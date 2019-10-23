Індекс борщу в Дніпрі: скільки каструль можна зварити на мінімальну зарплату

Борщ - одна з найулюбленіших страв на українському столі.
OBOZREVATEL розповість, скільки борщу можна приготувати на мінімальну зарплату українця.
Індекс борщу в Дніпрі
klopotenko.com
Борщ - основна перша страва української кухні. Воно по заслузі отримало широкого міжнародного поширення і визнання. Борщ вважається справжнім національним спадщиною і практично кожна господиня в Дніпрі готує його досить часто.
Зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.
Для прикладу візьмемо рецепт класичного борщу: 300 грам свинини, 500 грам картоплі, 500 грам буряка, 200 грам морквини, 300 грам капусти, 200 грам цибулі, 90 грам томатної пасти, 200 грам сметани. З даної кількості прогдуктов можна приготувати 5 літрів борщу - тобто, 10 порцій.
Відштовхуватися будемо від середніх цін в супермаркетах Дніпра:
Свинина 300 грам - 36,00 грн;
Картопля 500 грам – 6,50 грн;
Томатна паста 70 грам – 6,00 грн;
Капуста – 13 грн 80 грн;
Квасоля – 21, 00 грн;
Буряк – 4 грн 60 грн;
Лук 200 грам – 2, 50 грн;
Морква 200 грам – 1,15 грн;
Сметана 200 грам – 5, 80 грн.
Якщо виходити з цього рецепта, в 2019 році вартість п'яти літрів борщу становить 97, 95 грн. Відповідно, на 1 мінімальну зарплату можна приготувати 42 каструлі борщу.
Індекс борщу в Дніпрі
OBOZREVATEL
Цікаві факти про український борщ
- Існує більше 70 складених і описаних рецептів червоного борщу, найскладнішим і найдорожчим з яких вважається "Київський борщ". Для нього вариться бульйон з яловичини, свинини і баранини і крім обов'язкових складових в нього додається хлібний квас.
- У Полтаві варять борщ на основі курячого бульйону і обов'язково кладуть галушки, традиційні для свого регіону.
- На Житомирщині борщ має два різновиди: "коростенський" на сухофруктах і "поліський" з в'яленими грибами.
- Галичани в давнину готували дуже рідкий борщ, без картоплі, а тільки з буряка, приправляючи засмажкою і додаючи для кислоти яблучний або вишневий сік.
- У класичний Український борщ в самому кінці варіння обов'язково кладуть свіже свиняче сало, товчене з часником, сіллю і зеленню, знімають каструлю з вогню, накривають кришкою, дають борщу настоятися не менше півгодини (якщо довше, то краще) і тільки тоді його подають.
Борщ - улюблена страва на українському столі
Яна Коваль
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