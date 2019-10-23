До 12 тисяч гривень на місяць: як в Дніпрі заробити пенсіонерам

Прожити в Дніпрі на одну пенсію практично неможливо. Тому люди похилого віку всіляко намагаються знайти будь-яку роботу, щоб отримати додаткову копійку.

OBOZREVATEL докладно розповість, як в Дніпрі знайти хорошу роботу пенсіонерам і скільки за місяць можна отримати грошей.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі

Охоронець або нічний сторож

Такий рід діяльності краще підходить для чоловіків похилого віку. У Дніпрі відкрито безліч вакансій охоронця або сторожа. Заробітна плата становить від 1800 до 7000 грн/місяць. Це залежить від місця розташування роботи.

Охоронець Бесплатка

Головні вимоги – пунктуальність і без шкідливих звичок.

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Прибиральниця приміщень

Якщо Ви сповнені сил і енергії, то непогано можна заробити на прибиранні офісних або інших приміщень. Вам лише потрібно протягом дня прибрати кілька кабінетів. Зарплата може бути погодинна – від 28 гривень. За місяць роботи можна отримати від 5000 до 8000 гривень. Пенсіонерам такі гроші ніяк не завадять.

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Доглядальниця або нянечка

Багато сімей часто потребують допомоги по догляду за дитиною або старими родичами. Для цього вони наймають на постійній основі няню з досвідом для дитини, або доглядальницю для людини похилого віку. Час такої роботи коштує 50 гривень. За місяць можна отримати від 7 тисяч до 12 тисяч гривень.

Няня KP.UA

Умови роботи нянею не важкі: стежити за дитиною, займатися її вихованням, водити в школу та на гуртки, і іноді допомагати мамі по господарству. Також вітається досвід роботи з дітьми.

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Робота доглядальницею не з легких. Вам потрібно доглядати за тяжкохворим або людиною з інвалідністю, готувати і прибирати в будинку. Крім цього, для зручності Вам можуть надати житло.

Доглядальниця Twitter

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Майстер на всі руки

Якщо полагодити техніку, електроприлади або змайструвати стіл для Вас не проблема, то є можливість легко заробити на цьому. Свої послуги можна розмістити в інтернеті або розклеїти оголошення в громадських місцях. Вартість роботи Ви можете оцінити самі.

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Також таких майстрів часто шукають приватні підприємці або компанії. Заробити на цьому можна від 2 тисяч до 8 тисяч гривень на місяць.

Робота для пенсіонерів

Рукодільниця

У Дніпрі жінки похилого віку можуть мати хороший додатковий заробіток завдяки виробам власними руками. Це різні види вишивки, вироби з тканини, в'язані речі або оригінальні іграшки.

Рукодільниця LiveJournal

Вартість своїх робіт Ви можете визначити самі. Зазвичай ціна залежить від складності та розміру виробів. Поширити оголошення про свої послуги можна в інтернеті і на дошках в громадських місцях.

Робота для пенсіонерів

Робота для пенсіонерів

Софія Ковнір

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