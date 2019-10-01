Іржа, відірвані сидіння і палять в салоні водії: коли в Дніпрі зникнуть старі маршрутки

У Дніпрі були ініційовані рейди, спрямовані з'ясувати технічний стан автопарку перевізників, що працюють в місті.

В ході інвентаризації стало відомо, що 70 транспортних засобів не можуть перевозити пасажирів.

Детальніше про це OBOZREVATEL дізнався у заступника директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури - начальника управління транспорту Дніпровського міської ради Олександра Лещенка.

70 транспортних засобів не можуть перевозити пасажирів

"Найчастіше, при огляді транспортних засобів було виявлено одне загальне порушення - це санітарно-гігієнічний стан салону. А саме: брудні і порвані сидіння, порушення цілісності обшивки салону автобуса, брудні штори. Такі порушення зафіксовані майже на всіх маршрутах", - повідомив Олександр Лещенко.

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Також Олександр Лещенко додав, що до багатьох маршруткам є претензії за зовнішнім виглядом - є іржа, тріщини на лобовому склі та дзеркалах заднього виду.

Більш детально про стан маршруток і автобусів на своїй сторінки в Facebook розповів завідувач сектором контролю та моніторингу департаменту транспорту Дніпровського міськради Іван Васючков:

"АТП приганяли машини (які набрали недостатньо балів і були зняті з маршрутів) на повторні перевірки. Ми вже оглянув повторно 19 автобусів і жоден з них не набрав необхідний мінімум. Все та ж іржа, відпадають сидіння, порвані салони, непрацюючі люки і т . Д. Хто і як їх оглядав перед подачею на повторний огляд? Даремно витрачений своє і наш час ".

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Крім того, деякі водії дозволяють собі палити в салоні автобуса:

Станом на 24 вересня фахівцями департаменту транспорту і транспортної інфраструктури із залученням громадськості було оглянуто всі міські автобусні маршрути в Дніпрі. Загальна кількість перевірених автобусів - 963 одиниці, з яких 70 при перевірці знаходилися в незадовільному стані і були відсторонені від перевезення пасажирів підприємствами-перевізниками.

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Зараз тривають переговори між департаментом транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міської ради та підприємствами-перевізниками. Їх мета - збільшення кількості автобусів великої місткості на маршрутах у Дніпрі.

"Першочергове завдання для департаменту на сьогодні - це зникнення з маршрутів всіх автобусів малої місткості та заміна їх на автобуси середньої та великої місткості. В планах - завершити цей процес протягом 2-2,5 років", - повідомив заступник директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури - начальник управління транспорту Дніпровського міської ради Олександра Лещенка.

Спочатку планується запуск великих автобусів на маршрутах, що перевозять пасажирів з житлових масивів до центральної частини міста. Вже сьогодні, 1 жовтня, міські автобуси починають роботу відповідно до вимог.

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"У Дніпро приїхали великі автобуси нового перевізника - 13 автобусів MAN A.21 пасажиромісткістю 87 осіб (30 сидячих місць), які вже через кілька днів вийдуть на один з маршрутів міста. Попередньо розглядається маршрут №38 (по вул. Успенська - ж / м Лівобережний-3) ", - повідомив Іван Васючков.

Фото: Іван Васючков

Фото: Іван Васючков

Залишити скаргу, пропозицію або подяку можна на сторінці Facebook " Смерть маршруткам ", через Telegram канал @DepTransDMR або за телефонами гарячої лінії: (095) 732 12-12, (096) 732-12-12.

Яна Коваль

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