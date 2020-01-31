Як в Дніпрі перевірити свою кредитну історію і уникнути відмов у банках

Багато жителів Дніпра стикаються з відмовами, коли мова заходить про підвищення кредитного ліміту або отриманні кредиту.

80% відмов відбуваються якраз через те, що кредитна історія позичальника зіпсована. Детальніше про те, як не зіткнутися з труднощами в процесі прийняття рішення про видачу кредиту – розповість OBOZREVATEL.

Як перевірити свою кредитну історію nashibanki.com.ua

За даними Міністерства фінансів України, якщо ви звернулися в банк, щоб отримати гроші в кредит або підвищити кредитний ліміт на карті, а банк відповів відмовою – найімовірніше, причина відмови криється в вашому кредитному рейтингу. Він є у кожного клієнта, який вже приходив за позикою в банки.

Про кредитний рейтинг

Припустимо, ви подали заявку на отримання кредиту. При надходженні вашого запиту всі фактори ризику аналізує спеціальна скорингова система банку або фінансової компанії. Скоринг – використовувана банками система оцінки клієнтів, в основі якої закладені статистичні методи. Як правило, це комп'ютерна програма, куди вводяться дані потенційного позичальника. У відповідь видається результат – варто надавати вам кредит.

Система працює дуже просто: ваш кредитний рейтинг підвищується, якщо ви вчасно погашаєте позику, і знижується, коли платіж по кредиту прострочений або утворилася заборгованість. Також несприятливо на рейтинг впливають часті звернення до мікрофінансові організації (які видають невеликі кредити під великий відсоток) або ж наявність великої кількості кредитів, одночасно відкритих в різних банках.

Кредитні бюро в Україні: скільки зберігається ваша кредитна історія

У кредитної історії зберігається інформація про всі кредити, які ви отримували, і, головне, про своєчасність їх погашення. Дані про позичальників сьогодні збирають кілька кредитних бюро. Інформацію їм постачають банки, страхові та лізингові компанії, кредитні спілки та інші фінустанови. Серед найбільших кредитних бюро:

– Українське бюро кредитних історій (УБКІ);

– Міжнародне бюро кредитних історій (МБКІ);

– Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ);

– Українське кредитне бюро (УКБ).

Наприклад, кредитна історія в базі даних Українського бюро кредитних історій зберігається 10 років з моменту погашення позики. А дані про непогашені кредити – необмежений час. У розділі "Реєстр запитів" можна подивитися, хто перевіряв вашу кредитну історію. Доступ до неї мають лише ті компанії, які отримали вашу згоду.

Як можна перевірити свою кредитну історію

Ознайомитися зі своєю кредитною історією корисно по трьом простим причин:

- дізнатися свій кредитний рейтинг;

- уникнути відсотків по закритому кредиту, коли кілька неоплачених гривень через роки перетворюються в нечувані суми. Багато клієнтів банків не доплачують копійки, а потім стикаються з відмовами;

- упевнитися, що шахраї не зареєстрували кредити на ваше ім'я. Особливо часто це трапляється в питанні мікрокредитів, від чого страждає не тільки ваш гаманець, але і кредитна історія.

Є кілька способів, як це зробити:

1. На сайті Українського бюро кредитних історій (УБКІ)

База УБКІ містить 68 млн кредитних історій. Перевірити свою можна в режимі онлайн або отримати дані по пошті. Це легко зробити дистанційно. Для цього потрібно надіслати копію паспорта та ідентифікаційного коду, а також заяву на кредитний звіт.

Раз на рік така послуга надається безкоштовно. Наступний запит буде коштувати 50 гривень. За гроші можна використовувати додаткові сервіси:

– додаток "Кредитна історія" УБКІ для Android і iOs;

– додаток або інтернет-банкінг Приват24 - в розділі "Кредитний рейтинг" (для клієнта будь-якого банку, дані якого є в базі УБКІ);

За бажанням ви можете отримати безлімітний доступ до свого рейтингу і кредитної історії, підключивши послугу "СтатусКонтроль". Вона відкриває доступ до всіх кредитних звітів і передбачає смс-інформування в разі будь-яких змін в кредитній історії. Але платити доведеться регулярно – 500 гривень на рік.

Перед новим позикою важливо закрити всі питання УБКІ

2. На сайті Міжнародного бюро кредитних історій (МБКІ)

МБКІ збереже в своїй базі 20 млн кредитних історій. Отримати свій кредитний звіт можна онлайн, оформивши заявку на сайті. Обробка запиту буде коштувати всього 25 гривень. Альтернатива – пошта або кур'єрська служба.

Для запиту доведеться підготувати пакет документів: нотаріально завірені, з підписом власника, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також заяву на отримання даних.

Один раз на рік послуга буде безкоштовною. Для цього доведеться приїхати в офіс бюро з оригіналами документів. Через два робочих дня отримаєте кредитний звіт в паперовому вигляді.

3. На сайті Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ)

ПВБКІ, як і інші бюро, дає можливість безкоштовно перевірити свою кредитну історію. Але вам обов'язково потрібно з'явитися в офіс з оригіналами документів. Є і платний шлях. Можете подати запит, заповнивши анкету з ідентифікаційними даними на сайті. Таке задоволення обійдеться в 50 гривень. Кредитний звіт прийде в листі за вказаною вами адресою.

Альтернатива – електронний кабінет. Персональний кабінет розрахований на систематичні звернення клієнта і взаємодія з бюро, тому передбачає тарифний план. Моніторинг кредитної історії коштує від 95 до 390 гривень на півроку.

4. На сайті Українського кредитного бюро (УКБ)

Повний кредитний звіт УКБ коштує 36 гривень. Отримати його можна поштою. Один раз на рік бюро надає таку послугу безкоштовно.

Єдиний реєстр кредитних історій допоможе дізнатися, якщо ваша кредитна історія в бюро, яке вас цікавить. Для цього на сайті слід ввести свій ідентифікаційний код, електронну пошту і символьний код, який підтверджує, що ви не робот. Відповідь прийде на вказану адресу електронної пошти.

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