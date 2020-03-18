Доставка квітів в Дніпрі: що пропонують і вартість

Щоб порадувати свою другу половинку, маму чи бабусю, не обов'язково ходити по квітковим кіоскам в пошуках красивого букета. У Дніпрі це можна зробити за допомогою доставки квітів.

Що в Дніпрі пропонують постачальники квітів і скільки це коштуватиме – розповість OBOZREVATEL.

Доставка квітів buketbuketov.ru

Доставка квітів через сайт

У Дніпрі замовити доставку букетів можна легко і швидко. Вибору дуже багато і на різний смак.

Так, постачальники пропонують шикарні букети, на які зараз діють хороші знижки – від 10 до 50%. Ціни на букети залежать від кількості кольорів і оформлення.

Доставка квітів зі знижками

Доставка квітів зі знижками

Крім цього, жителі Дніпра можуть купити VIP-букети. Їх середня вартість становить від 1300 до 5 тисяч гривень.

VIP-букети

VIP-букети

Також постачальники пропонують безліч додаткових послуг: м'які іграшки, повітряні кулі, торти, романтичні послання і багато іншого.

Додаткові послуги

Додаткові послуги

Додаткові послуги

У Дніпрі можна замовити цілу композицію з квітів. Відзначимо, що такої послуги в звичайних квіткових магазинах немає. Середня вартість такої композиції - від 1 тисячі до 4 тисяч гривень. Флористи зможуть втілити в реальність будь-яке Ваше бажання.

Композиції з квітів

Композиції з квітів

Якщо Ви або Ваші рідні любителі кімнатних рослин, то в таких онлайн-магазинах їх також можна придбати. Середня вартість - від 2 тисяч до 12 тисяч гривень. Ціна залежить від вибору і екзотичності рослини.

Кімнатні рослини

Відзначимо, доставка квітів по Дніпру безкоштовна.

У деяких магазинах доставки можна придбати готові букети, разом з якими в подарунок дають кульки або солодощі. Вартість варіюється від 500 до 2 тисяч гривень.

Доставка квітів

Доставка квітів

Ціни в онлайн-магазинах за одну троянду становлять від 45 до 100 гривень. Також можна замовити поштучно безліч інших квітів, їх вартість різна і залежить від сорту.

Доставка квітів

Доставка квітів

Доставка квітів

Доставка квітів в соцмережах

У Дніпрі доставку квітів можна замовити через соціальні мережі. Вибір досить великий і букет доставлять абсолютно безкоштовно.

Ціни варіюються від 500 до 2 тисяч гривень. Якщо Ви хочете придбати VIP-букет, то доведеться витратити від 5 тисяч гривень і вище.

Доставка квітів

Доставка квітів

Доставка квітів

Доставка квітів

Доставка квітів

Доставка квітів

З приходом тепла в Дніпрі починається розпал весіль. Весільний букет можна замовити онлайн від 1000 гривень. Вартість залежить від вибору і сорту квітів.

Весільні букети

Весільні букети

Весільні букети

Як зробити замовлення в Дніпрі

Для замовлення доставки букета на сайті необхідно зареєструватися, а потім заповнити невелику анкету. Слід вказати свої дані (ім'я та телефон обов'язково), інформацію про одержувача: ім'я, місто, адресу та телефон.

Також потрібно вказати дату та час доставки. Відзначимо, що до букету пропонують додати листівку з написом від 10 гривень.

Для замовлення букета через соцмережі необхідно просто написати в особисті повідомлення або зв'язатися по телефону.

Приклад замовлення

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі кожна людина з інвалідністю потребує соціальної допомоги і захисту. Українська влада робить все, щоб життя людей з інвалідністю було максимально полегшеним. Стало відомо, як в Дніпрі оформити інвалідність, куди звертатися і які передбачені виплати.

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