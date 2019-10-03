"Доводиться терпіти до будинку": в ТЦ Дніпра немає умов для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю не можуть банально сходити до вбиральні і "терплять до будинку".

Детальніше про це OBOZREVATEL дізнався у голови ГО "Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю" Океан добра "Ольги Волкової.

Центральна частина Дніпра практично не облаштована для людей з інвалідністю

Крім того, разом з родиною спортсменів-паралімпійців Тетяни і Сергія Подзюбан ми спробували повноцінно провести час в одному з найбільших торгових центрів в Дніпрі.

Для того, щоб маломобільні групи населення могли повноцінно проводити час в громадських місцях, ходити в торгові центри, лікарні, кафе, кіно і мати можливість самостійно без допомоги пересуватися по місту – були розроблені Державні будівельні норми "інклюзивність будівель і споруд".

Що таке Державні будівельні норми і якими повинні бути пандуси насправді

Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель. Сьогодні, за статистикою, майже 90% пандусів в Україні побудовані неправильно і не пристосовані для людей з інвалідністю. А це означає, що і всі ті будівлі, на вході або всередині яких вони розташовані, теж недоступні для них.

Згідно з новими ДБН, всі громадські і житлові будівлі, приміщення в них, а також суспільний простір повинні бути доступні для маломобільних груп населення нарівні з іншими особами. Крім сходів повинні обов'язково проектуватися пандуси, ліфти, підйомні платформи, вертикальні підйомники і інші спеціальні пристосування.

Пандус - один з основних елементів доступного простору, суцільна похила площина, що з'єднує 2 різновисокі горизонтальні поверхні. Пандуси влаштовуються для пересування людей з інвалідністю, які користуються колясками, і для переміщення колісних засобів.

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Всі пандуси діляться на зовнішні, розташовані поза будівлями або на вході в них, і внутрішні - всередині будівель. Пандуси повинні обов'язково мати неслизьку шорстку і рівну поверхню, чітко маркіровану кольором або фактурою, контрастну щодо суміжних горизонтальних поверхонь. Ширина пандуса при односторонньому русі повинна становити 1,2 м, при двосторонньому - 1,8 м. Зовнішні пандуси можна проектувати з підігрівом поверхні, навісом або укриттям.

Нові норми адаптовані до європейських і містять наочні приклади того, як це повинно виконуватися на практиці.

Що маємо за фактом

"Центральна частина Дніпра практично не облаштована для людей з інвалідністю. Правильні пандуси в місті можна перерахувати на пальцях. В ідеалі - він повинен відповідати нормам ДБН. Якщо коротко, то безпечний нахил зовнішнього пандуса не може перевищувати 8%, внутрішнього - 10-12% . при цьому, максимальна висота кожного підйому має бути щодня понад 0,8 м. Після кожного підйому необхідно влаштовувати горизонтальні площадки глибиною не менше 1,5 м. А при висоті підйому 3,0 м і більше пандуси слід замінювати підйомними пристроями. Всі ці норми ніхто не дотримується, маломобільних людям дуже складно ", - розповіла Ольга Волкова.

Крім того, в комплекті з пандусом повинні бути встановлені поручні з двох сторін на висоті 70 см і 90 см, виходячи за закінчення пандуса на 30 см, щоб людина могла вхопитися і комфортно себе підтягнути.

"У нас багато людей після інсультів, часткових паралічів, людей з ДЦП. Їм також має бути комфортно пересуватися по місту і підніматися по сходах. Крім того, багато молодих мам, їм не менш складно спускати коляску або підніматися по сходах з дитиною на руках. повинні бути поручні! Це називається універсальним дизайном, коли інфраструктура міста доступна для всіх маломобільних груп населення ", - додала Ольга Волкова.

Як виявилося, проблеми з доступністю для людей з інвалідністю є навіть в аптеках:

"Практично щороку проходять перевірки аптек на доступність. Ми дивуємося аптекам без перил, тільки з драбинами. Також часто зустрічаються аптеки, у яких високо встановлені кнопки для дзвінка: людина на візку просто не дотягнеться на таку висоту. Але ж він не собачка під дверима , щоб чекати, поки на нього звернуть увагу ".

Активісти намагаються поліпшити ситуацію в місті. Дніпро відкритий до починань:

"Ми домоглися змін в генплані розвитку міста і в положенні по благоустрою міста Дніпро. Були внесені коректування з урахуванням потреб маломобільних груп населення і норм ДБН, які в цьому році вступили в силу (від 01.04.2019). Тепер все нові об'єкти повинні прийматися експертизою тільки при дотриманні всіх перерахованих вище норм. Крім того, вони повинні проходити коригування на комітетах доступності людей з інвалідністю та маломобільних груп населення ", - додала голова ГО" Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю стю "Океан добра" Ольга Волкова.

Як на практиці "працює" безбар'єрність в центрі Дніпра

Разом з родиною спортсменів-паралімпійців Тетяною та Сергієм Подзюбан ми вирушили в один з торгових центрів Дніпра – Міст Сіті. Сюрпризи жали нас з самого початку: дістатися на інвалідному візку від парковки до входу в ТЦ виявилося практично неможливим.

Щоб доїхати до входу, Сергію та Тетяні довелося об'їжджати, так як пандусів в районі пішохідного переходу не виявилося. Висота бордюру з протилежного боку (біля магазину "Антошка") склала 25 см - нереальна для подолання на інвалідному візку. Крім того, за словами Ольги Волкової, бордюр абсолютно не відповідає нормам.

