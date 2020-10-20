Геловін 2020: образи на свято та куди піти в Дніпрі

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці відзначатимуть міжнародне свято Геловін, який асоціюється з потойбічними силами. В Україні, в тому числі і Дніпрі, не відстають від традицій. Щорічно люди купують цікаві костюми, облаштовують житло під тематику свята і готують смачні незвичайні страви.

Які образи можна підібрати на Хеллоуїн, їх вартість і куди піти на свято в Дніпрі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Наряди на Геловін

Свято зовсім скоро, тому саме час підібрати тематичний наряд. У Дніпрі можна купити новий костюм, взяти в оренду або ж б/у.

У магазинах і на різних порталах є можливість знайти образ на будь-який смак – як на дорослих, так і на дітей. Піратів, вампірів, лікарів, відьом, чортів та багато інших варіантів пропонують городянам.

Так, середня вартість тематичного костюма на дорослу людину в Дніпрі становить від 300 до 1 000 гривень. Все залежить від Вашого вибору та розмірів.

Наряди на Геловін mehelen.com

Наряди на Геловін party-box.com.ua

Оренда подібних нарядів обійдеться близько 250-350 гривень. Відзначимо, що при цьому необхідно буде залишити заставу – від 100 до 500 гривень.

Вартість костюмів на Геловін для дітей трохи менше – від 250 до 700 гривень. Якщо Ви хочете взяти наряд в оренду, то в нашому місті це обійдеться від 250 гривень і вище – ціна залежить від вибору. І, звичайно, потрібно буде залишити заставу.

Якщо Ви не хочете сильно витрачатися і по-скромному відзначити це свято, то можна придбати б/у костюм. Вибір дуже великий і за доступними цінами. Середня вартість тематичного вбрання – від 100 гривень і вище.

Наряди на Геловін OLX

Наряди на Геловін OLX

Наряди на Геловін OLX

Куди піти в Дніпрі

У цей вечір в місті заплановано декілька тематичних вечірок на честь свята. Так, дніпряни можуть відвідати цікаві концерти, екскурсії або навіть Бал вампірів.

Сектор Газа кавер вечір Halloween

30 жовтня в популярному закладі "Mахно Паб" пройде Halloween Punk Party разом з групою "Педаль Достоєвського". Вас чекає програма кавер-шоу "Сектор Газа". Початок вечірки о 20:00.

Для броні столика і за детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 097 785-21-72.

Сектор Газа кавер вечір Halloween Gorod.dp.ua

Бал вампірів у палаці Потьомкіна

30 та 31 жовтня жителів Дніпра запрошують відвідати Бал вампірів у палаці Потьомкіна.

Тут Вас зустрінуть привиди Катерини II і Григорія Потьомкіна. Крім того, Ви зможете повністю зануритися в історію палацу, пройтися таємничими коридорами, де Вас чекатимуть відьми та чорти. Все це буде супроводжуватися музикою.

Також Ви побачите уривок з твору Миколи Гоголя "Вій" у виконанні театру студії "Маски". А в кінці вип'єте чаклунського зілля і отримаєте в подарунок-оберіг від злих сил.

Початок о 17:00 та 19.00. Екскурсія триватиме 1,5 години. Відзначимо, що в зв'язку з карантином кількість місць обмежена. Тому записатися потрібно попередньо за телефоном: 096-925-62-79.

Бал вампірів у палаці Потьомкіна Gorod.dp.ua

Це таємниче та загадкове свято можна також відзначити в колі друзів і близьких. Зберіться разом і рушайте в який-небудь затишний заклад, де буде панувати атмосфера Геловіна.

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