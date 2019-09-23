Документи дитини від народження до повноліття в Дніпрі: де і які потрібно подавати і отримувати

Протягом життя батьки часто задаються питаннями про те, які документи потрібно оформляти в певному віці чада, де подавати заяви на отримання і який пакет документів необхідний.

OBOZREVATEL розповість докладніше про всі нюанси та особливості, а також більш детально ознайомить з переліком основних обов'язкових документів.

Детальніше про основні дитячі документи ukrinform

Як отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Допомога по вагітності та пологах в Україні - це оплата декретної відпустки. Воно нараховується в розмірі 100 відсотків середньої зарплати. Подати документи на отримання допомоги Ви можете через портал державних послуг iGov (послуга: Призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами ).

Якщо Ви хочете отримати допомогу по вагітності та пологах безпосередньо в органах соціального захисту, необхідно підготувати наступний пакет документів:

- заява матері (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- довідка з жіночої консультації (лікарняний);

- якщо жінка є військовослужбовцем - довідка з місця служби;

- для студентів, докторантів, аспірантів - довідка з місця навчання;

- в разі, якщо жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації - довідка ліквідаційної комісії про звільнення;

- якщо жінка безробітна - довідка з центру зайнятості про те, що заявниця зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

- для жінок-підприємців - довідка з Фонду соціального страхування про те, що заявник не сплачує страхові внески;

- для усиновителів і опікунів - копія рішення про усиновлення або про встановлення опіки.

leleka.com.ua

Як отримати свідоцтво про народження

Протягом місяця після народження дитини необхідно зареєструвати факт його народження в органах реєстрації актів цивільного стану та отримати свідоцтво про народження. Разом зі свідоцтвом про народження в РАГС видадуть довідку для отримання допомоги на дитину, яка дійсна протягом 6 місяців (видається замість довідки з пологового будинку).

Якщо реєструвати дитину пізніше, ніж через місяць після народження

При наявності медичного свідоцтва про народження закон передбачає реєстрацію дитини до її повноліття. Однак, за реєстрацію пізніше, ніж через місяць з дня народження дитини, доведеться заплатити штраф (від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо медичне свідоцтво втрачено, а дитині ще не виповнилося 1 рік, можна отримати нове з поміткою "дублікат" і зареєструвати народження дитини в органах РАЦС або в виконавчих органах місцевих (міських, сільських, селищних) рад. Якщо медичне свідоцтво втрачено, а дитині вже виповнився 1 рік, реєстрація народження дитини провадиться за рішенням суду про встановлення факту народження.

Залежно від обставин і місця народження дитини для його реєстрації знадобляться різні документи:

Якщо дитина народилася в медичному закладі в Україні:

- Медичне свідоцтво про народження (форма № 103 / о), яке видається установами, де приймаються пологи (незалежно від їх форми власності).

Якщо дитина народилася не в медичній установі (наприклад, будинки):

- Медичне свідоцтво про народження або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений.

- Висновок, який підтверджує факт народження дитини поза медичного закладу - видається медичною комісією, створення якої покладається на органи місцевої влади.

Якщо дитині вже виповнився 1 рік

- Медичне свідоцтво про народження.

- Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, яка заповнюється лікарем, який спостерігав новонародженого.

Якщо дитина народилася в надзвичайних обставинах (на кораблі, в літаку і т.д.)

- Акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі).

- Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.

Якщо дитина народилася в іншій країні

-Батьки можуть зареєструвати дитину в компетентному органі цієї держави або в дипломатичному або консульській установі України в країні перебування. Підставою для державної реєстрації новонародженого в Україні є медичний документ іншої держави, що підтверджує народження дитини, належним чином легалізований (проставлення апостиля або консульська легалізація).

При відсутності цих документів зареєструвати народження дитини можна на підставі судового рішення про встановлення факту народження дитини його матір'ю.

Якщо дитина народжена сурогатною матір'ю

- Заява подружжя, яке дало згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій.

- Документ, що підтверджує факт народження дитини сурогатною матір'ю.

- Заява сурогатної матері про згоду на запис подружжя батьками дитини, підпис на якому засвідчується нотаріально.

- Довідка про генетичну спорідненість батьків (матері або батька) з плодом.

Порядок і документи для реєстрації народження в залежності від того, хто реєструє дитину

Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі

Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини за заявою будь-якого з них. Зареєструвати дитину можна за місцем проживання батьків або за місцем його народження. Місце проживання батьків визначається по штампу реєстрації в паспорті, а місце народження дитини - довідкою з медичної установи.

Документи для реєстрації:

- письмове (або усне) заяву батьків;

- паспорта або інші документи, що засвідчують особу батьків;

- свідоцтво про шлюб;

- медичне свідоцтво про народження дитини.

Якщо батьки дитини НЕ перебувають у шлюбі:

Зареєструвати дитину можна за місцем проживання одного з батьків або за місцем його народження. Місце проживання батьків визначається по штампу реєстрації в паспорті, а місце народження дитини - довідкою з медичної установи.

