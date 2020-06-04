Дитячі табори Дніпра та області: стало відомо про їх роботу

Школярі Дніпра відправлені на літні канікули і, відповідно, батьки хочуть, щоб їхні діти провели весело та незабутньо цей час. Більшість дніпрян воліють відправляти дітвору в табори, але в зв'язку з карантином постає питання: чи будуть вони працювати?

Як працюватимуть дитячі табори Дніпра та області – дізнавався OBOZREVATEL.

Дитячі табори Дніпра та області Inlearno

Що кажуть у МОЗ про роботу дитячих таборів

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відкриття дитячих літніх таборів та санаторіїв в Україні стане можливим лише на останньому етапі виходу країни з карантину через коронавірус.

"Тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був мінімальним, особливо коли ми говоримо про наших дітей", – повідомив Степанов.

Крім цього, міністр охорони здоров'я додав, що в нинішніх реаліях робота таборів і санаторіїв більше не зможе бути такою, як раніше, і буде мати певні обмеження.

За словами Степанова, вже безпосередньо перед відкриттям сезону оздоровлення Міністерство охорони здоров'я надасть рекомендації щодо того, як організувати роботу дитячих таборів в умовах пандемії COVID-19.

Дитячий табір KP.UA

Дитячий табір "Діти Дніпра"

Табір "Діти Дніпра" – це безкоштовний соціальний проект за сприяння Дніпровської міської ради і мера Дніпра Бориса Філатова. Він розрахований на дітей від 8 до 15 років, які є виключно жителями Дніпра.

Дитячий табір розташований на житловому масиві Придніпровськ на вулиці Гаванська, 11. Тут створені всі умови для комфортного, безпечного проживання та активного відпочинку дітей. Територія табору обладнана різними зонами для дозвілля, творчості та спорту.

Крім того, є басейн з сучасною системою очищення і підігріву води, мотузковий парк, де канати закріплені на безпечній висоті, скаутський центр. Програму втілює в життя команда досвідчених кваліфікованих вихователів, аніматорів, психологів, турботливий обслуговуючий і технічний персонал. Також юних відпочивальників чекають змагання, квести, конкурси та концерти.

Відзначимо, що одна зміна триває з понеділка по суботу.

Табір "Діти Дніпра" gorod.dp.ua

Як цього літа буде працювати табір "Діти Дніпра"

Як розповіли OBOZREVATEL в адміністрації табору "Діти Дніпра", орієнтовно заклад запрацює з 22 червня, все залежить від ситуації з карантином:

"Для реєстрації потрібно перейти на сайт табору з уже заздалегідь підготовленими документами. Щодня з 9:00 потрібно дивитися, щоб в першому реченні замість пробілів з'явилася дата реєстрації", – прокоментували в адміністрації табору.

У першому реченні замість пробілів повинна з'явитися дата реєстрації

Співробітники табору відзначили, що поки точнішої інформації сказати не можуть:

"Якщо все буде добре, то з 22 червня починається заїзд. На жаль, це не залежить від нас. Батьки зможуть побачити розписку по змінах під час реєстрації на сайті табору", – підкреслили в адміністрації.

Крім того, відправка дітей в табір відбуватиметься обов'язково в засобах індивідуального захисту – в масках і рукавичках:

"Ми керуємося правилами і положеннями масового відпочинку. Те, що нам скажуть в Департаменті охорони здоров'я, так і будемо робити", – додали в адміністрації табору.

Табір "Діти Дніпра" Gorsovet.com.ua

Як зареєструвати дитину в табір "Діти Дніпра"

Для того щоб відправити дитину в табір "Діти Дніпра", необхідно пройти електронну реєстрацію на сайті.

Важливо! Реєструвати дитину повинен той з батьків, який буде супроводжувати її в день від'їзду в табір і має державну реєстрацію в Дніпрі.

Для цього одному з батьків необхідно заповнити реєстраційну форму, де вказуються персональні дані дитини і одного з батьків, який має державну реєстрацію в Дніпрі.

Обов'язкові умови:

Міська реєстрація одного з батьків дитини у Дніпрі;

Вік дитини – повних 8-15 років.

Для успішного відправлення дитини треба обов'язково надати "Медичну довідку на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір" (Форма 079) з обов'язковою відміткою про неконтактність з інфікованими і "Довідку про щеплення" (Форма 063), які дійсні на момент виїзду дитини в табір. Також слід пройти медогляд на місці відправлення автобусів.

Відзначимо, що дитина допускається до табору відпочинку тільки при наявності всього переліку щеплень за віком.

Якщо дитина не має проби Манту поточного року, то необхідно надати рентген обстеження легенів або висновок фтизіатрів.