Заїхати на зупинку громадського транспорту біля торгового центру також не вийшло, тому що цьому завадив високий бордюр і відсутність пандуса.

Двері на вході в ТЦ відкриваються важко і тільки в одну сторону, що стало великою трудністю для наших героїв. Крім того, що встановлений пандус на ганку не відповідав нормам, Тетяні і Сергію було складно на нього заїхати, був дуже високий підйом. Як виявилося пізніше, після спілкування з адміністрацією, на вході є автоматичні двері, але на них розміщена наклейка "ходу немає". В адміністрації пообіцяли виправити ситуацію.

Всередині будівлі працює величезна кількість магазинів. Багато з них продумано підійшли до питання безбар'єрності, встановивши зручні пандуси і поручні всередині своїх торгових точок. Інші, судячи з усього, не надавали значення даного питання.

В Міст Сіті є пандуси, тільки ось використовувати їх виявилося дуже складно. Нахил і висота не дозволяли без застосування величезної кількості сил заїхати на потрібну висоту.

Ліфт в торговому центрі зручний і широкий, що сприятливо відбивається на можливості людей з маломобільних груп дістатися на потрібний поверх. Але вбиральня на другому поверсі не порадувала: Тетяна не змогла заїхати на інвалідному кріслі через турнікет. Та й справа була не тільки в турнікеті, так як сама ширина входу була більш вузькою, ніж крісло.

Пізніше ми вирушили в кінотеатр на другому поверсі. На касі сказали, що заїхати в зал на візку можна з боку бару. У ньому також не виявилося вбиральні для маломобільних людей. У загальну вбиральню ми потрапили після декількох хвилин відкручування огорожі адміністратором.

Як повідомив адміністратор кінотеатру, вже скоро у них з'явиться окрема вбиральня для людей з інвалідністю, це заплановано в найближчі кілька місяців. Така вбиральня буде відповідати всім обов'язковим стандартам. Будемо стежити за ситуацією.

На жаль, наша героїня так і не змогла скористатися вбиральнею, навіть після допомоги адміністратора: кабінки виявилися вузькими, що не дозволило розгорнути інвалідне крісло в потрібному напрямку.

Дзеркала в убиральні виявилися високими, і Тетяна не змогла "навести красу".

"Я жінка, і мені, як і всім іншим важливо добре виглядати. Якби дзеркала були встановлені трохи нижче – я б змогла втілити задумане. Дуже сподіваюся, що наступного разу все буде по-іншому", - поділилася Тетяна Подзюбан.

Сергій також поділився своїми думками:

"Ми не просимо чогось нереального. Я і дружина побували в багатьох країнах і знаємо, яке відношення до універсального дизайну для маломобільних груп населення в Європі. Нас не треба шкодувати або допомагати. Просто зробіть такі умови, які вже близько 30 років працюють за кордоном і зручно буде абсолютно всім ".

Адміністрація торгового центру Міст Сіті вислухала всі скарги сім'ї Подзюбан і взяла до уваги. Як нам розповіли в ТЦ, на даний момент у них проходить реконструкція всієї будівлі і найближчим часом питання з універсальним дизайном будуть вирішені.

Чому це так важливо і як в інших країнах

У Дніпрі живе близько 40,0 тис. Осіб з інвалідністю, з яких 3 тис. Першої групи, 13,7 тис. – другий і майже 21 тис – третьої.

Разом з тим, за даними Четвертого муніципального опитування, лише 14% жителів Дніпра позитивно оцінили рівень доступу для людей з інвалідністю, і це один з найнижчих показників серед всіх послуг і сфер нашого міста. Треба відзначити, що така ситуація спостерігається по всій Україні.

У Німеччині, у Франкфурті-на-Майні, вся інфраструктура міста пристосована для людей на колесах, в тому числі для людей на візках. Крім того, там велика кількість спеціально пристосованих туалетів для людей з інвалідністю, в яких все працює автоматично, що навіть важко хвора людина може скористатися ним, не докладаючи при цьому великих зусиль.

У Франції (Париж) курсують громадські автобуси, оснащені автоматичним пандусом і спеціальним звуковим сигналом для входження в автобус людини на візку. Крім того, на зупинці ніхто з пасажирів не заходить в автобус до тих пір, поки не зайде і не влаштується в автобусі чоловік з інвалідністю.

У Нідерландах існує спеціальний інформаційний проект, щоб туристи з інвалідністю не розгубилися і не загубилися, навіть з порушеннями зору. Організувати своє дозвілля їм допомагає ефективна навігація, а з зручністю переміщатися на громадському транспорті малорухливі мандрівники можуть за допомогою місцевого мобільного застосування для планування маршрутів, пандусів і низкопольного транспорту. Водії цього транспорту пройшли спеціальний тренінг, щоб краще розуміти потреби інвалідів.

Практично всі європейські держави серйозно займаються удосконаленням соціального захисту і забезпечення інвалідів. Цьому також сприяють нові закони і поправки. До людей з обмеженими можливостями ставляться як до рівнозначної і невід'ємної частини суспільства, що позитивно відбивається на їх фізичному і психологічному стані.

Найближчим часом OBOZREVATEL разом з новими героями побуває в інших торгових центрах Дніпра і розповість, як йдуть справи.

Яна Коваль

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