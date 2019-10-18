Хелловін 2019: як в Дніпрі відзначити страшне свято

Хелловін – найзагадковіше і дивне свято. Цього року його відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Як відзначити Хелловін в Дніпрі? Де взяти костюм і зробити незвичайний грим? Про це OBOZREVATEL розповість нижче.

Хелловін в Дніпрі

Напередодні Хелловіна, місцеві магазини та супермаркети вже активно готуються до святкування. Популярні заклади починають прикрашати символами загадкового свята, а на полицях продають декор і елементи до образу.

У магазинах вже продають декорації

Скільки коштує образ на Хелловін в Дніпрі

У Дніпрі знайти костюм на популярне свято – не проблема. Існує безліч студій, де можна купити або взяти напрокат будь-який вподобаний образ. Варіанти є як для дітей, так і для дорослих.

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Крім цього, костюм можна перекупити у інших людей. Ціна залежить від Вашого вибору – від 100 до 600 гривень.

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Іноді трапляються нестандартні образи.

Нестандартний костюм

У студіях Дніпра є безліч костюмів на будь-який смак. Ціна прокату коливається від 250 до 400 гривень. Але при цьому Вам потрібно внести заставу за костюм – від 500 до 800 гривень.

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Також костюм на Хелловін можна взяти напрокат в елементах або модифікувати його. Вартість такого прокату договірна і залежить від комплектації.

Костюм для дітей

Грим на Хелловін – невід'ємна частина образу. У Дніпрі професійні візажисти можуть непогано заробити на цьому. Вартість гриму залежить від складності роботи. В основному, ціна коливається від 300 до 600 гривень.

Грим на Хелловін

Грим на Хелловін

До образу на Хелловін також важливі аксесуари. Страшні маски, цікаві капелюшки і навіть сережки у вигляді скелетів можна купити від 100 до 850 гривень.

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Так, загальна вартість образу на Хелловін обійдеться близько 700-800 гривень. Звичайно, можна заощадити і своїми руками зробити незвичайний костюм зі старих непотрібних речей, а у відкритому доступі є можливість навчитися робити грим в домашніх умовах. Тоді свято вийде набагато дешевше.

Де в Дніпрі відзначити Хелловін

У Дніпрі вечірки на честь популярного свята відзначають з розмахом і дуже креативно. Подібні заходи в місті будуть проходити три дні – 31 жовтня, 1 і 2 листопада.

Місце проведення свята знайти в Дніпрі не так вже й складно. Варто відзначити, що Вам доведеться витратити чималі гроші.

Так, щоб розважити на Хелловін свою дитину, потрібно заплатити 200-300 гривень за дитячий квиток, і 50-100 гривень за дорослий. Але при цьому Вас чекають барвисті фотозоні, смачні столи, розважальна програма і маса позитивних емоцій.

У популярних закладах Дніпра на Хелловін запланована низка заходів. Щоб відзначити яскраво і незабутньо свято в великих закладах міста, Вам слід заздалегідь вибрати місце і забронювати стіл. Ціна депозиту зі столу (на 4-5 чоловік) коливається від 2000 до 3000 гривень. Якщо Ви не плануєте сидіти за столом, а проводити час на танцполі або біля бару, то це Вам обійдеться близько 300-500 гривень.

Хелловін Relax.ua

Також в Дніпрі можна дешево, але весело відзначити Хелловін. Наприклад, Ви можете зібратися з друзями і влаштувати вдома костюмовану вечірку. Для цього слід взяти напрокат тематичний костюм, приготувати декорації власними руками, спекти або купити смаколики, а також придумати різні ігри та розваги для всієї компанії.

На це все Вам доведеться витратитися тільки на образ і смаколики для свята – близько 200-350 гривень.

Незвичайні страви на Хелловін YouTube

Хелловін в інших країнах

В Україні Хелловін почали відзначати зовсім недавно, але в зарубіжних країнах це досить таки популярне свято з безліччю традицій і обрядів.

В Америці найбільш популярна традиція на Хелловін – це роздавати дітям солодощі. У переддень свята дітвора в тематичних костюмах ходить по домівках і каже: "Цукерки або смерть?". Якщо ніхто в будинку не відкриє або не дасть дітям солодощі, то господаря чекає неприємність. Діти можуть вимазати чимось дверну ручку будинку, розбити об двері яйце тощо.

Хелловін Корреспондент.net

У Дніпрі теж можна використовувати популярні традиції на Хелловін. Звичайно, не всі люди зможуть зрозуміти Ваші дії, але це непоганий привід, щоб повеселитися.

Софія Ковнір

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