Щоб зареєструвати народження дитини за місцем проживання батька, з заявою про реєстрацію одночасно подається спільна заяви матері та батька про визнання батьківства. Таку заяву можна подати і до народження дитини, приклавши до нього довідку з медичного закладу про вагітність.

Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі і немає заяви про визнання батьківства, то дитині присвоюються прізвище і громадянство матері. Власне ім'я та по батькові дитини мати вказує в заяві про реєстрацію народження.

Документи для реєстрації:

- письмове (або усне) заяву батьків;

- паспорта або інші документи, що засвідчують особу батьків;

- документ, на підставі якого вносяться дані про батька дитини - спільна заява матері та батька про визнання батьківства або заяву матері;

- медичне свідоцтво про народження дитини.

etcetera.media

Вибір імені і прізвища для дитини

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям. При різних прізвищах, за письмовою згодою батьків, дитині присвоюється прізвище батька або матері, або подвійне прізвище. У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, чиє прізвище йде першою. Ім'я дитині дають батьки. Якщо жінка заміжня і немає добровільного визнання батьківства, ім'я вибирає матір. При реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох імен. По батькові дитині присвоюється за іменем батька. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватися взагалі.

Спір між батьками щодо прізвища та імені дитини може вирішуватися через органи опіки та піклування або за рішенням суду.

Як отримати допомогу при народженні дитини

Допомога при народженні становить 41 280 гривень і не залежить від того, який за рахунком дитина в сім'ї. Виплачується відразу 10 320 грн, решта суми виплачується по 860 грн протягом 36 місяців.

Якщо дитина народилася мертвою, допомога не призначається. У разі смерті дитини після народження допомога може бути виплачена. Для цього до стандартного пакету документів необхідно додати копію свідоцтва про смерть дитини.

Для отримання допомоги необхідно подати документи до відділу соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини. Зробити це можна через портал державних послуг iGov (послуга: Призначення соціальної допомоги при народженні дитини ) або звернувшись до відділу особисто.

Важливо: звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, в іншому випадку допомога не призначать.

Документи для отримання допомоги при народженні дитини при особистому відвідуванні органів соціального захисту:

- паспорт одного з батьків (заявника);

- індивідуальний податковий номер (ІПН);

- заяву на отримання соціальної допомоги від одного з батьків (опікуна)

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка для отримання допомоги на дитину (отримана в РАГС)

- копія рішення про встановлення опіки (тільки для опікунів)

- довідка про неотримання допомоги (якщо заявник зареєстрований в іншому районі).

Крім того, в залежності від різних життєвих ситуацій можна отримати інші види соціальної допомоги на дитину.

porady.org.ua

Як зареєструвати місце проживання дитини

Подати документи для реєстрації місця проживання дитини можна через портал державних послуг iGov (послуга: Реєстрація місця проживання дитини до чотирнадцяти років ). Новонароджена дитина має бути зареєстрований за місцем проживання батьків протягом 3 місяців з дня державної реєстрації його народження.

Відповідно до Закону України, дитина до 10 років може бути зареєстрований тільки з одним з батьків (опікуном, піклувальником). Після 10 років дитина може бути прописана за місцем реєстрації інших родичів. Згода власника або осіб, які проживають на цій житлоплощі, не потрібна.

Функції реєстрації місця проживання з 01.04.2016 покладено на органи місцевого самоврядування, також їм повинні бути передані всі картотеки ЖЕКів і дані ДМС. Тому, якщо батьки хочуть зареєструвати дитину самостійно, необхідно дізнатися, хто саме у Вашому населеному пункті займається реєстрацією (ЦНАП, районна рада, міськвиконком або інший орган).

Підліток, якому вже виповнилося 14 років, самостійно подає документи для реєстрації до відповідного органу місцевого самоврядування.

Документи для реєстрації місця проживання дитини при особистому візиті в міграційну службу або органи місцевого самоврядування:

- заяву про реєстрацію місця проживання;

- паспорт одного з батьків, в який прописується дитина;

- свідоцтво про народження;

- квитанція про оплату адмінпослуги.

При реєстрації необхідно присутність обох батьків або їх нотаріально завірена згода на реєстрацію дитини за новим місцем проживання. Після реєстрації дитини необхідно оновити інформацію про кількість проживаючих для комунальних служб. Зробити це можна через портал державних послуг iGov.

Як зареєструвати дитину в дитячий сад

Подати документи для реєстрації дитини в дошкільний заклад Ви можете через портал державних послуг iGov ( послуга: Реєстрація дитини в садок ).

