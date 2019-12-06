Дніпровські злодії навчилися обходити блокування iPhone: схема обману

У Дніпрі зловмисники придумали нову хитрість з крадіжкою iPhone і його блокуванням.

Так, на житловому масиві Перемога-4 у жінки вкрали iPhone, а потім шахрайськими дійствами зламали його. Крім цього, злодії отримали доступ до номера телефону через халатність мобільного зв'язку "Київстар". Детальніше OBOZREVATEL розповість далі.

Шахраї iPhone Applebay Blog

За словами дочки потерпілої Тетяни Харкіної, у вівторок, 3 грудня, у її мами вкрали iPhone 7. Жінка викликала на місце події поліцію і написала відповідну заяву.

Після цього дівчина намагалася заблокувати номер телефону і доступ до інформації на iPhone:

"Дзвоню в "Київстар" з проханням заблокувати номер. Номер контрактний! Оператор повідомляє, що через 30 хвилин номер буде заблокований. На телефоні був підключений мобільний банкінг від Приватбанку - Apple Pay. ICloud - зайшла в "Локатор". І тут мій факап - з iPhone 7 не було "сімейного доступу" і раніше не був виконаний вхід з іншого пристрою! Так як у Apple передбачена двофазна авторизація - тобто одного пароля від ID недостатньо, потрібен код з пристрою до ID, якого ви підключаєтеся", – розповіла дівчина .

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

В результаті доступ до інформації на iPhone був заблокований. Далі дівчина намагалася отримати доступ наступним чином:

"Місцезнаходження не можу визначити - телефон офлайн. Наголошую iPhone як зниклий - він віддалено блокується за допомогою пароля і на екрані з'являється повідомлення з контактним номером телефону. Стерти всі дані з iPhone. У силу "стерти всі" вступає тоді, коли iPhone підключать до інтернету. Але тоді відстежити місце розташування за допомогою неможливо", – зазначила Тетяна.

Найцікавіше дівчину чекало попереду. На інші телефони почали приходити повідомлення про те, що номер з'явився в мережі, хоча "Київстар" мав заблокувати його.

Тетяна "пройшла 9 кіл пекла" і додзвонилася оператору мобільного зв'язку. Їй повідомили, що якщо людина є контактним абонентом, то номер блокується тимчасово. Як з'ясувалося, абонент може приймати дзвінки, але відправити/отримати повідомлення і дзвонити – неможливо.

"А тепер питання - як може відбуватися авторизація при вході в мобільний банк? Правильно - по дзвінку на прив'язаний номер! Тобто Київстар дає повну можливість шахраям дістатися до твоїх банківських карток!", – підкреслила дочка постраждалої.

Крім цього, на Google аккаунт, який був на вкраденому iPhone і є на іншому телефоні, стали приходити повідомлення про те, що виконаний вхід з іншого пристрою. Також на пошту приходили фейкові листи із запитом на зміну пароля в соцмережах.

Тетяна зазначила, що найнебезпечнішим виявився мессенджер в Telegram. Служба безпеки цієї соцмережі відправила лист про те, що вхід виконаний з IP-адресою. Але довіряти IP-адресі не можна – вона може бути динамічною.

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

Пізніше на телефон дівчини (оператор Vodafone), з якого здійснювалися дзвінки на вкрадений, почали надходити повідомлення від Apple, які потрапили в зв'язку з іншими повідомленнями від цієї компанії.

"Текст повідомлення: "Повідомлення Apple: Ваш iPhone 7 128GB Rose Gold був виявлений сьогодні о 21:52. Інформація про розташування iPhone доступна за посиланням: https://icIoud.su/976q23". Так як це повідомлення у моїй зв'язці від реального Apple я переходжу по посиланню. І потрапляю на сторінку icloud, де треба ввести цифровий код iPhone 7. Вводжу його! З'являється сторінка з посиланням на введення ID і пароля. Тут до мене доходить, що чому на іншому пристрої, де виконано вхід в ID і я постійно моніторю, не відображається, що він знайдений?! Через хвилину на ньому з'являється підтвердження функції "стерти інформацію" – підтверджую", – повідомила Тетяна.

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

Після цього дівчина зрозуміла, що перейшла за посиланням повідомлення від шахраїв.

"Але цифровий код я ввела! Вибравши "стерти інформацію", я втрачаю зв'язок з вкраденим iPhone 7! Але розумію, що вони можуть отримати доступ до моєї інформації - краще так!", – розповіла дівчина.

Через кілька хвилин подібне повідомлення з таким же текстом прислали на інший телефон (оператор Vodafone). В той момент Тетяна переконалася, що ці повідомлення приходять від шахраїв.

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

В результаті зловмисникам вдалося розблокувати iPhone7.

Тетяна також попередила про небезпеку, яка може торкнутися кожного:

"Абоненти "Київстар", в разі втрати/крадіжки Ваш номер буде приймати дзвінки (не можна відправляти/приймати смс, і дзвонити) до заміни сімки в магазині! І зловмисники можуть скористатися Вашим номером в своїх цілях і отримати доступ до Ваших банківських карток! Така ось специфіка роботи!", – додала дівчина.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до компанії мобільного зв'язку "Київстар". Як нам повідомили, блокування номера телефону НЕ є тимчасовим:

"Для блокування номера потрібно подати відповідну заяву, а потім пройти ідентифікацію. Потім Вам дають пароль для його розблокування. Ви можете через кілька місяців (до року) розблокувати номер. Номер буде повністю заблокований, приймати і надходити дзвінки/смс буде недоступно", – прокоментували в компанії.

Чому "Київстар" заблокував номер телефону потерпілої тимчасово – невідомо. Для з'ясування всіх обставин OBOZREVATEL звернувся до пресслужби компанії. Ми очікуємо відповідь і буде розбиратися в ситуації, що склалася.

Тетяна додала, що офіційного Apple в Україні немає. Тому в захисті Apple є баги, якими користуються зловмисники.

"Якщо взяти посилання з повідомлення шахраїв https://icIoud.su/976q23 перейти на нього зараз, то Ви потрапите на сайт icloud.com. Але якщо перейти тільки по https://icIoud.su, то Ви розумієте, що це якийсь-то підроблений сайт!", – підкреслила дівчина.

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

Скріншот Facebook Тетяни Харкіної

Рекомендації про те, як не потрапити на шахраїв по iPhone:

Подбайте, щоб у налаштуваннях Вашого iPhone був виконаний вхід в "Локатор" і в Ваш ID виконаний вхід з іншого пристрою, так як у iPhone двофазна авторизація - тобто одного пароля від ID недостатньо, потрібен код з пристрою до ID якого Ви підключаєтеся. Детальніше - https://support.apple.com/ru-ru/HT210400.

Підключіть можливість "локатор", який буде знаходити Вас навіть в офлайні.

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