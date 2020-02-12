Дитячий день народження в Дніпрі: у скільки обійдеться свято

Батьки завжди хочуть влаштувати незабутнє і казкове свято в честь дня народження своєї дитини. Для цього на допомогу приходять розважальні агентства і аніматори.
Як в Дніпрі відзначити дитячий день народження і в скільки це обійдеться – розповість OBOZREVATEL.
Дитячий день народження в Дніпрі
voinushka.dp.ua
Квест-кімната
У Дніпрі все частіше стають популярні квест-кімнати з цікавими іграми.
Так, дитячий день народження можна провести в квест-кімнаті з ведучим, аніматорами та захоплюючими іграми і завданнями.
Один з квест-клубів Дніпра пропонує кілька видів святкування: економ, стандарт і преміум.
Економ – ведучий, ігрові механізми і оренда кафе на 1,5 години. Вартість – 1200 гривень.
Стандарт – ведучий, кафе, додаткові механізми і запрошення для всіх гостей. Вартість – 1500 гривень.
Преміум - ведучий, ігрові механізми і оренда кафе, костюми супергероїв і костюмована фотосесія. Вартість – 2100 гривень.
Відзначимо, що ціна свята залежить від вибору квесту. У подібних ігрових клубах є безліч видів квестів, вартість яких збільшується разом з переліком послуг.
Економ – ведучий, ігрові механізми, оренда кафе на 1,5 години. Вартість – 1500 гривень.
Стандарт - ведучий, ігрові механізми, оренда кафе, актори і запрошення для всіх гостей. Вартість – 1800 гривень.
Преміум - ведучий, ігрові механізми, оренда кафе, актори, запрошення для всіх гостей і фотосесія з акторами. Вартість – 2500 гривень.
Квести ідеально підходять для проведення дитячого день народження. Вони розроблені спеціально для дітей. Гравцям пропонують безліч цікавих завдань, ігри з неоновими підсвічуваннями, рольові квести і т.д.
Дитячий день народження в Дніпрі
Розважальні центри
Розважальні центри Дніпра пропонують насичені програми для святкування дитячого дня народження.
Ви можете організувати програму за своїм сценарієм або скористатися послугами організації.
Дітей чекають рухливі ігри, проникнення в віртуальну реальність, хованки і багато іншого. Крім цього, для гостей нададуть банкетні кімнати, смачні частування та подарують незабутні емоції.
Вартість такого свята в одному з розважальних центрів Дніпра залежить від вибору пакетних пропозицій:
Міні – банкетна кімната, лазерні бої і ігри і лазерний лабіринт. Тривалість – 1,5 години. Вартість варіюється від 3 тисяч до 3250 гривень.
Стандарт – банкетна кімната, лазерні бої і ігри, лазерний лабіринт, кнопковий бій. Тривалість – 2 години 15 хвилин. Вартість – 3600-3900 гривень.
Максі - банкетна кімната, лазерні бої і ігри, лазерний лабіринт, кнопковий бій, віртуальна реальність. Тривалість – 3 години. Вартість складає 4500-4750 гривень.
Відзначимо, що розважальні центри пропонують програми, в яких можуть брати участь тільки 10 осіб. За наступних учасників доведеться доплатити 10% від вартості пакетної пропозиції.
Дитячий день народження в Дніпрі
Vgorode.ua
Студії свята
У Дніпрі студії свята можуть організувати для Вашої дитини незабутню тематичну вечірку з цікавими іграми та казковими персонажами.
Так, можна вибрати відповідний формат свята: малюкам, підліткам, тематичні вечірки, шоу на свято та інше.
Дитячий день народження в Дніпрі
Дитячий день народження в Дніпрі
Дитячий день народження в Дніпрі
Дитячий день народження в Дніпрі
Потім після вибору формату дня народження, Ви можете обрати тематику свята і аніматорів, які будуть розважати Вашу дитину та її друзів.
Ціни такого свята залежать від вибору пакета послуг. Програми діляться на три види:
Програма на одну годину: економ – 900-1250 гривень; стандарт – 1100-1400 гривень; преміум – 2500 гривень.
Програма на дві години: економ – 2200 гривень; стандарт – 3500 гривень; преміум – 5000 гривень.
Програма на три години: економ – 3600 гривень; стандарт – 5200 гривень; преміум – від 20 тисяч гривень.
Дитячий день народження в Дніпрі
Дитячий день народження в Дніпрі
Дитячий день народження в Дніпрі
Крім цього, на свято можна замовити ряд додаткових послуг:
Послуги
Послуги
Послуги
Розважально-спортивні комплекси
Якщо Ваша дитина дуже активна і любить рухливі ігри, то дитячий день народження можна яскраво і незабутньо провести в розважально-спортивних комплексах Дніпра.
Організатори допоможуть вибрати формат і стиль свята, складуть унікальну програму, нададуть на вибір кухню і меню святкового столу, а також підберуть аніматорів та інструкторів.
Вартість залежить від вибору тематики і стилю свята. Подібні розважальні комплекси пропонують наступні:
Анімаційний квест – 700-800 гривень/година;
Аніматори для малюків – 700-800 гривень/година;
Аквагрим – 100-125 гривень;
Аніматор робот – 3 тисячі гривень/30 хвилин;
Кулінарний майстер-клас – 300 гривень + вартість страв;
Творчий майстер-клас – від 60 до 200 гривень;
Лазертаг – 30 хвилин – 600-900 гривень; один годину – 1000-1500 гривень;
Бампербол – 30 хвилин – 600-900 гривень; один годину – 1000-1500 гривень;
Циркове шоу з собаками – 1000 гривень/30 хвилин;
Мильне шоу, ілюзіон шоу, циркове шоу з собаками – 1500 гривень/година;
Шоу мильних бульбашок – 1000 гривень/30 хвилин;
Наукове хімік шоу – 1250 гривень/45 хвилин;
Кріо шоу – 1350 гривень/45 хвилин;
Срібне шоу – 2000 гривень/година;
Караоке – 500-600 гривень/година;
Мафія – 1400 гривень;
Віртуальна реальність – 2000 гривень/два години;
Анімаційна програма на роликах – 1000 гривень/година;
Фотограф – 400-600 гривень/година;
Відеозйомка – 1500 гривень.
Дитячий день народження в Дніпрі
cascadepark.dp.ua
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.
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