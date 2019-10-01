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1 жовтня • оновлено в 14:37
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Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

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У Дніпрі були ініційовані рейди, спрямовані з'ясувати технічний стан автопарку перевізників, що працюють в місті.

В ході інвентаризації стало відомо, що 70 транспортних засобів не можуть перевозити пасажирів.

Детальніше про це OBOZREVATEL дізнався у заступника директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури - начальника управління транспорту Дніпровського міської ради Олександра Лещенка.

70 транспортних засобів не можуть перевозити пасажирів

70 транспортних засобів не можуть перевозити пасажирів

"Найчастіше, при огляді транспортних засобів було виявлено одне загальне порушення - це санітарно-гігієнічний стан салону. А саме: брудні і порвані сидіння, порушення цілісності обшивки салону автобуса, брудні штори. Такі порушення зафіксовані майже на всіх маршрутах", - повідомив Олександр Лещенко.

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

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Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Також Олександр Лещенко додав, що до багатьох маршруткам є претензії за зовнішнім виглядом - є іржа, тріщини на лобовому склі та дзеркалах заднього виду.

Більш детально про стан маршруток і автобусів на своїй сторінки в Facebook розповів завідувач сектором контролю та моніторингу департаменту транспорту Дніпровського міськради Іван Васючков:

"АТП приганяли машини (які набрали недостатньо балів і були зняті з маршрутів) на повторні перевірки. Ми вже оглянув повторно 19 автобусів і жоден з них не набрав необхідний мінімум. Все та ж іржа, відпадають сидіння, порвані салони, непрацюючі люки і т . Д. Хто і як їх оглядав перед подачею на повторний огляд? Даремно витрачений своє і наш час ".

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

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Крім того, деякі водії дозволяють собі палити в салоні автобуса:

Станом на 24 вересня фахівцями департаменту транспорту і транспортної інфраструктури із залученням громадськості було оглянуто всі міські автобусні маршрути в Дніпрі. Загальна кількість перевірених автобусів - 963 одиниці, з яких 70 при перевірці знаходилися в незадовільному стані і були відсторонені від перевезення пасажирів підприємствами-перевізниками.

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Зараз тривають переговори між департаментом транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міської ради та підприємствами-перевізниками. Їх мета - збільшення кількості автобусів великої місткості на маршрутах у Дніпрі.

"Першочергове завдання для департаменту на сьогодні - це зникнення з маршрутів всіх автобусів малої місткості та заміна їх на автобуси середньої та великої місткості. В планах - завершити цей процес протягом 2-2,5 років", - повідомив заступник директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури - начальник управління транспорту Дніпровського міської ради Олександра Лещенка.

Спочатку планується запуск великих автобусів на маршрутах, що перевозять пасажирів з житлових масивів до центральної частини міста. Вже сьогодні, 1 жовтня, міські автобуси починають роботу відповідно до вимог.

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"У Дніпро приїхали великі автобуси нового перевізника - 13 автобусів MAN A.21 пасажиромісткістю 87 осіб (30 сидячих місць), які вже через кілька днів вийдуть на один з маршрутів міста. Попередньо розглядається маршрут №38 (по вул. Успенська - ж / м Лівобережний-3) ", - повідомив Іван Васючков.

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

Фото: Іван Васючков

Залишити скаргу, пропозицію або подяку можна на сторінці Facebook " Смерть маршруткам ", через Telegram канал @DepTransDMR або за телефонами гарячої лінії: (095) 732 12-12, (096) 732-12-12.

Яна Коваль

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Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка водій маршрутки
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