Документи для реєстрації дитини в дитячий сад при особистому відвідуванні:

- заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює (бабусі, дідусі і т.д.);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія паспорта першої, третьої сторінки та сторінки з пропискою одного з батьків (краще того, хто записує його в сад);

- медична довідка про стан здоров'я дитини, оформляється дільничним лікарем (або лікуючим педіатром). Ця довідка виписується на підставі отриманих висновків вузьких фахівців (необхідне лист для проходження цих фахівців вам надасть медсестра дільничної поліклініки) і результатів аналізів;

- медична довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Довідка про відсутність інфекційних захворювань дійсна тільки 3 дні, тому взяти її заздалегідь не вийде. З цією довідкою ви прийдете в перший день відвідин вашою дитиною дитячого садка.

kolobok.ua

Як оформити закордонний паспорт для дитини

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється дітям до 16 років на 4 роки, дітям старше 16 років - на 10 років. Термін оформлення 20 робочих днів, терміновий - 7 робочих днів. Діти до 16 років звільняються від сплати держмита при оформленні закордонного паспорта, оплачується тільки адмінпослуга.

Заповнити анкету і подати документи для оформлення закордонного паспорта дитині до 16 років батьки (або один з батьків, з ким проживає дитина в разі розлучення) можуть через портал державних послуг iGov (послуга: Видача паспорта громадянина для виїзду за кордон для дитини ). Якщо паспорт оформляється за кордоном і один з батьків іноземець, то його присутність не вимагається.

Документи для оформлення закордонного паспорта дитині при особистому візиті в міграційну службу або органи місцевого самоврядування:

- оригінал і копія свідоцтва про народження або довідки про належність до громадянства України (якщо один з батьків іноземець);

- квитанція про сплату адмінпослуги (повинна бути оформлена на дитину або в призначенні платежу вказано, що закордонний паспорт оформляється на ПІБ дитини);

- якщо дитині виповнилося 12 років, то його присутність при оформленні закордонного паспорта обов'язково;

- якщо дитині не виповнилося 12 років, можна надати дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 сантиметра і одну фотографію розміром 10х15 сантиметрів для сканування (фото виконані на білому тлі, обличчя дитини займає не менше 80% фотографії), присутність дитини не обов'язково;

- оригінали та копії паспортів батьків, також необхідна присутність обох батьків.

Якщо один з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, обмежено дієздатним або недієздатним, позбавлений батьківських прав, а також, якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про батька дитини внесені до актового запису про народження при заяві матері, заявник також подає оригінал і копію одного з таких документів:

- свідоцтво про смерть одного з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав одного з батьків;

- рішення суду про визнання одного з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання одного з батьків недієздатним;

- свідоцтво про розлучення або рішення суду і довідку про реєстрацію місця проживання та проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Як дитині отримати паспорт громадянина України

Паспорт оформляється при досягненні дитиною 16-річного віку, послугу можна отримати через iGov (послуга: Оформлення та видача паспорта громадянина після досягнення 16-річного віку ). На даний момент видається або ID-карта або книга, в залежності від наявності в підрозділі відповідної апаратури. Відповідна послуга на iGov - Оформлення паспорта громадянина України особам, які досягли 16-річного віку у формі ID карти. ID-карта йде з чіпом, але можна відмовитися від чіпа з релігійних міркувань.

Для оформлення ID-карти потрібно тільки свідоцтво про народження. Додатково, але не обов'язково, можна надати ксерокопії паспортів батьків.

З 01.10.2016 видача ID-карт буде здійснюється з 14 років.

fakty.ua

Як дитині отримати індивідуальний податковий номер

Якщо дитина у віці до 14 років

Заява на отримання ІПН для дитини подає до інспекції один з його батьків або опікун. Отримати ІПН можна навіть на новонародженого, але попередньо необхідно оформити свідоцтво про народження і зареєструвати дитину за місцем проживання.

Документи для ІПН дитині до 14 років

- заяву за формою № 2-2-Облік ;

- свідоцтво про народження;

- свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання (видає паспортний стіл)

- паспорт одного з батьків, який підписує заяву.

Якщо дитина старше 14 років

Підліток самостійно звертається до податкової інспекції за отриманням свідоцтва про присвоєння ІПН. Йому необхідно заповнити заяву за формою № 2-2-Облік і пред'явити паспорт зі штампом про реєстрацію за місцем проживання. Приблизно через 5 днів після подачі заяви можна отримати свідоцтво про постановку на облік в податкових органах. Дитина старше 14 років робить це самостійно, за своїм паспортом.

Постановка на облік у військкомат

Юнаки, що викликаються для початкової постановки на військовий облік, зобов'язані особисто прибути до військового комісаріату (на призовний пункт), маючи при собі наступні документи:

- ксерокопію свідоцтва про народження;

- ксерокопію паспорта;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- копію атестата з оціночної відомості;

- довідку про склад сім'ї ;

- характеристику з місця навчання або роботи;

- довідку з місця навчання або роботи;

- фотографії без головного убору розміром 3х4 - 4 шт., 5х6 - 2 шт., 9х12 - 1 шт.;

- медичні документи про стан здоров'я.

Для зняття з військового обліку у військкоматі в зв'язку з переїздом на нове місце проживання необхідно мати такі документи:

- будинкова книга (або форма 17)

- приписне свідоцтво;

- паспорт.

akcenty.com.ua

Яна Коваль

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