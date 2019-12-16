Исповедь медика: що відбувається в скандальній лікарні Нікополя

В одній з лікарень Нікополя Дніпропетровської області стався гучний скандал. Як стверджують співробітники швидкої допомоги, керівництво намагається економити гроші, і при цьому гробить здоров'я пацієнтів.

Так, фельдшеру виїзної бригади швидкої допомоги Вікторії Ярошенко довелося звільнитися. Дівчина повідомила про кричущі випадки, що підтверджують недбалість місцевої медицини. Про це далі розповість OBOZREVATEL.

Лікарня Україна.ру

Ставлення керівництва лікарні Нікополя зайшло за межі, і Вікторія розповіла правду, яку весь час намагалися приховати:

"Коли ти працюєш 24/3, стикаєшся з людським болем, агресією, безпорадністю. Коли замість 12 машин працює 6, коли викладаєшся по повній, займаєшся самоосвітою, коли... А у відповідь за рік жодної премії, постійне гноблення з боку керівництва , немає захисту ні правового, ні фізичного. Коли тебе звинувачують в крадіжці медикаментів, які лежать в робочому столі (в той час, як чоловік головлікаря намагався згвалтувати пацієнта анально, попередньо вколов йому сибазон, і це все замовчується і покривається)", – повідомила Вікторія.

За словами медика, керівництво Нікопольської станції не тільки відправляє на виклик несправні машини, але вимагає "не возити всяку хе@ню" в стаціонар, так як цим псується статистика.

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Таке свавілля в лікарні твориться протягом декількох років. Дівчина додала, що найобразливіше за пацієнтів, які страждають через недбале поводження лікарів:

Я звільнилась! Залишила все це свавілля, але дуже шкодую, що ви, звичайні громадяни, не зможете самостійно дати собі раду! І будете чекати і молитися, щоб приїхали і встигли ті 6 з покладених 12, молитися, щоб не сталося аварії, коли будуть госпіталізувати по ожеледі на лисій гумі, щоб приїхав кваліфікований медик, а не зелений випускник... Шкода, боляче і прикро за наших людей", – підкреслила Вікторія.

Крім цього, керівництво лікарні неодноразово гнобило і доводило фельдшера до лікарняного ліжка. Дівчину звинувачували в крадіжці і наполягали на звільненні за статтею тільки через те, що вона намагалася захистити права працівників і пацієнтів:

"Гнобити мене почали значно раніше - за мої пабліки. Мені неодноразово пропонували звільнитися за сж, так як я, працюючи на швидкій, постійно відстоювала права співробітників і пацієнтів, писала листи до вищих інстанцій, робила публікації", - відмітила медик.

Одного разу Вікторія вирішила перевірити сумку укладку і виявила, що там недостатньо препаратів для допомоги. А коли вона вийшла на роботу, то дізналася, що бригада не працює, всі ліки вилучили з сумок, а саму дівчину звинуватили в крадіжці.

При цьому керівництво не зверталося до поліції, а на бригаді був надлишок тих самих препаратів, але їх не вказали. В результаті Вікторії оголосили догану, а через час запропонували звільнитися, мотивуючи тим, що в будь-якому випадку звільнять і знайдуть статтю.

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Відзначимо, раніше фельдшер уже повідомляла про потворну поведінку керівництва лікарні з приводу зовнішнього вигляду працівників станції швидкої допомоги:

"На оперативці пісочили за зовнішній вигляд. Виявляється, працівникам Нікопольської станції швидкої допомоги категорично забороняється купувати побутові речі червоного кольору!!!! За словами завподстанціі нікопольської СШМД Авдєєнко М.В., якщо сподобався костюм, і ти його придбала, то готуйся до догани і тому, що тебе будуть засуджувати!", – розповіла Вікторія.

За словами медика, на станції робочі костюми доводиться купувати за свій рахунок. Також немає гарячої води, тому прийняти душ після зміни неможливо.

