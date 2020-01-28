Дошкільна підготовка в Дніпрі: у скільки обійдеться навчання

Перед тим, як відправити дитину в перший клас, потрібно ретельно підготувати її. На допомогу приходять підготовчі курси, де Вашого малюка навчать багатьом необхідним навичкам і знанням.

Де в Дніпрі підготувати дитину до школи і скільки це буде коштувати – розповість OBOZREVATEL.

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Що пропонують центри з підготовки до школи

У Дніпрі більшість підготовчих курсів для дітей працюють за своєю особливою методикою. Дитину не тільки навчать читати, писати і рахувати, а й допоможуть розвинути логіку, моторику і мислення. На такі курси беруть дітей від трьох до семи років.

Так, в одному з репетиторських центрів по підготовці дітей до школи групи набирають невеликі – по 3-4 людини. Вартість заняття становить 130-140 гривень. Тривалість заняття – 60 хвилин.

Відзначимо, що ціна залежить від місця розташування репетиторського центру.

Подібні курси побудовані в формі гри. Педагоги розробляють ефективні методики, щоб навчання викликало інтерес у дитини.

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Також на курсах дитині допоможуть поліпшити навички мислення, розвинути дрібну моторику, навчать читати і забезпечать необхідну базу знань з української та англійської мови.

Крім цього, дитину можуть навчити іноземної мови – 140-150 гривень, а також розвинути логіку і моторику 3-4-річної дитини – 130-140 гривень.

Дошкільна підготовка в Дніпрі

У Дніпрі також існують сімейні клуби, де дітей можуть підготувати до школи. Головна форма такої дошкільної підготовки – гра. Це дозволить не тільки навчити дитину за потрібне навичок і знань, а й прищепити інтерес до навчання і розвинути допитливість.

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У структуру таких занять входить наступне:

Математичний блок;

Читання;

Складова структура слова;

Графічний диктант;

Підготовка до письма;

Розвиток мовлення;

Розвиток психічних процесів і дрібної моторики;

Пальчикова гімнастика;

Детальний аналіз слова.

Вартість разового годинного заняття – 300 гривень. Чотири заняття обійдуться в 930 гривень, а вісім занять – 1630 гривень.

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Також в Дніпрі існують курси, які проходять у декілька етапів:

Розвиток мови, пам'яті, навчання грамоті;

Розвиток дрібної моторики і підготовка до листа;

Початковий курс математики;

Розвиток логічного мислення;

Психологічна підготовка.

Подібні заняття проводяться в групах по шість чоловік. Тривалість – 60 хвилин. Періодичність занять – 2 рази в тиждень або 1 раз в тиждень 2-х годинне заняття.

Вартість пробного заняття – 150/300 гривень (60/120 хвилин). Також можна придбати абонемент – 730 гривень за 8 занять.

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Індивідуальні заняття в Дніпрі

У Дніпрі люди з вищою освітою часто стають репетиторами і проводять індивідуальні заняття. Так, Вашу дитину можуть підготувати до школи на дому.

Репетитори навчають всім необхідним навичкам – читання, письма, математики, а також розвивають мислення, моторику і проводять навчання у формі гри. Але при цьому репетитор має до кожної дитини індивідуальний підхід.

Тривалість заняття – 45-60 хвилин.

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Відзначимо, що більшість репетиторів з великим досвідом роботи. Також деякі з них мають освіту логопеда і при необхідності допоможуть виправити дефекти мови. Тому за підготовку дитини до школи можна не хвилюватися.

Середня вартість заняття – 150-180 гривень.

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Дошкільна підготовка в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії учня відрахували зі школи через його політичні погляди і участі в мирних протестах за права і свободу громадян. Старшокласнику Дмитру Ведерникову пригрозили, що "він нікуди не вступить" і змусили його мати забрати документи.

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