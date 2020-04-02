Діти з аутизмом в Дніпрі: як їм допомагають і що потрібно знати про хворобу

Щорічно 2 квітня проходить Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Ми хочемо наголосити на необхідності допомагати людям, що страждають від невиліковного захворювання, і підвищувати рівень їх життя.

Як розпізнати аутизм і оформити інвалідність в Дніпрі, і як допомагають в місті особливим діткам – читайте далі в нашому матеріалі.

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Що таке аутизм

Аутизм – це порушення розвитку нервової системи. Його неможливо вилікувати, однак з часом можна скорегувати і адаптувати людини до соціального життя.

Розлади аутистичного спектру починаються в дитинстві, проте зберігаються в підлітковому і дорослому віці. У більшості випадків ці стани виявляються в перші п'ять років життя.

Люди з аутизмом можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше часу, щоб навчитися чогось дуже простому.

Такі дітки виявляють здібності до малювання, музики, конструювання, математики тощо. При цьому інші сфери життя не цікавитимуть дитини.

Є безліч чинників, які підвищують ймовірність появи у дитини аутизму, в тому числі фактори навколишнього середовища і генетики.

Як відомо, вакцинація не може викликати розвиток аутистических розладів у дітей, оскільки ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плода.

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Міфи про аутизм

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, існує кілька міфів про аутизм.

Міф 1: Аутизм – це хвороба

Факти: Розлади аутистичного спектру – це не хвороба, а стан, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Аутизм неможливо вилікувати, однак з часом можна скорегувати і адаптувати людини до соціального життя.

Міф 2: Аутизм пов'язаний з вакцинацією

Факти: Численні дослідження доводять, що вакцини в принципі і вакцинація проти кору не можуть бути причиною розвитку аутизму у дітей. Розлади аутистичного спектру – це генетичне порушення, з ним народжуються, а не набувають через щеплення в дитинстві або в результаті неправильного виховання. Ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плода.

Міф 3: Аутизм – рідкісне порушення

Факти: Аутизм більш поширений, ніж синдром Дауна, тому рідкісним назвати його навряд чи можна.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, одна дитина з 160 страждає розладом аутистичного спектру.

Міф 4: Усі люди з аутизмом – генії/мають порушення інтелекту

Факти: Люди з аутизмом різні. Так, серед них є ті, хто може вирішувати складні математичні задачі і володіє феноменальною пам'яттю, а є люди і з середніми здібностями. Люди з аутизмом можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше часу, щоб навчитися чогось дуже простому. Якщо у дитини є проблеми з інтелектом – це додатковий діагноз.

Міф 5: Люди з аутизмом замкнуті, не хочуть спілкуватися і їм ніхто не потрібен

Факти: Це не так. Як і всі, вони відчувають потребу в спілкуванні. Їм завжди є що сказати, просто складно це зробити. Тому потрібно вчасно знайти альтернативний спосіб комунікації. Їм дуже потрібна допомога, підтримка і розуміння.

Відзначимо, що в Україні зареєстровано понад 7000 таких дітей.

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Як зрозуміти, що у дитини аутизм

У Міністерстві охорони здоров'я радять звернути увагу і повідомити лікаря, якщо у Вашої дитини відчутне порушення мови, немає емоційного контакту з людьми (перш за все – з батьками), дитина відокремлена, а серед інших людей відчуває тривогу, невдачі викликають у нього гнів, а поведінка в цілому є стереотипна.

Наприклад, дитина здійснює одні й ті ж дії протягом довгого часу: повторює одне і те ж слово, бігає по колу, розгойдується з боку в бік тощо.

Відзначимо, що наявність окремих симптомів не означає, що у Вашої дитини аутизм. У той же час, повідомте про це лікаря, щоб отримати кваліфіковану відповідь.

Опитувальник для діагностики аутизму

Опитувальник розладів аутистичного спектра – це інструмент, що дозволяє оцінити особливості спілкування і поведінки у дитини, щоб виявити симптоми, пов'язані з розладами аутистичного спектру. Також це спосіб діагностики аутизму у дітей без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку або ступеня прояву аутизму.

Діагностика можлива для дітей від 1 року до 16 років.

За даними наукових досліджень, його точність близька до 99%, результати відповідають іншим діагностичним опросникам, діагнозами лікарів і думок батьків. Опитувальник заповнюють батьки або опікуни.

При заповненні опитувальника необходімо відповісти на 79 питань (які описують 30 ознак) даються в форматі так/ні, звичайно на заповнення потрібно не більше 15 хвилин.

Після заповнення натисніть кнопку "Відправити". Результати прийдуть до Вас на електронну пошту.

