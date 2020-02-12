Дитячий день народження в Дніпрі: у скільки обійдеться свято

Батьки завжди хочуть влаштувати незабутнє і казкове свято в честь дня народження своєї дитини. Для цього на допомогу приходять розважальні агентства і аніматори.

Як в Дніпрі відзначити дитячий день народження і в скільки це обійдеться – розповість OBOZREVATEL.

Дитячий день народження в Дніпрі voinushka.dp.ua

Квест-кімната

У Дніпрі все частіше стають популярні квест-кімнати з цікавими іграми.

Так, дитячий день народження можна провести в квест-кімнаті з ведучим, аніматорами та захоплюючими іграми і завданнями.

Один з квест-клубів Дніпра пропонує кілька видів святкування: економ, стандарт і преміум.

Економ – ведучий, ігрові механізми і оренда кафе на 1,5 години. Вартість – 1200 гривень.

Стандарт – ведучий, кафе, додаткові механізми і запрошення для всіх гостей. Вартість – 1500 гривень.

Преміум - ведучий, ігрові механізми і оренда кафе, костюми супергероїв і костюмована фотосесія. Вартість – 2100 гривень.

Відзначимо, що ціна свята залежить від вибору квесту. У подібних ігрових клубах є безліч видів квестів, вартість яких збільшується разом з переліком послуг.

Економ – ведучий, ігрові механізми, оренда кафе на 1,5 години. Вартість – 1500 гривень.

Стандарт - ведучий, ігрові механізми, оренда кафе, актори і запрошення для всіх гостей. Вартість – 1800 гривень.

Преміум - ведучий, ігрові механізми, оренда кафе, актори, запрошення для всіх гостей і фотосесія з акторами. Вартість – 2500 гривень.

Квести ідеально підходять для проведення дитячого день народження. Вони розроблені спеціально для дітей. Гравцям пропонують безліч цікавих завдань, ігри з неоновими підсвічуваннями, рольові квести і т.д.

Дитячий день народження в Дніпрі

Розважальні центри

Розважальні центри Дніпра пропонують насичені програми для святкування дитячого дня народження.

Ви можете організувати програму за своїм сценарієм або скористатися послугами організації.

Дітей чекають рухливі ігри, проникнення в віртуальну реальність, хованки і багато іншого. Крім цього, для гостей нададуть банкетні кімнати, смачні частування та подарують незабутні емоції.

Вартість такого свята в одному з розважальних центрів Дніпра залежить від вибору пакетних пропозицій:

Міні – банкетна кімната, лазерні бої і ігри і лазерний лабіринт. Тривалість – 1,5 години. Вартість варіюється від 3 тисяч до 3250 гривень.

Стандарт – банкетна кімната, лазерні бої і ігри, лазерний лабіринт, кнопковий бій. Тривалість – 2 години 15 хвилин. Вартість – 3600-3900 гривень.

Максі - банкетна кімната, лазерні бої і ігри, лазерний лабіринт, кнопковий бій, віртуальна реальність. Тривалість – 3 години. Вартість складає 4500-4750 гривень.

Відзначимо, що розважальні центри пропонують програми, в яких можуть брати участь тільки 10 осіб. За наступних учасників доведеться доплатити 10% від вартості пакетної пропозиції.

Дитячий день народження в Дніпрі Vgorode.ua

Студії свята

У Дніпрі студії свята можуть організувати для Вашої дитини незабутню тематичну вечірку з цікавими іграми та казковими персонажами.

Так, можна вибрати відповідний формат свята: малюкам, підліткам, тематичні вечірки, шоу на свято та інше.

Дитячий день народження в Дніпрі

Дитячий день народження в Дніпрі

Дитячий день народження в Дніпрі

Дитячий день народження в Дніпрі

Потім після вибору формату дня народження, Ви можете обрати тематику свята і аніматорів, які будуть розважати Вашу дитину та її друзів.

Ціни такого свята залежать від вибору пакета послуг. Програми діляться на три види:

Програма на одну годину: економ – 900-1250 гривень; стандарт – 1100-1400 гривень; преміум – 2500 гривень.

Програма на дві години: економ – 2200 гривень; стандарт – 3500 гривень; преміум – 5000 гривень.

Програма на три години: економ – 3600 гривень; стандарт – 5200 гривень; преміум – від 20 тисяч гривень.

Дитячий день народження в Дніпрі

Дитячий день народження в Дніпрі

Дитячий день народження в Дніпрі

Крім цього, на свято можна замовити ряд додаткових послуг:

Послуги

Послуги

Послуги

Розважально-спортивні комплекси

Якщо Ваша дитина дуже активна і любить рухливі ігри, то дитячий день народження можна яскраво і незабутньо провести в розважально-спортивних комплексах Дніпра.

Організатори допоможуть вибрати формат і стиль свята, складуть унікальну програму, нададуть на вибір кухню і меню святкового столу, а також підберуть аніматорів та інструкторів.

Вартість залежить від вибору тематики і стилю свята. Подібні розважальні комплекси пропонують наступні:

Анімаційний квест – 700-800 гривень/година;

Аніматори для малюків – 700-800 гривень/година;

Аквагрим – 100-125 гривень;

Аніматор робот – 3 тисячі гривень/30 хвилин;

Кулінарний майстер-клас – 300 гривень + вартість страв;

Творчий майстер-клас – від 60 до 200 гривень;

Лазертаг – 30 хвилин – 600-900 гривень; один годину – 1000-1500 гривень;

Бампербол – 30 хвилин – 600-900 гривень; один годину – 1000-1500 гривень;

Циркове шоу з собаками – 1000 гривень/30 хвилин;

Мильне шоу, ілюзіон шоу, циркове шоу з собаками – 1500 гривень/година;

Шоу мильних бульбашок – 1000 гривень/30 хвилин;

Наукове хімік шоу – 1250 гривень/45 хвилин;

Кріо шоу – 1350 гривень/45 хвилин;

Срібне шоу – 2000 гривень/година;

Караоке – 500-600 гривень/година;

Мафія – 1400 гривень;

Віртуальна реальність – 2000 гривень/два години;

Анімаційна програма на роликах – 1000 гривень/година;

Фотограф – 400-600 гривень/година;

Відеозйомка – 1500 гривень.

Дитячий день народження в Дніпрі cascadepark.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!