Крім цього, працівникам швидкої допомоги заборонено заїхати після зміни в магазин в цьому ж костюмі.

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Робоча форма співробітників швидкої допомоги

Повсякденний одяг

Також медик розповіла про кричущі випадки, які ще раз підтверджують халатне поводження лікарів до пацієнтів:

"Цікаві факти - це коли при перевезенні в Дніпро замість одного пацієнта в машині везуть 3, коли під час перевезення в Дніпро вагітної з загрозою передчасних пологів в салон підсаджують немовляту з туберкульозом. Коли до дитини з гострим животом підсаджують пацієнта з відкритою формою ТБЦ, коли відправляють в область машину переповнену пацієнтами по ожеледі з лисою гумою, коли нестача препаратів, коли в область відправляють пацієнта з набряком гортані 1 ступеня, але на бригаді немає інтубаційного набору і кисню, коли взимку приймаєш пологи у полі, а машина не топлена (нестача соляри)", - відмітила фельдшер.

Також був випадок, коли до інфарктного хворого посилали фельдшера без кардіографа і кисню. За словами медика, диспетчер сама вирішує, що до людини старше 75 років можна послати фельдшерську бригаду, неукомплектовану необхідними препаратами, а керівництво це все підтримує.

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Користувачі соцмережі в подиві від того, що відбувається в місцевій лікарні. Люди продовжують дякувати фельдшера за відстоювання справедливості і висловлюють думку про ситуацію, що склалася:

"Дуже шкода, що нормальні співробітники, звільняються просто через відносини власного керівництва. На жаль, мені в квітні довелося відчути всю красу стану машини швидкої допомоги. Коли мене вагітну з діагнозом передчасні пологи на 32 тижні везли в Дніпро. Коли я їхала і молилася, щоб ця машина не розвалилася по дорозі. І окреме дякую всій бригаді, включаючи водія, які довезли мене в цілості й схоронності. Підтримували і переживали як за рідну, ось чесно. Таке зараз рідко зустрінеш. Дякую Вам за Вашу нелегку й працю"," Жах. Це дно і біль нашої системи. Нашій країні потрібно 20 років диктатури, щоб щось змінилося в людях. Скоро в нашій країні не залишиться нікого...", "Вікторія, ви величезна розумничка, читаю кожну статтю написану вами! Вас почали жерти починаючи не з того кольору вашої спецодягу. А потім, я так розумію, пішло на дрібниці! щодо задньопривідних я в шоці! Але кожен знає прізвища цих людей!!!!!", "Віка, ти звичайно молодець! Більшою мірою за те, що не побоялася написати про реальні речі, що відбуваються, на жаль, в нашій медицині! У нашому місті вже давно пора змінити керівництво кількох лікарень! Медики просто біжать хто куди!!! І здебільшого не від зарплати, а від скотинячих відносин керівництва! І ось це вкрай сумно!", "Я Вас пам'ятаю, Вікторія! Була здивована, що такі медпрацівники ще існують!!! Уважна, чесна і порядна! Вірю кожному написаному тут слову. Шкода, що звільнилася...", – пишуть користувачі.

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Вікторія подякувала за підтримку небайдужих людей і розповіла, чому на це не може вплинути місцева влада:

Нікопольська станція ЕМД відноситься до області, тобто фінансування, всілякі перевірки, накази йдуть тільки з облради. Андрій Петрович, його заступники, депутати міськради ніяк не можуть вплинути на дану ситуацію. Мер просто юридично не має права пустити гроші громади на додаткове фінансування станції - це неможливо! Максимум, що він може зробити - це відправити лист до облради, з проханням розібратися", – підкреслила фельдшер.

Медик стверджує, що такі листи неодноразово відправляли. Але максимальне покарання винуватці отримали у вигляді позбавлення чергової премії.

Дівчина зазначила, що співробітникам, які намагаються вирішити цю проблему виносять догану, позбавляють премії і не допускають до атестації. Тому це питання можна вирішити тільки на рівні МОЗ і Апарату президента.

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