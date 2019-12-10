Дніпро лідирує за рівнем забруднення в Україні: причина катастрофічних показників

Викиди промислових підприємств Дніпра і області сприяють розвитку величезної кількості захворювань. Крім того, з тих же причин дніпряни схильні до синдрому хронічної втоми.

Про те, які підприємства найбільше забруднюють Дніпро і які райони міста найбільш схильні до небезпеки – розповість OBOZREVATEL.

Дніпро визнали найбруднішим містом України Дніпро Час

Дніпропетровська область – одна з найбільш забруднених територій в Україні. Це не дивно, адже тут розташована величезна кількість промислових підприємств ще з радянських часів. Саме спадщина у вигляді великої концентрації заводів, комбінатів і станцій тягне за собою проблему негативного впливу на здоров'я людей, яка вже сьогодні досягає пікової позначки.

Основні блоки забруднення – повітря і вода. Але крім шкідливих для здоров'я підприємств є ще один важливий фактор – погіршення ситуації через автомобільні вихлопи. За даними 2016 року "Екологічного паспорту" в Дніпрі, 40% забруднення повітря в місті пов'язано з великою кількістю автомобілів.

"Звичайно ж, від забруднень найбільше страждають центральна частина міста та промислова зона. Крім того, погіршилася ситуація в питанні поверхневих вод. До того ж, велику роль відіграють кліматичні зміни по всьому світу. На більшості підприємств до сих пір діють старі системи очищення і в наш час при такому навантаженні на виробництво їх недостатньо ", – розповів заступник директора з питань екології КП" Центр екологічного моніторингу "Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангурець.

Про основні забруднювачі в Дніпрі

Спеціаліст акцентує на тому, що можна виділити основні міста в області, які найбільше забруднюють повітря в Україні:

"Якщо говорити про дані по області – то це Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. Саме ці міста мають великий вплив на екологічні показники. У Дніпрі взагалі немає такого району, де поблизу немає промислової зони – викиди стосуються кожного городянина".

Дніпропетровська область – не єдиний забруднювач. Зовсім недавно ЗМІ опублікували ТОП – 10 підприємств, які приносять величезні шкоди атмосфері і здоров'ю. У список входять такі підприємства Дніпропетровської області з найбільшими викидами забруднюючих речовин:

– АрселорМіттал Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., М.Кривий Ріг – 208,2 тис. Т. – друге місце в рейтингу;

– ДТЕК Павлоградвугілля, Дніпропетровська обл., М Павлоград - 121,2 тис. Т. – п'яте місце в рейтингу;

– Дніпровський меткомбінат, Дніпропетровська обл., М Кам'янське – 99 тис. Т. – шосте місце в рейтингу.

"У Дніпропетровській області існують 15 основних забруднювачів. Всі вони беруть участь в обласній програмі, яка спрямована на зниження викидів і вкидань. Для поліпшення екологічного стану, підприємства встановлюють нові фільтри, системи очищення, замкнуті цикли по використанню води, а також оптимізують використання енергії. Все це вже почало давати свої плоди, чому ми раді ", – підсумував Олексій Ангурець.

За словами дніпровських активістів, є ще кілька важливих чинників, що впливає на екологічні показники:

"Звичайно ж, традиційно від викидів страждають центральні райони, адже вони перевантажені автотранспортом. Але є і сезонні проблеми – спалювання листя та твердопаливні котли в приватному секторі, якими щільно підперезані околиці Дніпра і область", – розповіла еко-активіст і учасник громадської ініціативи " Save Dnipro "Ірина Черниш.

Дніпровська команда активістів "Save Dnipro", яка бореться за чисте довкілля, створила екологічний бот для моніторингу інформації про навколишнє середовище України і промислових забруднювачі. Це перший в Україні екологічний бот для агрегації даних про дозвільні документи та процедури забруднювачів навколишнього середовища, сплату екологічних податків і про якість повітря.

Активісти перевіряють забруднення за допомогою моніторів якості повітря. Прилади об'єднані в мережу Saveecobot, яка збирає дані про всю Україну. Подивитися їх може кожен. Саме за даними "Save Dnipro", найгірше йдуть справи в Дніпрі, на другому місці – Маріуполь.

Скріншот saveecobot.com

Скріншот saveecobot.com

Як це впливає на здоров'я

На думку фахівців, забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов'язаних з вагітністю. У дітей, що вдихають брудне повітря, все частіше проявляється астма, хронічна легенева недостатність, затримка росту, діабет, дитяче ожиріння і розумова відсталість.

Вдихання повітря, в якому присутні продукти горіння, навіть протягом нетривалого часу, наприклад, збільшують ризик отримати ішемічну хворобу серця.

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