Інтоксикація і ціанобактерії: екологи пояснили позеленіння Дніпра і його небезпеку

Чому "цвіте" Дніпро і чим це небезпечно для здоров'я дніпрян.

З кожним роком місцеві жителі стали помічати, що річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Вода перетворилася в "зелене болото", яке лякає багатьох людей. Адже незрозуміло, чи несе річка загрозу для здоров'я? І які бактерії в ній водяться?

Відповіді на ці та інші питання, що хвилюють – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Річка "цвіте" по всій області

Фотографії та відеофакти того, у що перетворилася річка Дніпро, не перестають публікувати місцеві жителі на своїх сторінках в соціальних мережах.

Тут видно, що деякі ділянки водойми покриті зеленою рідиною. На березі також лежать її купи, які явно несуть небезпеку для навколишнього середовища.

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото очевидців

Берег річки покрився зеленою рідиною. Фото очевидців

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото очевидців

Місцеві жителі сумніваються, що в такій річці можна купатися, так як в ній можуть бути різні бактерії, і в результаті можна підхопити небезпечну інфекцію.

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото очевидців

Берег річки покрився зеленою рідиною. Фото очевидців

Річка Дніпро знаходиться в поганому стані. Фото Сергія Киселя

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото Сергія Киселя

У річці розвиваються ціанобактерії

У коментарі OBOZREVATEL провідний науковий співробітник НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара Борис Барановський розповів, що дану аномалію назвати "цвітінням" не можна:

"Це масовий розвиток синьо-зелених водоростей, які називаються ціанобактерії. Їх існує кілька груп, як правило, одноклітинні", – повідомив експерт.

За його словами, основною проблемою забруднення річки Дніпро є промислові стоки. Адже ні в одному ставку на території області, ні в одній степовій зоні немає такого забруднення водоростями, як в Дніпрі:

"Люди скидають не тільки стічні води, але і миючі засоби, які містять фосфор і азот. Але якщо азот може взаємодіяти з навколишнім середовищем, то фосфору в природі в 23 рази менше, ніж азоту", – розповів Барановський.

Він зазначив, що в миючих засобах є велика кількість фосфору. А якщо в сучасному світі і з'являються засоби без його вмісту, то їх вартість набагато дорожче.

Також в річку потрапляють стічні каналізації. Часто бувають випадки, коли різні заклади скидають сміття у водойму і це є однією з головних причин забруднення річки.

Річка Дніпро активно "цвіте". Фото очевидців

Дніпро перетворився в каскад водосховищ

Як виявилося, синьо-зелені водорості з'явилися в річці Дніпро багато років тому, але вони не завжди так масово розвивалася, як зараз. Крім того, ціанобактерії бувають в будь-який час року.

Друга причина "цвітіння" річки – це її перетворення в каскад водосховищ:

"Водосховища затримують воду, і тому відбувається температурна інтоксикація. Тобто зверху вода тепла, а внизу холодна. А зелені водорості – теплолюбні", – розповів Борис Барановський.

У річці розвиваються ціанобактерії. Фото "Наше місто"

Чи можна купатися в річці Дніпро

За словами фахівця Бориса Барановського, в річці Дніпро купатися можна, але не у всіх місцях:

"Бажано купатися в призначених місцях, таких як Монастирський острів, на Косі і т.д. Коли вітер дме і на березі скупчуються синьо-зелені водорості, то в таких місцях купатися заборонено. Адже вони мають безліч шкідливих речовин", – підсумував експерт.

У річці Дніпро купатися можна, але не у всіх місцях. Фото "Наше місто"

Також дніпровський біолог і еколог Віктор Мільвус розповів OBOZREVATEL, що на сьогоднішній день течія в річці Дніпро сильно сповільнилася. В результаті постійного забруднення води концентрація органічних речовин влітку досягає свого максимуму. Цьому також сприяє висока температура повітря та води:

"Тому це обумовлює масове розмноження синьо-зелених водоростей, які є індикаторами забруднення води. Чим більшу площу вони займають, тим гірше якість води у водоймах.

Для людей небезпечно те, що ця вода потім потрапить до нас в будинки і не факт, що досить добре очищена", – зазначив Мільвус.

Синьо-зелені водорості є індикаторами забруднення води. Фото "ГолосUA"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через міську метушню і постійну роботу жителям Дніпра хочеться хоч ненадовго вирватися на відпочинок за межі міста. Для цього багатьом достатньо знайти хороше місце біля річки, щоб разом з близькими людьми отримати задоволення на свіжому повітрі.

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