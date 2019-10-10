До 500 гривень в день: як в Дніпрі швидко заробити гроші

У житті бувають складні ситуації, коли терміново потрібні гроші, а постійного заробітку немає. Але вихід є завжди. Для цього потрібно напружитися і знайти роботу, де за один день можна заробити непогану суму.

OBOZREVATEL розповість, як в Дніпрі легко знайти роботу на один день і при цьому отримати хороші гроші.

Робота в Дніпрі

Промоутер

Один з найпопулярніших видів заробітку – робота промоутером. Такий спосіб заробити швидко гроші актуальний як для студентів, так і для дорослих людей.

Робота промоутера полягає в просуванні певного товару. Ви можете роздавати листівки, рекламні матеріали, проводити дегустацію продукції або роздавати подарунки за покупку. Відзначимо, що промоутером можуть влаштуватися навіть школярі.

Промоутер spagece.ru

Дана робота є непостійною. За день Ви можете заробити 50 грн/год. В основному, промоутери працюють від трьох до восьми годин на день. Відповідно, за один день можна отримати від 150 до 400 гривень.

"У мене немає постійної роботи, так як я вчуся на денному навчанні в університеті. Якщо мені потрібна робота, то підробляю промоутером на вихідних. Спочатку платили мало – 25 грн/год. Зараз підвищили до 50 грн/год. Робота не складна, я намагаюся продати який-небудь товар (ковбасу, каву, молочну продукцію). Мене можуть відправити працювати в будь-який район. Одного разу довелося добиратися в інший кінець міста. Головне, що гроші вчасно платять, хоч і невеликі, але ніяк не зайві", – розповіла дніпрянка Карина.

Промоутер

Промоутер

Промоутер

Вигул домашніх тварин

Деякі жителі Дніпра багато часу проводять на роботі або часто бувають у відрядженнях, тому кожен раз вони замислюються про те, на кого ж залишити свого домашнього вихованця.

Небайдужі дніпряни самі пропонують свою допомогу, щоб подбати про улюбленців за невелику плату. Таким способом може заробляти кожен бажаючий. Ціну за таку послугу Ви можете встановити самі або домовитися з господарями.

Вигул домашніх тварин Інформаційне Агентство "365 днів"

Найчастіше в день за таку роботу можна отримати від 50 до 100 грн/год.

Вигул домашніх тварин

Вигул домашніх тварин

Вигул домашніх тварин

Вигул домашніх тварин

Клінінгові послуги

Якщо Ваше здоров'я не суперечить фізичним навантаженням, то непогано можна заробити на прибиранні квартири або офісного приміщення.

Оголошення про свої послуги можна розмістити на онлайн-майданчиках або особистій сторінці в соцмережі. Ціну Ви встановлюєте самі або домовляєтеся з клієнтами. За один день можна мати непоганий заробіток.

Клінінгові послуги

Клінінгові послуги

Клінінгові послуги

Няня на годину

З ким залишити дитину на кілька годин, щоб впоратися зі своїми справами? Для батьків це питання завжди актуальне. Тут приходить на допомогу няня. Безумовно, знайти хорошу і досвідчену людину складно, але якщо у Вас є досвід в роботі з дітьми, то чому б не спробувати. Деякі батьки шукають няню на неповну зайнятість. За таку роботу Ви можете отримати 50-80 грн/год.

Няня на годину

Няня на годину

Няня на годину

Вантажники

Якщо у Вас хороше фізичне здоров'я і Ви здатні на важку роботу, то швидкі гроші можна отримати за кілька годин роботи вантажником.

У Дніпрі ця робота актуальна для студентів, яким терміново потрібні гроші для проживання, а також для дорослих чоловіків, які шукають підробіток, щоб прогодувати сім'ю.

Вантажники Долина Майстрів

Оплата 60-80 грн/год або договірна. Якщо робота має бути на будівництві, то можна отримати 400-500 гривень за день.

"Постійної роботи у мене немає, тому, коли потрібні гроші, я дзвоню знайомому і йду підробляти вантажником. В основному, мене відправляють в нічний час на склад супермаркету, і там я розвантажую товар. За ніч можу заробити 300-400 гривень", – розповів дніпрянин Павло.

Вантажники

Вантажники

Софія Ковнір

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