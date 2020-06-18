Коли в Дніпрі відкриють кінотеатри і які правила будуть діяти

Робота кінотеатрів Дніпра може поновитися зовсім скоро. Звичайно ж, навіть з ослабленням карантину в кінозалах працюватимуть правила безпеки і соціальної дистанції.

Про те, коли планують відкрити кінотеатри і яких правил безпеки дотримуватимемося – розповість OBOZREVATEL .

Коли в Дніпрі відкриють кінотеатри

За попередніми даними, дата відкриття кінотеатрів – 2 липня. Таке рішення в ході зустрічі взяли міністр охорони здоров'я Максим Степанов, глава Міністерства культури Олександр Ткаченко, народні депутати та представники кінотеатрів.

"Зустрілися з представниками індустрії та профільними депутатами, обговорили з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Загальна думка – від 2 липня може початися тільки поетапне повернення кінотеатрів до життя", – повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Раніше планувалося, що кінотеатри запрацюють з 10 червня, в рамках останнього реалізованого етапу ослаблення карантину. Однак, кінозали були не готові через брак нових фільмів – все дати світових і українських кінопрем'єр перенесли.

За якими правилами працюватимуть кінотеатри

У Кабінеті міністрів розглядають можливість з липня відкрити кінотеатри, але з обмеженням в 30% заповнених місць в залі. Те ж вимога стосуватиметься концертних залів.

Залишається обов'язковим:

масковий режим;

використання антисептиків;

соціальна дистанція між людьми.

"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, в першу чергу, повинні бути дотримані ті вимоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і диктують своїми протоколами медики. Тобто, на першому етапі відкриття залів можливо при заповненні на 30% ", – заявила тимчасова виконуюча обов'язки міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко.

Що сьогодні говорять в кінотеатрах Дніпра

Поки що кінотеатри Дніпра не публікують інформацію, пов'язану з точними датами відкриття залів.

У мережі кінотеатрів Мультиплекс, які відкриті в торгово-розважальних центрах "Дафі" і "Караван", вже зараз готуються до виходу з карантину: на сайті мережі кінотеатрів можна придбати квитки по акції з гаслом "КУПУЙ ЗАРАЗ – КІНУЙ ПІЗНІШЕ".

Мережа запустила акцію Мультиплекс

Крім того, в афіші Мультиплекс можна знайти інформацію про непідтверджений графік релізу кінокартин, перші з яких готують до прокату в Дніпрі вже 2 липня, як було заявлено вище.

З 2 липня очікується робота кінотеатрів України Мультиплекс

Кінотеатри мережі "Кіно-тема", які знаходяться в торговому центрі "NEO PLAZA" і за адресою проспект Слобожанський, 86, поки не готові сказати про найближчі дати роботи:

"У нас поки немає інформації по датам. Складно сказати, коли наша мережа знову почне працювати. Дуже сподіваємося, що скоро зустрінемо наших глядачів", – повідомили в мережі кінотеатрів "Кіно-Тема".

Інформації щодо відкриття мережі кінотеатрів поки немає Кіно Тема

А ось "Мост-кіно" стартує з показами вже на цьому тижні, починаючи з 19 червня. Важливо знати, що сеанси будуть проходити не на території кінотеатру, а на новому кіномайданчику в Bartolomeo Best River Resort за адресою Набережна Перемоги, 9Б.

Перші картини заплановано на п'ятницю, 19 червня Мост-Кіно

Першу кінострічку транслюватимуть в п'ятницю, 19 червня, о 19:00. Всі, хто не дивився фільм "Джентельмени", або не проти його переглянути – можуть зустріти прекрасний літній вечір під відкритим небом в компанії Меттью МакКонахі, Чарлі Ханнема і Генрі Голдінга.

Вже на цих вихідних можна подивитися фільми Міст-Кіно

Пізніше, о 21:05, в Bartolomeo покажуть гучну кінокартину "Паразити". Хто не встиг подивитися цей фільм, коли він був в прокаті – залишаться під враженням.

Вартість квитків на сеанси під відкритим небом варіюється від 80 до 100 гривень. Розміститися можна на безкаркасних кріслах, шезлонгах або за столиком.

Афіша Дніпра: які фільми очікувати в прокаті

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