Дошкільна підготовка в Дніпрі: у скільки обійдеться навчання

Перед тим, як відправити дитину в перший клас, потрібно ретельно підготувати її. На допомогу приходять підготовчі курси, де Вашого малюка навчать багатьом необхідним навичкам і знанням.
Де в Дніпрі підготувати дитину до школи і скільки це буде коштувати – розповість OBOZREVATEL.
Дошкільна підготовка
ГБУ "Гармонія"
Що пропонують центри з підготовки до школи
У Дніпрі більшість підготовчих курсів для дітей працюють за своєю особливою методикою. Дитину не тільки навчать читати, писати і рахувати, а й допоможуть розвинути логіку, моторику і мислення. На такі курси беруть дітей від трьох до семи років.
Так, в одному з репетиторських центрів по підготовці дітей до школи групи набирають невеликі – по 3-4 людини. Вартість заняття становить 130-140 гривень. Тривалість заняття – 60 хвилин.
Відзначимо, що ціна залежить від місця розташування репетиторського центру.
Подібні курси побудовані в формі гри. Педагоги розробляють ефективні методики, щоб навчання викликало інтерес у дитини.
Дошкільна підготовка
ABC School
Також на курсах дитині допоможуть поліпшити навички мислення, розвинути дрібну моторику, навчать читати і забезпечать необхідну базу знань з української та англійської мови.
Крім цього, дитину можуть навчити іноземної мови – 140-150 гривень, а також розвинути логіку і моторику 3-4-річної дитини – 130-140 гривень.
Дошкільна підготовка в Дніпрі
У Дніпрі також існують сімейні клуби, де дітей можуть підготувати до школи. Головна форма такої дошкільної підготовки – гра. Це дозволить не тільки навчити дитину за потрібне навичок і знань, а й прищепити інтерес до навчання і розвинути допитливість.
Дошкільна підготовка
Діти в місті
У структуру таких занять входить наступне:
Математичний блок;
Читання;
Складова структура слова;
Графічний диктант;
Підготовка до письма;
Розвиток мовлення;
Розвиток психічних процесів і дрібної моторики;
Пальчикова гімнастика;
Детальний аналіз слова.
Вартість разового годинного заняття – 300 гривень. Чотири заняття обійдуться в 930 гривень, а вісім занять – 1630 гривень.
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Також в Дніпрі існують курси, які проходять у декілька етапів:
Розвиток мови, пам'яті, навчання грамоті;
Розвиток дрібної моторики і підготовка до листа;
Початковий курс математики;
Розвиток логічного мислення;
Психологічна підготовка.
Подібні заняття проводяться в групах по шість чоловік. Тривалість – 60 хвилин. Періодичність занять – 2 рази в тиждень або 1 раз в тиждень 2-х годинне заняття.
Вартість пробного заняття – 150/300 гривень (60/120 хвилин). Також можна придбати абонемент – 730 гривень за 8 занять.
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Індивідуальні заняття в Дніпрі
У Дніпрі люди з вищою освітою часто стають репетиторами і проводять індивідуальні заняття. Так, Вашу дитину можуть підготувати до школи на дому.
Репетитори навчають всім необхідним навичкам – читання, письма, математики, а також розвивають мислення, моторику і проводять навчання у формі гри. Але при цьому репетитор має до кожної дитини індивідуальний підхід.
Тривалість заняття – 45-60 хвилин.
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Відзначимо, що більшість репетиторів з великим досвідом роботи. Також деякі з них мають освіту логопеда і при необхідності допоможуть виправити дефекти мови. Тому за підготовку дитини до школи можна не хвилюватися.
Середня вартість заняття – 150-180 гривень.
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Дошкільна підготовка в Дніпрі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії учня відрахували зі школи через його політичні погляди і участі в мирних протестах за права і свободу громадян. Старшокласнику Дмитру Ведерникову пригрозили, що "він нікуди не вступить" і змусили його мати забрати документи.
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