лікування, продемонструють як користуватися медичною технікою та дадуть рекомендації по її використанню.

Як розповіли OBOZREVATEL в одній з державних лікарень Дніпра, безкоштовну онлайн консультацію може також надати Ваш сімейний лікар, з яким Ви уклали договір.

"Згідно з угодою з сімейним лікарем, Ви можете в будь-який момент звертатися до нього за допомогою і консультацією, навіть по телефону або відеозв'язку", – повідомили в лікарні.

Якщо Вам потрібна консультація хірурга, лора, інфекціоніста або іншого фахівця, то сімейний лікар випише напрямок і буде консультуватися з цим медиком. Або ж він зможе відправити Вам дані потрібного фахівця, щоб той проконсультував Вас.

Крім цього, жителі Дніпра можуть отримати безкоштовну консультацію в лікарні імені Мечникова і медичному центрі матері і дитини імені Руднєва.

У період карантину в лікарні імені Мечникова тимчасово припинили проведення планових консультацій. Тому в установі перевели консультації лікарів в режим телемедичних і телефонних безкоштовних консультацій.

Графік проведення безкоштовних онлайн консультацій

Графік проведення безкоштовних онлайн консультацій

Facebook Єсенії Тарасової

Онлайн консультації лікарів лікарні Мечникова

Онлайн консультації лікарів лікарні Мечникова

Facebook Єсенії Тарасової

Онлайн консультації лікарів лікарні Мечникова

Онлайн консультації лікарів лікарні Мечникова

Facebook Єсенії Тарасової

У медичному центрі матері і дитини імені Руднєва для недопущення поширення коронавіруса також доступна консультація онлайн дитячого ортопеда.

Всім, хто потребує консультації дитячого ортопеда-травматолога, можна звернутися за телефоном +380971158338 або Skype - Rudneva det_ortoped.

Графік консультацій: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00.

Відзначимо, що попередній запис обов'язковий. Вам потрібно описати проблему і отримати підтвердження часу консультації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в період карантину в Дніпрі закрилися студії і салони краси, а також перестали працювати багато майстрів на дому. Тому професіонали дали кілька порад про те, як в домашніх умовах привести себе в порядок.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
лікарі карантин
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