ГРВІ та грип наступають на Дніпро: як уберегтися

Жителі Дніпра оббивають пороги аптек, запасаючись засобами від застуди. Фахівці акцентують: не варто займатися самолікуванням, адже це може призвести до летального результату.

OBOZREVATEL розповість про те, як убезпечити себе і своїх близьких від інфекційних захворювань і важких наслідків.

Де і як вакцинують від грипу в Дніпрі

Як розповіла сімейний лікар з Дніпра і засновник "Медична практика для родини" Олена Кондратенко, в профілактичних заходах найважливішим аспектом виступає здоровий спосіб життя:

"Восени діти йдуть в школу, а дорослі – розбігаються по офісах. Усі намагаються утеплитися, закритися від похолодання. А важливо не забувати провітрювати приміщення, пити близько 2 літрів води в день і банально одягатися по погоді. Багато батьків роблять помилку, кутаючис дітей в величезну кількість теплого одягу, а дитина в школі не роздягається, потіє. Це неправильно ", - розповіла Олена Кондратенко.

На думку фахівця, профілактика грипу та ГРВІ включає в себе кілька простих кроків:

- Більше свіжого повітря: не забувайте провітрювати приміщення. Кілька разів в день по 20 хвилин буде достатньо.

- Особиста гігієна: ваші руки завжди повинні бути чистими. Не забувайте мити руки з милом під проточною водою після вулиці і відвідин убиральні, а також перед їжею.

- Правильний питний режим: звичайно, восени пити хочеться менше. Але ваш організм в будь-який час року повинен бути забезпечений водою. 2 літри в день – оптимальна кількість води для дорослої людини.

- Одягайтеся по погоді: не варто перебільшувати і одягатися по-зимовому, але і не забувайте про осінню непередбачувану погоду з вітром, дощами і першими заморозками.

- Прогулянки на вулиці: 30-40 хвилин на свіжому повітрі тонізують і одночасно розслаблюють організм.

- Найкраща профілактика – це вакцинація: фахівці рекомендують робити вакцини проти грипу.

Коли і які вакцини з'являться в аптеках Дніпра

"Уже в перших числах жовтня дніпрянам будуть доступні дві вакцини проти грипу:" Джіс Флю "(виробник Південна Корея) і" Ваксигрип Тетра "(Франція). Обидві вакцини характерні своєю високою якістю і безпекою. Ускладнень боятися не варто, так як їх немає ", - розповіла фахівець Олена Кондратенко.

"Джіс Флю" виступає захистом від трьох вірусів грипу (тривалентне вакцина). Французька "Ваксигрип Тетра" вперше з'явилася в цьому році в Україні, але вдало використовується в США і Франції, а також в інших країнах світу, тому не вважається новою. Вона захищає від чотирьох вірусів грипу, тобто є квадрівалентной.

Лікарі настійно рекомендують вакцинуватися, так як це не тільки підвищує колективний імунітет, але і убезпечить вас від інфекцій та ускладнень. Особливо важливо вакцинуватися дітям, вагітним і людям похилого віку (65+), так як саме вони найчастіше схильні до небезпеки і знаходяться в зоні ризику.

Де взяти вакцину і зробити щеплення

Зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Спеціаліст огляне вас і визначить наявність або відсутність протипоказань до вакцинації. Візьміть рецепт у лікаря і купіть вакцину в клініці, в якій спостерігаєтеся або ж в аптеці міста. Після покупки вакцини відразу ж знову відправляйтеся до фахівця, адже з моменту її покупки до моменту введення повинно пройти не більше двох годин. Крім того, деякі аптеки надають послугу доставки вакцини, адже при її транспортуванні важливо не порушувати холодовий ланцюг. Зробіть вакцину в кабінеті щеплень або в кабінеті сімейного лікаря. Одне щеплення захищає вас протягом усього сезону грипу від найсерйозніших і небезпечних для здоров'я штамів.

"Якщо ж ви вже відчуваєте перші симптоми хвороби, але найкращим рішенням буде залишитися вдома, щоб не заразити колег на роботі. Далі - зателефонуйте своєму сімейному лікарю і разом з ним вирішіть, як проводити лікування. Якщо ж у вас висока температура, яка не спадає в норму за допомогою жарознижувальних, утруднене дихання і/або судоми – викликайте "швидку". Фахівці в обов'язковому порядку приїдуть на виклик і нададуть першу допомогу ", - розповіла сімейний лікар Олена Кондратенко.

Симптоми грипу

- висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів;

- лихоманка;

- головний біль;

- ломота в м'язах і суглобах;

- астенія;

- втрата апетиту, можливо, нудота;

- кашель, який може тривати більше двох тижнів.



"Не забувайте, що вакцинація запобігає вищеописане стан у вас і ваших дітей, а також посприяє розвитку колективного імунітету. Звертайтеся до свого сімейного лікаря і будьте здорові", - підсумувала сімейний лікар Олена Кондратенко.

Як відрізнити грип від звичайної застуди

Різницю між двома захворюваннями легко виявити навіть на ранніх стадіях. Найчастіше грип супроводжується раптовою появою ломоти в кінцівках і високою температурою у людей, які зовсім недавно відчували себе нормально. ГРВІ починається з болю в горлі, закладеного носа і кашлю. Розвивається ГРВІ поступово, а температура підвищується набагато повільніше. На відміну від "справжнього" грипу, при звичайній застуді люди видужують приблизно через п'ять днів, якщо вони в достатній мірі відпочивають і доглядають за собою. Чхання - одвічна ознака ГРВІ, ніколи не супроводжує захворювання на грип.

Яна Коваль

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!