Комунальні послуги під час карантину: як оплачувати жителям Дніпра

У період загальнонаціонального карантину для жителів Дніпра змінилися умови оплати комунальних послуг. Тепер городянам доводиться проводити платежі онлайн і за допомогою додатків.

Як жителям Дніпра оплачувати комунальні послуги під час карантину – читайте далі в нашому матеріалі.

Комунальні послуги під час карантину

Нові правила оплати комунальних послуг

Кабінет міністрів України на час карантину ввів нові правила оплати комунальних послуг з субсидією. Тепер на 50% збільшили нормативи для користування послугами на наступне:

Оплату водопостачання;

Поставку гарячої води;

Газопостачання;

Електроенергії.

Також на час карантину ввели нові правила для тих, хто тимчасово втратив роботу. Так, Кабмін пропонує оформити субсидію без урахування колишньої зарплати, а з розрахунку компенсації від Соцстраху. Тому обов'язково потрібно звернутися до Центру зайнятості і зареєструватися як безробітний.

Тільки після цього, якщо у інших членів сім'ї немає істотного доходу, можна розраховувати на часткову компенсацію комунальних послуг у вигляді субсидії.

Комунальні послуги timeua.info

Що буде з боргами за послуги ЖКГ

Згідно із законодавством України, на період дії карантину та протягом 30 днів після його відміни штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг не будуть.

Так, тепер діють наступні заборони:

Заборонено нараховувати і стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки;

Заборонено "відрізати" послуги ЖКГ, якщо за них не заплатили або заплатили тільки частину;

Заборонено примусово виселяти або забирати житло, що належить громадянам, в рахунок боргів за ЖКГ;

Заборонено примусово виселяти за борги по ЖКГ з житла, яке належить державі.

Комунальні послуги KP.UA

Водопостачання

Жителів Дніпра закликають вчасно оплачувати рахунки за водопостачання, допомагаючи цим контролювати ситуацію з епідемією.

Як повідомляють у комунальному підприємстві "Дніпроводоканал", мережа водопроводу і каналізації є критично важливою інфраструктурою, яка грає одну з ключових ролей в охороні здоров'я та її постійна доступність є важливою умовою підтримки особистої гігієни.

Тому всім городянам радять залишатися вдома, але при цьому своєчасно оплачувати свої рахунки за воду і каналізацію.

Так, за водопостачання місцеві жителі можуть оплатити через Інтернет, в тому числі шляхом реєстрації в Особистому кабінеті, в якому можна передати показання приладів обліку, дізнатися стан розрахунків і здійснити оплату послуг.

Реєстрація в Особистому кабінеті

Реєстрація в Особистому кабінеті

Крім цього, в комунальному підприємстві закликають допомогти з дистанційною оплатою за воду своїм рідним і сусідам. Важливо відзначити, що особливо слід допомогти літнім людям, вихід з дому для яких зараз особливо небезпечний, і які не мають доступу до мережі Інтернет та звикли платити за комунальні послуги через каси банків.

"Звертаємо увагу, що оплата всіх комунальних платежів – це відповідальність всіх споживачів і є сприянням ефективного стримування поширення епідемії, тим самим захищаючи власне здоров'я і здоров'я своїх близьких", – додають в КП "Дніпроводоканал".

У підприємстві підкреслили, що оплата комунальних послуг в Дніпрі є єдиним джерелом забезпечення належного рівня санітарно-гігієнічних норм в період боротьби з епідемією COVID-19.

Водопостачання 34.ua

Електрика

Компанія YASNO на час карантину також призупинила особистий прийом відвідувачів в офісах. Тепер спілкування з фахівцями YASNO відбувається по телефону і через Інтернет.

Так, для кожного енергоофіса будуть виділені додаткові номери телефонів та окремі електронні адреси. Найближчим часом ці контакти будуть розміщені на вході в енергоофіс, а також опубліковані на сайті компанії.

Також YASNO створив всі необхідні умови, щоб більшість питань можна було вирішити за кілька хвилин, не виходячи з дому.

Сплатити рахунок, передати показання лічильника, отримати консультацію щодо розрахунків і нарахувань можна дистанційно:

Через Особистий кабінет на сайті YASNO;

В особистих повідомленнях на сторінці в Facebook;

По електронній пошті;

За телефонами контакт-центру.

Оплата за електрику

Оплата за електрику

Оплата за електрику

Оплата за електрику

Як передати дані електролічильника

На сторінці yasno.com.ua натиснути "Передати показання лічильника";

Вибрати свій регіон;

Вказати енергоофіс (район), до якого належить Ваша адресу;

Відзначити особистий рахунок;

Вибрати зонність лічильника і ввести його свідчення.

