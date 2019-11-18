Хамство, холод і бруд: на які маршрутки скаржаться дніпряни

У соціальних мережах все частіше обговорюються проблеми, пов'язані з громадським транспортом.

OBOZREVATEL розповість, які маршрутки в Дніпрі привертають до себе особливу увагу.

Які маршрутки викликають шок і паніку у жителів Дніпра kiev.vgorode.ua

Житель Дніпра Денис Мандрика з подивом цікавиться, чому маршрутка №91 (ж/м Тополя-3 - Автостанція "Новий центр") курсує по місту в такому стані:

"Як це випустили на маршрут?" - цікавиться житель Дніпра.

Чому транспорт так "просідає" - невідомо. Можливо, це через величезну кількість пасажирів.

маршрутка №91 Facebook: Смерть маршруткам

На думку водіїв громадського транспорту, проблеми поглиблюються поганими дорогами і ямами:

"Якщо маршрутка перевантажена - в першу чергу страждають ресори. Щоб вони лопалася, коли віз багато людей - такого не було. А ось на ямах - так, лопалася. Дороги самі бачите, які" - розповів водій з Дніпра Микола.

Транспорт просідає Facebook: Смерть маршруткам

На маршрутку №91 за останнім часом надходить все більше скарг в соцмережах. Так, 14 листопада водій транспорту не розрахував вагу пасажирів і кут повороту, що призвело до неприємної ситуації:

Одна з головних проблем в годину-пік - забиті маршрутки. Ось що опублікувала в Facebook мешканка Дніпра Софія:

"Я чекала 30 хвилин 79-ю маршрутку. Під'їхав спринтер, з вікна якого стирчали руки і голови пасажирів. Цілих 5 хвилин я спостерігала веселу картину "впихування" в забитий маленький спринтер скажених пасажирів. Маршрутка виїхала, з неї стирчить попою чоловік у вікні. Люді, куди ви так поспішаєте? Ви не розумієте, що таким чином піддаєте себе небезпеці? "

Коли немає сил мовчати Facebook: Софія Ковнір

Крім того, водії часто заплутують пасажирів, вказуючи на табличках різні номери маршрутів. Той же самий 79 маршрут:

"Дивне почуття, коли їдеш в 79 маршрутці, на табличці 20 маршрут, а в салоні 106", - поділилася Софія.

Плутанина в номерах Facebook: Софія Ковнір

Також городяни не обійшли стороною маршрутку №107. На думку жителя Дніпра Василя Васильєва, транспортний засіб зазначеного маршруту не відповідає нормам:

"До зими готовий на 120%. Сидіння відірвані від прогнилої підлоги, все брудне, іржаве. Протяги по всьому салону"

Маршрутка №107 Facebook: Смерть маршруткам

Пасажири скаржаться на протяг Facebook: Смерть маршруткам

У холодну пору року транспорт не відповідає нормам Facebook: Смерть маршруткам

Крім того, існують ще більш небезпечні проблеми в транспорті Дніпра. Візьмемо наприклад гучну в соцмережах ситуацію з маршрутним таксі №18 (ж/м Придніпровськ - Дніпрошина).

"Зараз їду в 18 маршрутці, номер АЕ 5671АМ. Їду і не зрозумію чому мені так холодно ногам. Проїхавши я почала оглядати в низ і побачила цей жах. У підлозі є щілина. Так що Господа дивіться під ноги. Хіба мало відвалитися!"

Неприємний інцидент стався в районі ТРЦ "Караван". Пенсіонера ледь не збила маршрутка, так як він цілеспрямовано кидався під колеса транспорту. На щастя, все обійшлося, водій вчасно зреагував і ніхто не постраждав. Свій вчинок пенсіонер пояснив тим, що попередня маршрутка не зупинилася на його прохання. У зв'язку з цим він так відчайдушно намагався зупинити таке таксі. У підсумку водій відмовився везти чоловіка. Він вигнав пенсіонера, який ледь не спровокував ДТП, з салону.

"Вийди з машини, придурок! Вийди, а то я тебе вб'ю, зараза!" - прокричав водій транспортного засобу.

Городяни бурхливо відреагували на ситуацію:

"Довели народ царі-баранкорули! Уже потрібно кидатися, щоб зупинити. Але ж ні, ще й на коліна потрібно стати, щоб впустив у своє корито!"

Літній чоловік вчинив не правильно, але і водій викликав бурю емоцій своєю поведінкою. Ось як прокоментував ситуацію Голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий:

"Ситуація з пільговими пасажирами дуже складна. З одного боку, держава встановила перелік пільгових категорій, з іншого боку договірні відносини між замовником і перевізником зобов'язують одного возити, а другого компенсувати. А у міста знайшлися гроші на 5 пасажирів в день на 1 автобус, інших перевізник за фактом везе за свій рахунок. Це сотні мільйонів щорічних збитків. Тому водії іноді так реагують на пільговиків. Але ми проводимо роботу з ними, щоб вони ставилися до пільговиків нормально. І за останні пару років випадки хамства пільговим пасажирам стали швидше винятком"

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі пасажири маршрутки влаштували кулачні бої через дівчину.

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