Зима в Дніпрі: як уникнути переохолодження

У Дніпро прийшли справжні холоди, а це означає, що прийшов час приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

До кінця лютого очікуються морози, тому OBOZREVATEL нагадує про правила безпеки в морозну погоду. Крім того, ми розповімо про те, як уберегтися від переохолодження і обмороження.

Як уникнути переохолодження usa.one

В першу чергу, холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок, акцентують в МОЗ України. Вони інстинктивно звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс - вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий шар.

Основні правила поведінки в холодну погоду: що не перемерзнути на вулицях Дніпра

Одягайтеся тепло і багатошарово: надіньте на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої – так ви не спітнієте. При мінусовій температурі повітря це дуже небезпечно. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. Правильна зимовий одяг складається з трьох шарів: білизна (нижня білизна, колготки, термобілизна), середній шар (светр, кофта), верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички). Вибирайте взуття з товстою підошвою.

Як не допустити переохолодження news.by

– Захищайте відкриті ділянки шкіри: надягайте рукавички, а ніс та вуха закривайте шапкою, шарфом, піднятим коміром.

– Уникайте тісного одягу і взуття, щоб зберегти тепло і уникнути обмороження.

– Поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне.

– Пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку - візьміть з собою термос з чаєм.

– Заходьте кожну годину в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.

– Зробіть прості вправи для рук або ніг, щоб посилити кровообіг в замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг.

– Чи не перевтомлюйтеся. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.

– Відмовтеся від алкоголю і куріння. Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубного впливу на стінки судин.

– Не торкайтеся металу і відмовтеся від металевих прикрас. Ви ризикуєте обморозити шкіру в місці контакту.

– Якщо ви плануєте довгу поїздку або прогулянку, стежте, щоб ваш телефон був заряджений, а машина заправлена.

"Будьте особливо уважні до свого організму, коли на вулиці морози. При можливості залишитися вдома – залишайтеся. Не забувайте, що діти менш уважні до свого здоров'я, тому їх потрібно постійно контролювати в холодну зимову погоду", – акцентує сімейний лікар Тетяна Єрмакова.

Ознаки переохолодження

Якщо ви помітили один з цих ознак – негайно зігрійтеся. Перші "дзвінки" переохолодження, це: тремтіння, "воскові" плями, оніміння, виснаження, втрата пам'яті, нечітке вимова, млявість, сонливість. У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона і холодна, а вони самі дуже мляві. Перша допомога при переохолодженні проста – зайти в тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій і поїсти. Якщо ж температура тіла нижче 34 градусів, то потрібна госпіталізація.

Переохолодження у дитини mama.ua

Обмороження: як розпізнати

Обмороження – пошкодження ділянок тіла внаслідок дії низької температури. Найбільш уразливими є відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук або ніг.

Ознаки обмороження:

– білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри;

– тверда на дотик, воскова шкіра;

– оніміння.

обмороження рук wikipedia

"Якщо ви помітили у себе ознаки обмороження – зверніться до фахівця. Багато хто використовує неправильні методи, роблячи організму тільки гірше. Важкі випадки обмороження можуть привести до ампутації", – додала фахівець.

НЕ МОЖНА чіпати обморожені ділянки тіла, розтирати шкіру снігом, опускати уражені кінцівки в гарячу воду і прикладати їх до батареї. Це може привести до більшого ураження.

При обмороженні слід дотримуватися принципу "внутрішнього зігрівання" уражених тканин – зігрітися, накладати термоізоляційні пов'язки, вживати теплі напої.

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