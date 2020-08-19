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Інтоксикація і ціанобактерії: екологи пояснили позеленіння Дніпра і його небезпеку

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Дніпро в деталях
1,4 т.
Інтоксикація і ціанобактерії: екологи пояснили позеленіння Дніпра і його небезпеку

Чому "цвіте" Дніпро і чим це небезпечно для здоров'я дніпрян.

З кожним роком місцеві жителі стали помічати, що річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Вода перетворилася в "зелене болото", яке лякає багатьох людей. Адже незрозуміло, чи несе річка загрозу для здоров'я? І які бактерії в ній водяться?

Відповіді на ці та інші питання, що хвилюють – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Річка "цвіте" по всій області

Фотографії та відеофакти того, у що перетворилася річка Дніпро, не перестають публікувати місцеві жителі на своїх сторінках в соціальних мережах.

Тут видно, що деякі ділянки водойми покриті зеленою рідиною. На березі також лежать її купи, які явно несуть небезпеку для навколишнього середовища.

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото очевидців

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото очевидців

Берег річки покрився зеленою рідиною. Фото очевидців

Берег річки покрився зеленою рідиною. Фото очевидців

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото очевидців

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото очевидців

Місцеві жителі сумніваються, що в такій річці можна купатися, так як в ній можуть бути різні бактерії, і в результаті можна підхопити небезпечну інфекцію.

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото очевидців

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото очевидців

Берег річки покрився зеленою рідиною. Фото очевидців

Берег річки покрився зеленою рідиною. Фото очевидців

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото Сергія Киселя

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото Сергія Киселя

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото Сергія Киселя

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото Сергія Киселя

У річці розвиваються ціанобактерії

У коментарі OBOZREVATEL провідний науковий співробітник НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара Борис Барановський розповів, що дану аномалію назвати "цвітінням" не можна:

"Це масовий розвиток синьо-зелених водоростей, які називаються ціанобактерії. Їх існує кілька груп, як правило, одноклітинні", – повідомив експерт.

За його словами, основною проблемою забруднення річки Дніпро є промислові стоки. Адже ні в одному ставку на території області, ні в одній степовій зоні немає такого забруднення водоростями, як в Дніпрі:

"Люди скидають не тільки стічні води, але і миючі засоби, які містять фосфор і азот. Але якщо азот може взаємодіяти з навколишнім середовищем, то фосфору в природі в 23 рази менше, ніж азоту", – розповів Барановський.

Він зазначив, що в миючих засобах є велика кількість фосфору. А якщо в сучасному світі і з'являються засоби без його вмісту, то їх вартість набагато дорожче.

Також в річку потрапляють стічні каналізації. Часто бувають випадки, коли різні заклади скидають сміття у водойму і це є однією з головних причин забруднення річки.

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото очевидців

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото очевидців

Дніпро перетворився в каскад водосховищ

Як виявилося, синьо-зелені водорості з'явилися в річці Дніпро багато років тому, але вони не завжди так масово розвивалася, як зараз. Крім того, ціанобактерії бувають в будь-який час року.

Друга причина "цвітіння" річки – це її перетворення в каскад водосховищ:

"Водосховища затримують воду, і тому відбувається температурна інтоксикація. Тобто зверху вода тепла, а внизу холодна. А зелені водорості – теплолюбні", – розповів Борис Барановський.

У річці розвиваються ціанобактерії. Фото "Наше місто"

У річці розвиваються ціанобактерії. Фото "Наше місто"

Чи можна купатися в річці Дніпро

За словами фахівця Бориса Барановського, в річці Дніпро купатися можна, але не у всіх місцях:

"Бажано купатися в призначених місцях, таких як Монастирський острів, на Косі і т.д. Коли вітер дме і на березі скупчуються синьо-зелені водорості, то в таких місцях купатися заборонено. Адже вони мають безліч шкідливих речовин", – підсумував експерт.

У річці Дніпро купатися можна, але не у всіх місцях. Фото "Наше місто"

У річці Дніпро купатися можна, але не у всіх місцях. Фото "Наше місто"

Також дніпровський біолог і еколог Віктор Мільвус розповів OBOZREVATEL, що на сьогоднішній день течія в річці Дніпро сильно сповільнилася. В результаті постійного забруднення води концентрація органічних речовин влітку досягає свого максимуму. Цьому також сприяє висока температура повітря та води:

"Тому це обумовлює масове розмноження синьо-зелених водоростей, які є індикаторами забруднення води. Чим більшу площу вони займають, тим гірше якість води у водоймах.

Для людей небезпечно те, що ця вода потім потрапить до нас в будинки і не факт, що досить добре очищена", – зазначив Мільвус.

Синьо-зелені водорості є індикаторами забруднення води. Фото "ГолосUA"

Синьо-зелені водорості є індикаторами забруднення води. Фото "ГолосUA"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через міську метушню і постійну роботу жителям Дніпра хочеться хоч ненадовго вирватися на відпочинок за межі міста. Для цього багатьом достатньо знайти хороше місце біля річки, щоб разом з близькими людьми отримати задоволення на свіжому повітрі.

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