Історії веб-моделей з Дніпра: від принижень до кримінальної відповідальності (18+)

Колишні працівниці онлайн-студій з тремтінням згадують про фетишах клієнтів.

Єдине, що утримувало їх на такій роботі - непоганий і легкий заробіток.

OBOZREVATEL поспілкувався з колишніми веб-моделями, які поділилися дуже відвертими і неприємними спогадами.

Відверті історії веб-моделей

Яку зарплату пропонують "вебкам"

На всіляких сайтах роботодавець вказує суми від 25 000 грн до 80 000 грн. Дівчатам обіцяють комфортний офіс для роботи, виплати два рази на місяць готівкою і часто в іноземній валюті.

Найчастіше за фактом дівчатам надають кімнату, комп'ютер, диван і порожні стіни, щоб "не палить контору".

Ось що вказують на сайтах з приводу графіка роботи:

"Графік для наших веб-моделей складено так, що тепер ви без зусиль зможете поєднати роботу і навчання. А найголовніше - що проблем з прогулами не буде і викладачі безумовно будуть задоволені вами!"

Найчастіше зустрічаються оголошення з можливістю працювати в одну з трьох змін: ранок (09: 00-15: 00), вечір (15: 00-21: 00) і ніч (21: 00-03: 00).

Крім того, працювати можна в парі з подругою. На питання "чи потрібно роздягатися?" роботодавець відповідає так:

"Рівень відвертості спілкування дівчина вибирає сама. Зрозуміло, чим більш розслабленим буде співрозмовник, тим більше грошей він залишить за спілкування з дівчиною".

Звичайно ж, ні на одному з сайтів ми не знайшли інформацію з приводу реальної картини, яка чекає дівчат. Колишні веб-моделі з упевненістю говорять про те, що роздягатися і виконувати забаганки клієнта потрібно, інакше робити на такій роботі нічого. Без демонстрації принад не обходиться практично жодне спілкування з клієнтом. Лише зрідка чоловіки хочуть просто поговорити або висловитися.

Історії колишніх веб-моделей

"У кімнаті диван, комп'ютер і стіл. Більше нічого. Є багато сайтів з іноземцями, спілкування відбувається на цих майданчиках. Заходиш на сайт, вмикаєш камеру. На початку це загальний чат – там, де ти не роздягаєшся. Якщо хтось хоче тебе "в приват" - то він платить тобі гроші, в кутку екрану вказана сума. Далі ви вдвох переходите в приватне спілкування і там ви вже модель робить те, що він скаже ", - розповіла 20-річна Вікторія, яка пропрацювала на веб-моделлю півроку .

Дівчина акцентувала, що деякі обмінюються контактами і потім спілкуються між собою самостійно, без сайтів і роботодавця. Колишні клієнти часто допомагають грошима в обмін на фото або спілкування.

"Студія забирала свої 50-60%, решта - моя зарплата. Мій середній заробіток варіювався в межах 15 000 – 20 000 гривень. Платили кожні два тижні. Зазвичай туди приходять дівчатка, у яких важке фінансове становище. Одним не допомагають батьки, іншим банально нічого їсти. Це не та робота, про яку мрієш і йдеш отримувати задоволення ", - додала наша співрозмовниця.

Не дивлячись на заробіток вище середнього, робота в віртуальних порностудіях небезпечна. В першу чергу – це шантаж з боку незадоволеного клієнта і загроза власної репутації:

"У мене був випадок, коли мене" спалили ". На той момент я вчилася в університеті і працювала в студії. Одного ранку я бачу, що в одній з соцмереж була зроблена розсилка з моїми оголеними фотками в самому розпалі робочого процесу, так би мовити. фото були відправлені моїм друзям. Мені було дуже соромно, адже про це дізналися всі навколо. Після такої ганьби я перестала цим займатися ", - розповіла Вікторія.

Аліна провела в сфері два роки. Дівчина була задоволена заробітком, але тепер їй складно побудувати здорові відносини.

"Звичайно, все залежить від стресостійкості і стосовно того, що робиш. Але після двох років роботи" Вебком "я просто не можу підпустити до себе чоловіка. Як уявлю, що у нього в голові – відразу відбиває бажання будувати відносини. Знаю, що це не правильно".

За словами Оксани, не варто сприймати те, що робиш на камеру, як щось особливе. Дівчина з упевненістю говорить про те, що це така ж робота, як і всі інші:

"Хочеш заробити багато – знімай труси. У цій конкретній сфері схема працює на 100%. Роби, що скажуть, старайся утримати клієнта, будь для нього реальною сексуальною фантазією, про яку він ніколи не скаже коханій жінці. У таких чатах мужики випускають назовні все , що спить в них в звичайному житті ", - поділилася Оксана.

Про фетишах клієнтів

Дівчата розповіли, що в процесі спілкування в приватних чатах клієнти часто випускають на волю все свою фантазії і фетиші.

"Одного разу один з моїх клієнтів попросив мене зав'язати на шию хустку і скиглити як собака, поки він буде мастурбувати. Під час процесу він зачепив прищіпки на свої соски і матюкався", - розповідає Аліна.

Дівчина акцентує, що клієнтів з незвичайними еротичними фантазіями досить багато.

"Найбільше мені запам'ятався клієнт з США. Під час спілкування він назвав себе моїм господарем і наказав бити себе по щоках і внутрішній стороні стегон. Далі, коли стегна почервоніли, побажав" золотий дощ ". Почав мочиться сам на себе і наказав зробити те ж саме і мені. Перед еякуляцією наказав назвати його "занадто поганий і неслухняною дівчинкою". Це було принизливо, навіть занадто ", - поділилася Аліна.

Як розповіла Вікторія, один з її клієнтів вже дуже любив, коли його принижують і обзивають:

"Було таке, що просили мастурбувати за допомогою вібратора, а пізніше – облизувати його. Часто просили обзиватися, матюкатися. Або ж навпаки: говорити клієнту ніжні і ласкаві слова, хвалити його в процесі".

Яка кримінальна відповідальність загрожує роботодавцю і моделям

Не забувайте, що згідно зі статтею 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) закон передбачає до 7 років позбавлення волі. Також, за статтею 301-й можуть бути залучені веб-моделі, якщо буде доведено, що при виконанні побажань клієнтів за гроші, вони поширювали через інтернет порнографію. У такому випадку їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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