Заповнювати потрібно в формі Google – Опитувальник для діагностики аутизму.

Діти з аутизмом club-zozh.ru

Як оформити інвалідність для дітей з аутизмом в Дніпрі

У Дніпрі інвалідність для аутиста оформляється через медико-соціальну експертизу. Всі обстеження можна проходити амбулаторно.

Для початку слід звернутися в клініку за місцем проживання для підтвердження діагнозу. Звертатися потрібно до невролога або дитячого психіатра. Якщо в лікарні немає профільного лікаря, потрібно взяти направлення в Дніпропетровську обласну психіатричну лікарню.

Потім фахівець повинен видати направлення на проходження медико-соціальної експертизи. Також лікар повинен призначити проходження різних аналізів, лабораторних та інструментальних досліджень, відвідування інших фахівців.

Після цього потрібно відвідати ще раз лікаря, який видасть направлення на МСЕ – вже з результатами комплексного обстеження.

Після проходження експертизи комісія вивчає підготовлені лікарем документи, привласнює відповідну групу інвалідності і призначає план реабілітації.

Після рішення комісії – отримання посвідчення і оформлення допомоги. Для цього необхідно звернутися до відділу соцзахисту і надати всі документи, видані на комісії МСЕ.

Діти з аутизмом aba-kurs.com

Необхідні документи для оформлення інвалідності

Заява від батьків про бажання провести медико-соціальну експертизу;

Свідоцтво про народження або паспорт;

Напрямок лікуючого лікаря (при подачі документів на комісію (форма 088/y-06));

Документи, що підтверджують наявність відхилень по здоров'ю у дитини;

Психолого-педагогічна характеристика на дитину, видана в дитячому садку або школі, які він відвідує. Якщо ж дитина перебуває вдома, то тоді слід вказати про це окремо, так як в такому випадку характеристика не потрібна.

Медико-соціальні експертизи Дніпра

Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи Соборного району: Соборна площа, 14/16. Телефон: +380 (56) -370-29-42.

Обласний центр медико-соціальної експертизи: проспект Героїв, 22. Телефон: +380 (56) -374-50-22.

Правобережна міжрайонна медико-соціальна експертна комісія №1: вулиця Новосельна, 7. Телефон: +380 (56) -749-71-30.

Обласний центр медико-соціальної експертизи Амур-Нижньодніпровського району: проспект Мануйлівський, 29. Телефон: +380 (56) -223-15-20.

Обласний центр медико-соціальної експертизи Чечелівського району: вулиця Краснопільська, 6Б.

Обласний центр медико-соціальної експертизи Шевченківського району: проспект Богдана Хмельницького, 19. Телефон: +380 (56) -374-55-19.

Управління соціального захисту населення Дніпра

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради: вул. Жуковського 39/41. Телефон: (056) 377-88-98, (095) 095-91-58.

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради: вул. Трудова, 1-а. Телефон: (056) 767-10-32.

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради: пр. Петра Калнишевського, 55. Телефон: (056) 722-21-85.

Діти з аутизмом informburo.kz

Де в Дніпрі проводять реабілітацію для дітей з аутизмом

У Дніпрі вже четвертий рік працює сучасний реабілітаційний центр для дітей з аутизмом.

У цьому центрі з малюками займаються професійні лікарі, психологи і психотерапевти, які використовують сучасні способи роботи.

У центрі допомагають соціалізуватися дітям з усієї Дніпропетровської області. Вік – від 5 до 7 років. Малюків готують до школи, а ще вони отримують безліч оздоровлюючих процедур.

Реабілітаційний центр для дітей з аутизмом Пресслужба ДніпроОДА

Реабілітаційний центр для дітей з аутизмом Пресслужба ДніпроОДА

Одночасно там навчають до півтора десятка дітей. Поруч з малюками завжди знаходяться батьки.

Дітям допомагають розвиватися досвідчені фахівці – дефектологи, логопеди, реабілітологи, психологи, вузькопрофільні лікарі. До кожної дитини – індивідуальний підхід і відповідна методика.

Відзначимо, що жителі Дніпропетровської області можуть звертатися в реабілітаційний центр за консультаціями. Співробітники діляться власними методиками і дидактичними розробками з батьками.

Центр знаходиться за адресою: вулиця Ляшко-Попеля, 1. Телефон: (0562) 377-20-14.

Реабілітаційний центр для дітей з аутизмом Пресслужба ДніпроОДА

Реабілітаційний центр для дітей з аутизмом Пресслужба ДніпроОДА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі Дніпра можуть отримати консультацію лікаря онлайн. Для цього необхідно попередньо записатися. Стало відомо, як отримати консультацію лікаря онлайн в Дніпрі і у скільки це обійдеться.

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