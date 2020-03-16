Індивідуальна форма навчання: як це працює в Дніпрі

Для отримання освіти не обов'язково ходити до навчального закладу. Так, в Дніпрі дитину можна перевести на індивідуальний графік навчання. А працюючим студентам таким чином можна раніше закінчити семестр і відвідувати вищий навчальний заклад в певний час.

Як в Дніпрі перейти на індивідуальну форму навчання – читайте далі в нашому матеріалі.

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Що таке індивідуальний графік навчання

Згідно з Законодавством України, навчальні заклади можуть організовувати отримання освіти екстерном, сімейною формою і педагогічним патронажем.

На екстернатній формі можуть навчатися жителі Дніпра, які мають проблеми зі здоров'ям, проживають закордоном або з особливих причин не можуть відвідувати заняття і здавати іспити. Екстернат допомагає в прискореному режимі оволодіти інформацією навчальних предметів за кілька років.

Сімейна (домашня) форма навчання дає можливість батькам організувати навчальний процес для своєї дитини самостійно або за допомогою педагогів.

Педагогічний патронаж розрахований на дітей з малонаселених сіл, дітей-біженців, засуджених або тих, хто знаходиться в лікарні під наглядом лікарів.

У Дніпрі перейти на індивідуальний графік навчання можуть повнолітні або батьки неповнолітніх дітей.

Найчастіше зарахування на індивідуальне навчання проводять до початку навчального року.

Відзначимо, що переведення також можливе протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення іспитів. Це обмеження не застосовується на педагогічний патронаж.

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Як в Дніпрі перевести дитину на індивідуальне навчання

Щоб перевести дитину на індивідуальну форму навчання необхідно записатися в школу. Для цього слід подати такі документи:

Відповідну заяву одного з батьків;

Свідоцтво про народження дитини або його паспорт;

Медична довідка N 086-1.

Після цього Ви можете обрати форму індивідуального навчання, написати відповідну заяву і перевестися не пізніш як за три місяці до річного оцінювання або атестації.

Керівник школи допомагає розробляти план навчання, організовує і проводить консультації, а також дає можливість використання будь-якої інфраструктури школи.

Крім цього, батьки дитини мають право впливати на індивідуальний план навчання, беручи участь в його розробці.

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Як студентам Дніпра перевестися на індивідуальне навчання

Індивідуальна форма навчання розрахована для наступних студентів:

Які працюють за фахом;

Які суміщають навчання з науковою роботою, спортивною та художньою діяльністю;

Які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років;

Переведених з інших вищих навчальних закладів при наявності різниці в навчальних планах;

Які були відраховані і відновлюються при наявності різниці в навчальних планах.

Для переведення студентам Дніпра необхідно підготувати ряд документів. У разі працевлаштування за фахом, потрібна довідка з місця роботи. Якщо пов'язане з науковою роботою – підтвердження від наукового керівника.

Необхідні документи для перекладу:

Довідка, що підтверджує зайнятість студента під час навчання;

Комплект документів (на кожен семестр окремо);

Відповідна заява;

Відповідна таблиця по навчанню.

З усіх питань потрібно звертатися в деканат свого факультету.

Приклад заяви для перекладу

Крім цього, потрібно надати лист з роботи у вільній формі з обґрунтуванням і переліком посадових обов'язків відповідно до Вашої спеціальністі.

Відзначимо, деякі заклади можуть висунути ряд вимог:

Середній бал успішності не нижче 85;

Відсутність заборгованостей;

Активну участь в науковій роботі, житті навчального закладу і т.д.

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Що жителі Дніпра думають про індивідуальне навчання

Вадим – студент одного з дніпровських вищіх навчальних закладів. Йому довелося перевестися на індивідуальний графік навчання тільки в минулому році:

"Так як я знайшов роботу з хорошим заробітком, то мені потрібно було вирішувати щось з навчанням, а вчитися то залишилося останній рік.

Мені запропонували перевестися на індивідуальну форму навчання.

Але як виявилося пізніше, в цьому немає ніякого толку. Це всього лише папірець, який захищає тебе від великої кількості пропусків на лекціях, але не більше", – розповів Вадим.

Марія навчається в дніпровському коледжі на індивідуальній формі і для неї це найвигідніший варіант:

"Я здаю всі заліки та іспити, як і мої одногрупники. Тільки вони це закривають протягом усього семестру, а я за три дні.

Але викладачі вимагають від тебе, як і від усіх.

Я працюю за фахом, тому мені легше на такій формі навчання. Але, як мені відомо, деякі мої одногрупники просто платять гроші", – розповіла Марія.

Індивідуальна форма навчання РИА Новости

Карина – студента вузу Дніпра і закінчує 4 курс. На її факультеті ніколи не було індивідуальної форми навчання, але нещодавно в деканаті заявили, що з'явилася можливість перевестися:

"Я працюю за фахом з другого курсу, але керівництво факультету відмовлялося переводити мене на індивідуальний графік навчання. Говорили:" У нас такого немає і не буде".

Хоча мені відомо, що в кожному нормальному закладі є індивідуальне навчання та студентів, які працюють за фахом, легко переводять.

У цьому семестрі відвідування студентів в рази зменшилося, і на нашому факультеті вирішили піти на поступки і ввели індивідуальний графік навчання. Як нам заявили, для цього необхідно принести лист від роботодавця з обґрунтуванням і переліком посадових обов'язків.

Поки не знаю, чи варто переходити, так як багато хто говорить, що це тільки час займе зі зборами та підписом документів, а насправді толку і вигоди в цьому немає", – розповіла студентка Карина.

Вікторія – мама двох дітей, і індивідуальне навчання вона вважає абсурдним:

"Діти повинні ходити до навчального закладу, спілкуватися з однолітками і нормально навчатися по шкільній програмі.

Сенс закінчувати екстерном або сидіти вдома в закритому приміщенні? Діти не будуть знати, що таке суспільство, стануть замкнутими...", – повідомила мешканка Дніпра Вікторія.

Індивідуальна форма навчання Інформ-UA

Переходити на індивідуальний графік навчання чи ні - вирішувати тільки Вам. У будь-якому випадку це займе час, але освіту Ви отримаєте відповідну.

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