Індекс борщу в Дніпрі: скільки каструль можна зварити на мінімальну зарплату

Борщ - одна з найулюбленіших страв на українському столі.

OBOZREVATEL розповість, скільки борщу можна приготувати на мінімальну зарплату українця.

Індекс борщу в Дніпрі klopotenko.com

Борщ - основна перша страва української кухні. Воно по заслузі отримало широкого міжнародного поширення і визнання. Борщ вважається справжнім національним спадщиною і практично кожна господиня в Дніпрі готує його досить часто.

Зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.

Для прикладу візьмемо рецепт класичного борщу: 300 грам свинини, 500 грам картоплі, 500 грам буряка, 200 грам морквини, 300 грам капусти, 200 грам цибулі, 90 грам томатної пасти, 200 грам сметани. З даної кількості прогдуктов можна приготувати 5 літрів борщу - тобто, 10 порцій.

Відштовхуватися будемо від середніх цін в супермаркетах Дніпра:

Свинина 300 грам - 36,00 грн;

Картопля 500 грам – 6,50 грн;

Томатна паста 70 грам – 6,00 грн;

Капуста – 13 грн 80 грн;

Квасоля – 21, 00 грн;

Буряк – 4 грн 60 грн;

Лук 200 грам – 2, 50 грн;

Морква 200 грам – 1,15 грн;

Сметана 200 грам – 5, 80 грн.

Якщо виходити з цього рецепта, в 2019 році вартість п'яти літрів борщу становить 97, 95 грн. Відповідно, на 1 мінімальну зарплату можна приготувати 42 каструлі борщу.

Індекс борщу в Дніпрі OBOZREVATEL

Цікаві факти про український борщ

- Існує більше 70 складених і описаних рецептів червоного борщу, найскладнішим і найдорожчим з яких вважається "Київський борщ". Для нього вариться бульйон з яловичини, свинини і баранини і крім обов'язкових складових в нього додається хлібний квас.

- У Полтаві варять борщ на основі курячого бульйону і обов'язково кладуть галушки, традиційні для свого регіону.

- На Житомирщині борщ має два різновиди: "коростенський" на сухофруктах і "поліський" з в'яленими грибами.

- Галичани в давнину готували дуже рідкий борщ, без картоплі, а тільки з буряка, приправляючи засмажкою і додаючи для кислоти яблучний або вишневий сік.

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- У класичний Український борщ в самому кінці варіння обов'язково кладуть свіже свиняче сало, товчене з часником, сіллю і зеленню, знімають каструлю з вогню, накривають кришкою, дають борщу настоятися не менше півгодини (якщо довше, то краще) і тільки тоді його подають.

Борщ - улюблена страва на українському столі

Яна Коваль

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