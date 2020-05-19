Дніпро атакують кліщі: чим небезпечно і як уберегтися

Жителів Дніпра активно атакують кліщі. З квітня по червень – найбільш популярний період нападів. Побачити цих небезпечних паразитів можна в лісах, скверах, парках та інших зонах відпочинку.

Чим небезпечні кліщі і як уберегтися жителям Дніпра – читайте далі в нашому матеріалі.

Дніпро атакують кліщі

У п'ятьох жителів Дніпропетровщини виявили хворобу Лайма

З початку року більше трьохсот жителів Дніпропетровської області постраждали від укусів кліщів. У п'яти чоловік – діагностували хворобу Лайма.

Як розповіли в департаменті охорони здоров'я ДніпроОДА, кліщі в цьому році активізувалися рано, цьому сприяла тепла зима. Перший випадок укусу стався ще в середині січня.

Фахівці попереджають, що активність кліщів залишається високою до кінця вересня.

Кліщі атакують мешканців Дніпра та області Stimul.online

Як жителі Дніпра страждають від кліщів

Мешканка Дніпра Ольга розповіла, що за один тиждень її собака вже втретє приходить додому з кліщами:

"І це при тому, що моя собака оброблена від бліх і кліщів. Щоразу після прогулянки я її ретельно оглядаю і все одно не встежили – один її вкусив.

Все частіше помічаю на прогулянці мам з маленькими дітками двох-трьох років, які весело грають в соковитій зеленій травичці і дмуть кульбаби.

Я вас дуже прошу, кожен раз, повертаючись з прогулянки, оглядайте своїх діток, і звичайно ж себе. Для того, щоб підхопити кліща, не обов'язково гуляти в плавнях або лісі, їх повно в наших дворах.

Що робити, якщо не помітили і кліщ вкусив? Перш за все – не панікувати! Не намагатися витягнути самостійно, якщо Ви не робили цього раніше. Краще звернутися до фахівців.

На фото монстрик, якого я вчасно не помітила на своїй собаці. Не думайте, що кліщі водяться тільки в лісі", – повідомила дніпрянка Ольга.

Кліщі атакують мешканців Дніпра Фото очевидиці Ольги

Житель Дніпра Роман оглядає свого кота кожні три дні:

"За останній місяць зі свого кота витягнув штук 30 кліщів", – поділився Роман.

Кліщі атакують мешканців Дніпра Фото очевидців

Кліщі атакують мешканців Дніпра фото очевидців

А ось на дніпрянина Лаврентія за 10 хвилин напали відразу ж кілька кліщів. Чоловік попередив не гуляти в полях і лісах без спрею від паразитів:

"Не хочу налякати Вас, але попереджений – озброєний. Аномально тепла зима і осінь сприяли цьому. Ось вийшов в поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти.

Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів ще не зустрічав", – розповів житель Дніпра.

Кліщі атакують мешканців Дніпра Фото очевидця Лаврентія

Кліщі атакують мешканців Дніпра Фото очевидця Лаврентія

Як уберегти себе від укусу кліща

Дніпровський сімейний лікар Юлія Трепачева розповіла, що кліщі можуть нести такі небезпечні захворювання, як хвороба Лайма, енцефаліт, марсельська лихоманка. Щоб уберегти себе від укусу кліща, слід дотримуватися таких правил:

Залишаючись на свіжому повітрі, обов'язково носіть шапочку, панамку і т. д. Бажано носити легкий одиночний одяг з довгими рукавами, штани, які щільно прилягають до тіла – так простіше помічати кліщів і знизити ризик укусів; Використовуйте спеціальні засоби для захисту від кліщів, найчастіше саме аерозолі стримують кліщів. Використовуйте їх перед прогулянкою. При необхідності – використовуйте повторно, якщо час дії проходить, як зазначено в інструкції; Кожні дві години під час прогулянки оглядайте себе і дітей; По поверненню додому огляньте одяг і все тіло; Перевірте предмети, принесені з прогулянки; Якщо Ви гуляли з домашньою твариною – її також слід оглянути на наявність кліщів.

Лікар додала, що іксодові кліщі висмоктують протягом 15-20 хвилин, при цьому виділяючи знеболюючу рідину, роблячи практично безболісний прикус. Крім того, кліщ може триматися на організмі людини або тварині до 12 днів.

Атака кліщів rg.ru

Як розповів OBOZREVATEL експерт-біолог Віктор Мільвус, найнебезпечнішими місцями, де можна підчепити кліщів, є майданчики, на яких масово вигулюють собак:

"Від цих місць потрібно триматися подалі. Потрібно також пам'ятати, що лише одиниці з кліщів є носіями небезпечної хвороби Лайма", – прокоментував Мільвус.

Фахівець відзначив, що інші кліщі також можуть заразити людину, але це не так небезпечно, як хвороба Лайма.

Крім того, найчастіше кліщі ховаються в траві, рідше – в кущах і деревах. Потрібно пам'ятати, що їх укуси можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю і привести до інфекційних захворювань, зокрема, енцефаліту і хвороби Лайма.

Атака кліщів АиФ Урал

Куди звертатися в Дніпрі, якщо Вас вкусив кліщ

У департаменті охорони здоров'я ДніпроОДА радять звертатися до медиків, якщо Вас вкусив кліщ. Паразита слід віднести до Обласного лабораторного центру: вулиця Щербаня, 6. Тут його перевірять на наявність інфекції. А людина, яку вкусили, здасть всі необхідні аналізи, так як кліщі можуть переносити небезпечні хвороби.

Як видалити кліща самостійно

Сімейний лікар Юлія Трепачева також розповіла, як видалити кліща самостійно:

"Повільно тягніть разом з хоботком, розхитуючи пальцями. Потім укутайте марлевою серветкою, пінцетом чи ниткою, щоб прикріпити його ближче до шкіри.

Не варто змащувати маслом, оцтом, так як це може збільшити кількість виділених патогенів в крові.

Після видалення кліща, необхідно змастити місце антисептичним засобом. Якщо залишилася частина кліща, то її слід видалити стерильною голкою.

Крім того, протягом двох тижнів щодня вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння шкіри – звертайтеся до лікаря", – розповіла Юлія Трепачева.

Також лікар розповіла про перші прояви хвороби Лайма:

"Перші прояви – почервоніння на місці укусу, головний біль, ломота всього тіла і млявість. Якщо не проводити лікування на ранній стадії, то захворювання може призвести до ураження різних органів: шкіра, суглоби, м'язи, нервова і серцево-судинна система, і навіть до інвалідності", – підкреслила сімейний лікар.

Атака кліщів УНН

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