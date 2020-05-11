ДТП в центрі Дніпра: зіткнулися Mitsubishi і BMW

У Дніпрі 10 травня на перетині вулиць Старокозацької і Андрія Фабра зіткнулися Mitsubishi і BMW. В результаті аварії постраждав водій Mitsubishi – його з травмами забрала швидка.

Медична допомога була потрібна і водієві BMW. За попередньою інформацією, Mitsubishi йшов від поліцейської погоні, вилетів на "зустрічку" і зіткнувся з BMW, повідомляє Інформатор.

На Старокозацькій зіткнулися дві іномарки: відео моменту аварії Інформатор

Момент аварії потрапив в об'єктив камер відеоспостереження. Запис зафіксував, як BMW стояв на Старокозацькій на перехресті з вулицею Фабра в очікуванні зеленого сигналу світлофора. На його смугу руху виїхав Mitsubishi і буквально лоб-в-лоб влетів у BMW. Від удару машини відкинуло на кілька метрів по вулиці, а BMW розвернуло. Автомобілі заблокували обидві смуги. Також відеозапис зафіксував, як після зіткнення Mitsubishi перекинувся.

Пізніше з'явилася попередня інформація від правоохоронців про те, що раніше Mitsubishi порушив ПДР і проігнорував вимогу поліцейських зупинитися для з'ясування ситуації. Водій, перевищуючи швидкість, йшов від погоні – це зафіксували і відеореєстратори інших автомобілів, що проїжджали повз. Свідки ДТП повідомили, що ще до зіткнення чули звуки поліцейських сирен.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі пішохід потрапив під колеса вантажівки. Пішохід перебував в нетверезому стані, тому не втримав рівновагу і впав на проїжджу частину.

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