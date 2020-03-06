У Дніпрі багато недобросовісних продавців, які готові "закрити очі" на вік покупців алкогольних напоїв і цигарок. Про це відкрито говорять і підлітки.

Разом з OBOZREVATEL в експерименті взяла участь 17-річна мешканка Дніпра Катерина. Дівчина закінчує 11 клас і впевнено говорить про те, що її однолітки абсолютно без проблем купують цигарки в кіосках міста.

Чи продають алкоголь і цигарки неповнолітнім в Дніпрі ridus

Як виявилося, купити в кіоску цигарки неповнолітньому дніпрянину і справді легше простого. У п'яти з шести торгових точках у дівчини навіть не поцікавилися, скільки їй років. В результаті – план був реалізований і кілька пачок куплено.

Спроба №1 увінчалася успіхом

Покупка здійснена

В одному з кіосків у дівчини все-таки поцікавилися на рахунок віку, але документи не перевірили. У підсумку, під "чесне слово", що Катерині 20 років, була куплена ще одна пачка Heets.

"Вік уточнювали в той момент, коли я зробила оплату і чекала здачу. Крім того, мені не дали чек. Можливо, щоб потім не отримати претензії з приводу продажу", – прокоментувала Катерина.

Дівчині продали пачку "стіків" і не надали чек

Доступна покупка для неповнолітніх

З алкогольними напоями було складніше. У кіосках їх з недавніх пір не продають, а в магазинах, які ми відвідали – вимагають паспорт або права. До слова, це радує.

На відміну від ларьків, в магазинах перевіряють вік покупця

"Я хотіла купити дві пляшки слабоалкогольного напою. Без паспорта зі мною навіть не хотіли продовжувати розмову", – поділилася 11-класниця Катерина.

Продавець алкогольних напоїв попросив надати документи

Алкоголь купити не вдалося

У супермаркетах міста про продаж алкоголю або цигарок без документів, що підтверджують вік, йти мови не може. Звичайно ж, у нашій героїні попросили надати паспорт або права, пізніше відмовивши в продажу.

Супермаркети міста не продають алкоголь без документів

Крім того, біля кас в супермаркетах розклеєні попереджувальні написи про те, що алкоголь і сигарети продаються тільки повнолітнім.

В супермаркетах краще заздалегідь підготувати документи

"У загальних рисах – це не проблема. У всіх підлітків є повнолітні друзі, у яких можна попросити купити пиво, вино або слабоалкоголку. Всі це розуміють", – акцентує Катерина.

Нагадаємо, що в Дніпрі за продаж алкогольних напоїв або сигарет неповнолітнім загрожує покарання відповідно до частини другої статті 156 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім". Закон встановлює відповідальність у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому еквіваленті ця сума становить від 510 до 1700 гривень.

"Всі підлітки точно знають, де їм продадуть. Ця інформація передається" від покоління до покоління ", точніше від старшокласника до учнів молодших класів. Такі точки є в кожному районі міста", – підводить підсумки Катерина.

Будь-який підліток може купити сигарети в "перевірених місцях"

Дещо інша відповідальність передбачена Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Зокрема, згідно з частиною другою статті 17 за таке порушення застосовується штраф у розмірі 6800 гривень. Як правило, суд, приймаючи рішення, керується нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак використання норм спеціального Закону теж можливо.

Крім фінансової відповідальності, за продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, може бути застосоване анулювання ліцензії на право торгівлі.

За продаж алкоголю неповнолітнім продавцеві загрожує серйозне покарання glavcom.ua

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