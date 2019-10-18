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18 жовтня • оновлено в 14:49
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Хелловін 2019: як в Дніпрі відзначити страшне свято

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Хелловін – найзагадковіше і дивне свято. Цього року його відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Як відзначити Хелловін в Дніпрі? Де взяти костюм і зробити незвичайний грим? Про це OBOZREVATEL розповість нижче.

Хелловін в Дніпрі

Хелловін в Дніпрі

Напередодні Хелловіна, місцеві магазини та супермаркети вже активно готуються до святкування. Популярні заклади починають прикрашати символами загадкового свята, а на полицях продають декор і елементи до образу.

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У магазинах вже продають декорації

У магазинах вже продають декорації

Скільки коштує образ на Хелловін в Дніпрі

У Дніпрі знайти костюм на популярне свято – не проблема. Існує безліч студій, де можна купити або взяти напрокат будь-який вподобаний образ. Варіанти є як для дітей, так і для дорослих.

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Крім цього, костюм можна перекупити у інших людей. Ціна залежить від Вашого вибору – від 100 до 600 гривень.

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Іноді трапляються нестандартні образи.

Нестандартний костюм

Нестандартний костюм

У студіях Дніпра є безліч костюмів на будь-який смак. Ціна прокату коливається від 250 до 400 гривень. Але при цьому Вам потрібно внести заставу за костюм – від 500 до 800 гривень.

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Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Костюм на Хелловін

Також костюм на Хелловін можна взяти напрокат в елементах або модифікувати його. Вартість такого прокату договірна і залежить від комплектації.

Костюм для дітей

Костюм для дітей

Грим на Хелловін – невід'ємна частина образу. У Дніпрі професійні візажисти можуть непогано заробити на цьому. Вартість гриму залежить від складності роботи. В основному, ціна коливається від 300 до 600 гривень.

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Грим на Хелловін

Грим на Хелловін

Грим на Хелловін

Грим на Хелловін

До образу на Хелловін також важливі аксесуари. Страшні маски, цікаві капелюшки і навіть сережки у вигляді скелетів можна купити від 100 до 850 гривень.

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

Аксесуари на Хелловін

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Так, загальна вартість образу на Хелловін обійдеться близько 700-800 гривень. Звичайно, можна заощадити і своїми руками зробити незвичайний костюм зі старих непотрібних речей, а у відкритому доступі є можливість навчитися робити грим в домашніх умовах. Тоді свято вийде набагато дешевше.

Де в Дніпрі відзначити Хелловін

У Дніпрі вечірки на честь популярного свята відзначають з розмахом і дуже креативно. Подібні заходи в місті будуть проходити три дні – 31 жовтня, 1 і 2 листопада.

Місце проведення свята знайти в Дніпрі не так вже й складно. Варто відзначити, що Вам доведеться витратити чималі гроші.

Так, щоб розважити на Хелловін свою дитину, потрібно заплатити 200-300 гривень за дитячий квиток, і 50-100 гривень за дорослий. Але при цьому Вас чекають барвисті фотозоні, смачні столи, розважальна програма і маса позитивних емоцій.

У популярних закладах Дніпра на Хелловін запланована низка заходів. Щоб відзначити яскраво і незабутньо свято в великих закладах міста, Вам слід заздалегідь вибрати місце і забронювати стіл. Ціна депозиту зі столу (на 4-5 чоловік) коливається від 2000 до 3000 гривень. Якщо Ви не плануєте сидіти за столом, а проводити час на танцполі або біля бару, то це Вам обійдеться близько 300-500 гривень.

Хелловін

Хелловін

Relax.ua

Також в Дніпрі можна дешево, але весело відзначити Хелловін. Наприклад, Ви можете зібратися з друзями і влаштувати вдома костюмовану вечірку. Для цього слід взяти напрокат тематичний костюм, приготувати декорації власними руками, спекти або купити смаколики, а також придумати різні ігри та розваги для всієї компанії.

На це все Вам доведеться витратитися тільки на образ і смаколики для свята – близько 200-350 гривень.

Незвичайні страви на Хелловін

Незвичайні страви на Хелловін

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Хелловін в інших країнах

В Україні Хелловін почали відзначати зовсім недавно, але в зарубіжних країнах це досить таки популярне свято з безліччю традицій і обрядів.

В Америці найбільш популярна традиція на Хелловін – це роздавати дітям солодощі. У переддень свята дітвора в тематичних костюмах ходить по домівках і каже: "Цукерки або смерть?". Якщо ніхто в будинку не відкриє або не дасть дітям солодощі, то господаря чекає неприємність. Діти можуть вимазати чимось дверну ручку будинку, розбити об двері яйце тощо.

Хелловін

Хелловін

Корреспондент.net

У Дніпрі теж можна використовувати популярні традиції на Хелловін. Звичайно, не всі люди зможуть зрозуміти Ваші дії, але це непоганий привід, щоб повеселитися.

Софія Ковнір

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Тема
Хеллоуїн
Місце
Україна Дніпро
Тег
свято
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