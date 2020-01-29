Експеримент: як міськрада Дніпра реагує на скарги

Кожен житель Дніпра може вирішити проблему в своєму будинку або дворі, варто тільки звернутися на гарячу лінію або з онлайн-заявою.

Про те, як працює система – на власному прикладі дізнався OBOZREVATEL.

Як вирішити проблему, звернувшись до міськради Дніпра

Раніше ми розповідали про те, що в Дніпрі цілодобово працює контакт-центр, в який можна повідомити про будь-які аварійні ситуації або оцінити роботу комунальних служб.

На ж/м Тополя-2 вже більше року "радує око" саморобне сміттєзвалище у вигляді великої ями. Її прибиранням ніхто не займається, а місцеві жителі погіршують ситуацію, викидаючи в яму непотрібні речі.

Виявити на невеликому звалищі можна найнесподіваніші речі: старий дерев'яний шафа, стільці, непотрібний одяг, пакети зі сміттям, новорічні дерева, унітаз. Простіше кажучи, зносять в яму мотлох, замість того, щоб викидати в сміттєві баки.

Чим керуються деякі жителі житлового масиву – невідомо. Але факт залишається фактом: яма з кожним днем все більше наповнювалася і росла в розмірах.

Що було "до"

Близько ями зі сміттям знаходиться дитячий сад, навпроти – дитячий майданчик. За більш ніж рік ситуація не змінилася, тому OBOZREVATEL залишив заявку на сайті контакт-центру Дніпра.

Статус звернення Контакт-центр Дніпра

Нагадаємо, що система подачі заявок досить проста: реєстрація, детальна інформація про проблему, підтвердження її прийняття та очікування результату.

Прості кроки при подачі заявки Контакт-центр Дніпра

Наша заявка була подана 27 січня о 12:05. У той самий час вона була прийнята в обробку.

Про часові рамки Контакт-центр Дніпра

29 січня (о 9:10) виконавець (КП "Жилсервіс-2") подзвонив на мобільний телефон клієнта (жительці Дніпра, яка подала заявку) і уточнив місцезнаходження сміттєзвалища. Через кілька годин, о 11:01, звернення було закрито, на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, де можна подивитися звіт про результат роботи.

За адресою приїхала техніка, щоб вивезти сміття

Процес збирання

ж\м Тополя-2

Підсумок роботи

Повідомлення про подробиці

На сайті також можна знайти докладну інформацію про те, хто виступив виконавцем в даному питанні, коли запит був переданий\прийнятий і як змінилася ситуація після звернення.

Підсумки проведеної роботи Контакт-центр Дніпра

Хід виконання звернення Контакт-центр Дніпра

Було/стало Контакт-центр Дніпра

Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією – звертайтеся на гарячу лінію, яка працює цілодобово, або заповнюйте форму заявки на сайті. Ваше питання буде розглянуто в найкоротші терміни.

Гаряча лінія контакт-центру Контакт-центр Дніпра

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що підприємців Дніпра чекають серйозні зміни: подробиці.

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