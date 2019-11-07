При створенні центру DKids зібралася команда мам-однодумців. Частиною наповнення і атракціонами займалися ми з директором центру Інессой Коваленко, концепт ресторану розробляла кращий ресторатор нашого міста Олена Біла.

Ірина Кучер

Українські хлопчики і дівчатка рухливі і допитливі. Їм потрібно виплеснути енергію і зарядитися новою. Найкраще отримувати нові навички і знання, граючи. Саме тому в нашому центрі ретельно і з любов'ю підібрано все, щоб вони вчилися в процесі гри, розвивалися фізично, розумово і відкривали в собі таланти. Часто скаржаться, що сучасні діти дуже сильно захоплюються гаджетами. Саме тому ми робимо основний акцент на те, щоб дати здорову альтернативу: рухливі ігри, майстер-класи, навчальні квести, "Місто професій". У нас є атракціони, які не просто розважають, а й допомагають прищепити інтерес до географії, фізики, інженерної справи. Ми придбали кілька новинок, аналогів яким немає ні в місті, ні в області. А в такому поєднанні в одному центрі - мабуть, і ніде в Україні.

Кращу рекомендацію для ресторану в Кам'янському, ніж ім'я Олени Білій, придумати складно. Її досвід, методичність, ентузіазм складно описати. При розробці меню в першу чергу вона говорила про те, що головний у нас - дитина, а батьки вже "при ньому". А значить, маленький гість повинен з'їсти те, що він любить, але при цьому щоб це були корисні продукти. Дитина любить картопля фрі - значить, масло повинне мінятися кілька разів на день, навіть не "по нормам", а в три рази частіше. Овочі - тільки після заміру на нітрати, продукти - лише найсвіжіші. Є багато діток-алергіків, кому-то потрібно дотримуватися дієти - все це ми постаралися врахувати.

DКids

Мені щиро шкода, що нічого подібного не було в моєму дитинстві. Деякими іграшками ми із задоволенням готові грати самі. Мене не відірвати від інтерактивної пісочниці - вона просто заворожує. І я бачила, як дорослі, солідні люди з азартом розважаються на "Бумбалуне". Як бігають по інтерактивному підлозі, катаються на тюбах, штовхаються в зорбі ... Уявляєте, скільки нових слів ми вивчили за цей час? А вам це ще тільки належить!

Зараз настав час культу дитинства. І нехай говорять, що ми балу дітей. Любові багато не буває! Нехай вони будуть просто щасливими!

Нагадаємо, що відкриття нового дитячого центру DКids відбудеться 29 листопада за адресою: пр. Свободи, 37 (новий ТРЦ Dmart).

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