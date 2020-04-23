"Діти і батьки втомилися": як дається дистанційне навчання школярам Дніпра

Під час карантину в Дніпрі школярі і студенти навчаються у віддаленому режимі. Багатьом це приносить масу незручностей – як батькам, так і дітям.

Про те, як проходить навчання у школярів Дніпра і з якими труднощами зіткнулися діти – розповість OBOZREVATEL.

Карантин у Дніпрі: діти втомилися від домашнього навчання shutterstock

Як повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, в цьому навчальному році школярі та студенти на навчання вже не повернуться. Навчання триватиме до кінця травня в дистанційній формі.

За словами Мандзій, навчальний рік не буде завершено тільки для випускників 11 класів, які повинні скласти ЗНО:

"Навчальний процес для учнів всіх класів, крім 11-го, закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яка приймається педагогічною радою школи. Тому, шановні педагоги, ми працюємо з використанням дистанційних технологій з учнями до закінчення травня", – повідомила Любомира Мандзій.

Вона нагадала, що педагогічні ради шкіл повинні самостійно визначити принципи освітнього процесу і дати завершення навчального року.

Що стосується термінів проведення зовнішнього незалежного тестування, то по ним визначеності немає:

"Зовнішнє незалежне оцінювання точно пройде в поточному році. Але коли – поки сказати не можемо. Можливо в липні, або ж в серпні. Все залежить від епідеміологічної ситуації", – підсумувала в.о. міністра Мандзій.

Якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня і 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня по 4 вересня. Вступна кампанія в українських університетах також відповідно зміниться.

Школярі Дніпра і їх батьки акцентують: самостійно вивчити матеріал дуже складно. Крім того, на плечах у дітей велике навчальне навантаження:

"Я вчуся в 7 класі і задають нам в три-чотири рази більше, ніж завжди. Складно вчитися, коли тобі нормально не пояснюють тему. У батьків не завжди є час допомогти, ось і схоплюю те, що встигаю", – розповіла дніпровська школярка Вікторія Іваненко.

Батьки не встигають, особливо якщо в сім'ї кілька дітей різного віку:

"Вчителі надсилають завдання в чат. За один навчальний день дитині самостійно потрібно пройти шкільний матеріал і зробити домашнє завдання. Справа в тому, що одній дитині навчання дається легко, а другий – проходить матеріал повільніше. І в цьому немає чиєїсь провини! Крім того, в багатьох сім'ях двоє дітей і більше, наприклад, учні 3-го і 6-го класів, як у нас. Кожному потрібно допомогти, пояснити, приділити час. Це дуже складно, коли на тобі ще побут і робота ", – поділилася мама двох школярів і Дніпра Євгенія Купріян.

Батьки школярів впевнені: всі дуже втомилися від такої форми навчання.

"Складно дітям, важко батькам. Діти взагалі втомилися від цього навантаження і постійного навчання вдома. Це позначається не тільки на успішності, але і в першу чергу на моральному стані дитини. Мій син і діти подруг стали більш роздратованими, смутними. Дітям потрібно рухатися, спілкуватися з однолітками, розвиватися. Замість цього вони з ранку до вечора завантажені навчанням, а ввечері вже нічого не хочуть. Такого дитинства я нікому не бажаю ", – розповіла дніпрянка Катерина Єрмакова.

"Іноді перебір з цим домашнім навчанням. Племінникові задали записати на відео зарядку – завдання з фізкультури. Всі батьки і діти вже рахують дні до закінчення навчального року, щоб хоча б за місто дітей до бабусь відправити, подалі від усіх гаджетів і комп'ютерів. Діти вже втомилися ", – додала мама Євгенія Купріян.

Деякі дніпряни впевнені: не у всіх є можливість навчатися дистанційно:

"Молодці, звичайно, що ввели онлайн освіту. Тільки от про те, що в Дніпрі і області багато малозабезпечених сімей – ніхто не подумав. Особливо це стосується сіл під Дніпром. Там батькам не тільки ніколи займатися з дітьми, а банально нема на чому. Я точно знаю пару сімей, у яких немає комп'ютера вдома і в кращому випадку – один смартфон на сім'ю. Ось так і виходить, що повноцінно вчитися можуть тільки ті діти, чиї батьки можуть дозволити покупку комп'ютерів і гаджетів. А діти батьків не вибирають ", – підсумувала мама дніпровського школяра Алін Ковальська.

Для тих, у кого немає можливості вчитися онлайн за допомогою гаджетів, прийшло на допомогу навчання по ТБ. Звичайно ж, такі уроки не замінять викладання в школі, але будуть корисними.

Уроки для школярів 5-11 класів починаються о 10:00 ранку. У період карантину педагогами для старшокласників всієї країни стали 40 вчителів зі столиці.

Дивитися уроки учням 5-11 класів можна на таких телеканалах:

"Плюсплюс" і "112 Україна" – для учнів 5-х класів;

"ZOOM" та "NewsOne" – для учнів 6-х класів;

"ZIK" – для учнів 7-х класів;

"Індиго" і "УНІАН" – для учнів 8-х класів;

"Рада" і "UA: Культура" – для учнів 9-х класів;

"UA: Перший" – для учнів 10-х класів;

"М1" – для учнів 11-х класів.

Розклад уроків можна дізнатися за посиланням.

Ті, хто не встиг подивитися онлайн-уроки вчасно, можуть включити повтор на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України в Facebook або YouTube.

Також стало відомо, що оцінки за семестр школярам повинні бути виставлені за результатами поточного оцінювання до 12 березня і тематичного оцінювання, проведеного в ході дистанційного навчання.

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