Після передачі показань можна відразу дізнатися і оплатити прямо на сайті заборгованість за попередній період.

Відзначимо, якщо Ви вже досвідчений користувач онлайн-сервісів, то підкажіть літнім людям, рідним, друзям і сусідам, як швидко вирішувати комунальні питання по телефону і через Інтернет.

Електрика tvtomsk.ru

Крім цього, оплатити рахунки за електрику можна за допомогою мобільного додатку YASNO, який дозволяє клієнтам в будь-який час і в будь-якому місці отримати доступ до функціонала Особистого кабінету.

Завдяки програмі Ви зможете:

Контролювати рахунки, проведені через програму;

Отримувати квитанції на електронну пошту;

Миттєво оплачувати рахунки без комісії: сканувати номер платіжної карти камерою смартфона або просто піднести її до задньої поверхні смартфона (за наявності NFC-модуля в телефоні);

Зручно і швидко передавати показання лічильника з 1 по 4 число місяця;

Одним кліком включати ліхтарик, якщо лічильник знаходиться в темному місці;

Встановити короткий секретний код або увійти по відбитку пальця;

Бути на зв'язку зі своїм постачальником.

Також стало відомо, що жителі Дніпра під час карантину можуть налаштувати регулярні платежі за електрику через Приват24.

Так, ПриватБанк і YASNO пропонують безпечне і зручне дистанційне рішення для оплати за електроенергію. При оплаті послуг онлайн через Приват24 досить один раз оформити послугу регулярних платежів або створити шаблон для регулярних переказів і щомісяця витрачати всього одну хвилину на оплату комунальних послуг.

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Газопостачання

Оскільки існує загроза поширення вірусу, похід в відділення компанії і Центри обслуговування клієнтів для отримання послуги – це зайвий ризик, як для клієнтів, так і фахівців, які спілкуються з споживачами газу. Тому АТ "Дніпрогаз" також ввів карантин і перейшов в режим роботи онлайн.

До 24 квітня всі консультації фахівці "Дніпрогаз" здійснюють в телефонному режимі за телефонами: (056)-78-78-104, (067)-62-63-104.

Для побутових споживачів є можливість отримати всю інформацію по особовому рахунку і здійснити оплату за послуги розподілу газу за допомогою дистанційних онлайн-сервісів:

Крім цього, щоб споживачам газу не довелося виходити з дому в період карантину, фахівці АТ "Дніпрогаз" екстрено розробили експрес-доступ до онлайн-сервісів на сайті 104.ua.

Щоб скористатися онлайн-сервісами, слід зателефонувати до Контакт-центра компанії за телефоном 056-78-78-104 або 067-62-63-104, і Ваш Особистий кабінет буде створений автоматично.

Експрес-реєстрація Пресслужба "Дніпрогаз"

Для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати до Контакт-центра "Дніпрогазу" і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта.

Логіном є номер мобільного телефону споживача. Досить перейти за посиланням, яке буде вказана в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль і користуватися всіма перевагами онлайн-сервісів 104.ua.

Особистий кабінет Пресслужба "Дніпрогаз"

За допомогою дистанційного газового сервісу клієнти компанії можуть гарантовано передати показання лічильника, безпечно і просто заплатити за газ і його доставку, першими завантажити рахунки, відслідковувати власні обсяги спожитого газу, контролювати витрати, а головне – отримати відповіді на газові питання онлайн.

Відзначимо, що жителі Дніпра і Дніпровського району продовжують активно долучатися до дистанційного онлайн-сервісу. Вже понад 170 тисяч дніпрян користуються Особистим кабінетом, що становить близько 45% від загальної кількості клієнтів АТ "Дніпрогаз".

Газопостачання epravda.com.ua

Інші способи оплати

Також жителі Дніпра і області можуть оплатити комунальні послуги на сайті центру абонентських послуг "ЄРЦ КП". Для цього необхідно зареєструватися в Особистому кабінеті і вибрати комунальну послугу, за яку Ви хочете заплатити. Потім вибираєте спосіб оплати, і після цього платіж успішно проходить.

Провести оплату можна через ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Новий і Укрпошту. Через "ЄРЦ КП" можна оплатити будь-яку комунальну послугу – електроенергію, водопостачання, газопостачання та інші.

Відзначимо, що "ЄРЦ КП" на час карантину закрив прийом абонентів. Тому роз'яснення та довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 098-061-79-36; 050-019-43-53.

"ЄРЦ КП" Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в період карантину жителям Дніпра радять залишатися вдома і зайвий раз не виходити на вулицю. Але потрібно отримувати нові знання і удосконалити свої навички, тому на допомогу приходять курси онлайн. Стало відомо, які курси онлайн можуть пройти жителі Дніпра.