Табір "Діти Дніпра" Цензор.НЕТ

Список необхідних документів:

Свідоцтво про народження дитини;

Паспорт одного з батьків (всі заповнені сторінки);

Ідентифікаційний код одного з батьків.

Реєстрація в дитячий табір

Реєстрація в дитячий табір

Реєстрація в дитячий табір

Важливо!

Якщо у Вас є розбіжності з даними дитини, наприклад різні прізвища, то необхідно надати документи, що підтверджують реєстрацію одного з батьків в Дніпрі і спорідненість дитини з батьками – свідоцтво про шлюб, розлучення, документ, що підтверджує зміну прізвища тощо

У разі якщо зазначені при реєстрації дані не збігаються з даними оригіналів документів, в отриманні посадкового талона буде відмовлено.

Після заповнення реєстраційної форми батьки отримають лист на електронну пошту з інформацією про подальші дії.

За два тижні до від'їзду батьки отримають ще один лист з назвою "Запрошуємо отримати посадковий талон". У цьому листі буде вказано персональний реєстраційний номер, дата і місце отримання посадкового талона, з яким дитина буде мати право відвідати табір.

У зазначений в посадковому талоні день від'їзду дітям у супроводі одного з батьків, який реєстрував дитину на сайті, необхідно дістатися на вулицю Січеславська Набережна, 33. Потім слід пред'явити при посадці в автобус наступні документи:

Оригінал паспорта одного з батьків, який реєстрував дитину;

Оригінал свідоцтва про народження дитини;

Посадковий талон;

Медичну довідку на учня і довідку про щеплення.

Табір "Діти Дніпра" tourdnepr.com

Збір батьків з дітьми відбувається з 08:00 до 9:40. Відправлення автобусів в табір відбувається о 10:00. Після закінчення зміни діти повертаються в місто автобусами о 12:30.

Можливість відвідати табір надається один раз на рік, за умови наявності вільних місць.

Також в адміністрації табору відзначили, що дотримання карантинних вимог є обов'язковим для всіх. Так, на період перебування дитини в таборі забороняються будь-які відвідування.

Табір "Діти Дніпра" nashemisto.dp.ua

Як працюватимуть інші популярні дитячі табори в Дніпропетровській області

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як будуть працювати популярні дитячі табори Дніпропетровщини, і як буде відбуватися перебування дітей.

Табір "Орлятко"

Дитячий оздоровчий табір "Орлятко" Дніпропетровської області розташований в мальовничому Грушуватському заповіднику П'ятихатського району.

Як розповіли OBOZREVATEL в адміністрації даного табору, зміни почнуть роботу з 5-7 липня. У таборі на одній зміні перебуває не більше 90-100 чоловік. У кожному корпусі проживає по 5-8 чоловік:

"Якщо все буде добре, то 22 червня карантин закінчиться. А якщо його продовжать, то, звичайно, ми будемо дотримуватися всіх правил і норм. Поки що ніяких розпоряджень не було", – прокоментувала співробітник табору.

Крім того, в дитячому таборі "Орлятко" діти будуть часто мити і дезінфікувати руки, а також співробітники установи будуть ретельно обробляти приміщення.

Місць в таборі – обмежена кількість, тому якщо Ви хочете, щоб Ваша дитина потрапила саме сюди – потрібно поквапитися.

Також OBOZREVATEL повідомили про вартість путівок до дитячого табору "Орлятко":

На 21 день – 7865 гривень;

На 14 днів – 5365 гривень.

Відзначимо, що також є можливість придбати путівку за індивідуальним графіком. Наприклад, на 10-12 днів. Один день перебування в таборі коштує 375 гривень.

У цю вартість входить п'ятиразове харчування з різноманітним меню, басейн, гаряча вода в душових кабінках, гуртки, секції, концерти та інші розваги.

Дитячий табір Vgorode.ua

Дитячий табір "Зоряний"

Даний табір знаходиться на території Кіровського лісництва, в 30 км від міста Дніпро. Тут є шестиразове харчування, тіниста лісова зона, що складається в основному з хвойних дерев, басейн, майданчики для ігор і багато іншого.

В адміністрації табору "Зоряний" OBOZREVATEL повідомили, що поки про роботу закладу інформації немає, зараз чекають рішення уряду. Але те, що цього літа табір запрацює – ймовірність велика:

"Як тільки наш уряд дасть добро, ми почнемо роботу. На даний момент табір активно готують до заїзду дітей", – відзначили в адміністрації табору.

Дитячий табір UAHotels

Робота інших популярних дитячих таборів Дніпропетровської області – поки невідома. Телефони багатьох установ недоступні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що багатьом жителям Дніпра часто хочеться заробити додаткову копійку за короткий термін. Так, городяни цілком можуть втілити це в реальність, так як підробітків в Дніпрі дуже багато.