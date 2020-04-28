Дистанційне навчання у ВНЗ Дніпра: як воно дається студентам і викладачам

Через продовження загальнонаціонального карантину студенти і викладачі Дніпра змушені навчатися в дистанційному режимі. Як повідомляють в уряді, навчальний рік у вищих навчальних закладах може закінчитися в такій же формі.

Як дається студентам і викладачам Дніпра дистанційне навчання – OBOZREVATEL розповість далі.

Дистанційне навчання у ВНЗ Дніпра spb.aif.ru

Що кажуть в уряді

Як розповіла виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, вищі навчальні заклади України закінчать поточний навчальний рік дистанційно, якщо ситуація з пандемією коронавіруса не зміниться. Так, студентів чекає проведення іспитів онлайн, але при цьому період проведення сесій зміщений не буде.

"Ми надали рекомендаційний лист вищим навчальним закладам по організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І вищі навчальні заклади повинні бути готові завершити навчальний рік", – зазначила Мандзій.

Чиновниця додала, що також у ВНЗ були технічні можливості для організації проведення заліків, іспитів та випускних іспитів дистанційно.

"Ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року та закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачі іспитів і сесії.

Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідування установ вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях", – повідомила Мандзій.

Дистанційне навчання socportal.info

Відновлення роботи навчальних закладів після карантину: план уряду

Нещодавно Кабінет міністрів України оприлюднив поетапний план зняття карантину, які планується впроваджувати після 11 травня.

План містить п'ять етапів виходу країни з карантину, які будуть реалізовуватися один за іншим, після стабілізації епідеміологічної ситуації, обумовленої кожним попереднім етапом.

План також передбачає умови, при яких в Україні поступово буде відновлюватися робота навчальних закладів.

Відновлення роботи навчальних закладів буде відбуватися поетапно. Першими відкриються установи, які забезпечують проведення ЗНО. Скасування обмежень на роботу всіх навчальних закладів відбудеться на завершальному етапі виходу з карантину.

Зокрема, планується, що відновлення навчання випускних класів в школах і підготовка до проведення ЗНО може відбутися при реалізації другого етапу плану, окремі навчальні заклади можуть відкритися в ході третього етапу, а зняття обмежень щодо функціонування всіх навчальних закладів має відбутися під час реалізації четвертого етапу зняття карантинних заходів в Україні.

Відзначимо, що план Кабінету міністрів щодо зняття карантину не містить конкретних дат, а спирається на стан епідеміологічної ситуації в Україні.

Дистанційне навчання RT News

Як дається дистанційне навчання студентам Дніпра

Для багатьох студентів введення дистанційного навчання – незрозуміле і "страшне" нововведення. Спочатку деякі не розуміли, як буде працювати ця функція, а головне – як здавати заліки і закривати сесію.

В цьому році студентка одного з ВНЗ Дніпра Аліна закінчує 4 курс і готується до дипломування:

"З початку карантину викладачі сказали нам встановити спеціальну програму для дистанційного навчання. В принципі, заняття проходять за розкладом, якість відеозв'язку і звуку в нормі, і я вважаю, що це дуже добре.

Але коли я дізналася про те, що в ВНЗ планують завершити навчальний рік також дистанційно, то, якщо чесно, взагалі цього не уявляю. Як отримувати і виставляти заліки? Але найголовніше – як здавати іспити? Думаю, що багато хто зможе вільно списувати... Тому про які знання може йти мова?

Захист диплома також під питанням. Яким чином це відбуватиметься? Я вважаю, що це буде дуже складно. А що робити тим, у кого поганий зв'язок вдома? Як їм здавати дипломи?", – розповіла Аліна.

Дистанційне навчання smolnews.ru

Студентка 3 курсу Вікторія живе в маленькому селі, де зі зв'язком, а тим більше з Інтернетом – великі проблеми:

"У період карантину мені не було сенсу залишатися в місті. А коли я дізналася про закриття транспорту, то відразу ж поїхала додому.

Я живу в селі, але комп'ютер та Інтернет тут є, але працюють вони дуже погано. Щоб завантажити хоча б одну вкладку, мені доводиться чекати близько 3-4 хвилин. Тому я рідко потрапляю на онлайн-заняття, а якщо і виходить зайти, то найчастіше вибиває зв'язок.

Як буду закривати сесію – невідомо. Доведеться телефонувати в деканат і пояснювати ситуацію, шукати вихід з положення... ", – повідомила студентка Вікторія.

А ось у студентки Олени, як виявилося, вже почалася сесія дистанційно, але її і інших одногрупників ніхто про це не попередив:

"Мені подзвонила староста групи і розповіла, що нібито у нас мав бути іспит, про який викладачі та деканат нам не повідомили, і тепер вся наша група його, так би мовити, "прогуляла".

Тому ми підняли бунт і почали зв'язуватися для з'ясування цієї ситуації. І як нам сказали, що вже завтра можуть поставити цей іспит повторно. Питання: як встигнути підготуватися до нього? Ні питань, ні тем... Ось і вся наша освіта...", – розповіла Олена.

Дистанційне навчання libinform.ru

А ось студент Олександр дуже задоволений дистанційним навчанням і вважає, що це краще, ніж ходити щодня до університету:

"Додаток для навчання дуже зручний. Можна легко завантажити готові домашні завдання, відправити їх і навіть скасувати здачу.

Потім викладачі перевіряють і також завантажують всі оцінки і зауваження в файли, прикріплені в додатку.

Дистанційне навчання мені дуже подобається. Лежиш з ноутбуком, слухаєш лекції і спокійно, без поспіху виконуєш всі завдання", – зазначив Олександр.

Днями у студентки Альони вже був пробний іспит дистанційно. Викладачі вирішили перевірити, яким чином це буде відбуватися і чи зможуть студенти впоратися:

"Нам заздалегідь відправили питання на іспит. Ми з одногрупниками розділили між собою і підготували відповіді.

Іспит тривав по стандарту – 1,20. У додатку відкрили вкладку з питаннями і тестами, її легко можна було згортати і шукати відповіді в Інтернеті. Нічого складного", – розповіла студентка Альона.

Дистанційне навчання profile.ru

Що думають викладачі Дніпра про дистанційне навчання

Дистанційне навчання дається не всім викладачам. Більшість погано розбираються в комп'ютерній техніці і тому їм доводиться всьому вчитися:

"Раніше я рідко користувалася комп'ютером, завжди робила всю роботу вручну або ж за допомогою телефону.

Коли ввели дистанційне навчання, довелося встановити спеціальний додаток і вчитися їм користуватися. Особисто мені допомагає в цьому донька, інакше сама я б не розібралася.

У такому режимі проходять не тільки заняття, але і збори з колегами, де ми обговорюємо важливі питання.

Можу сказати, що не тільки я вчуся розбиратися в комп'ютері. Багато моїх колег також не розуміють, куди потрібно заходити, що натискати і як в загальному вести діалоги дистанційно. Думаю, що з часом усі навчаться і звикнуть", – розповіла викладач Світлана Миколаївна.

Викладачі не приховують, що нудьгують по живому спілкуванню з колегами і студентами:

"Я розумію, що карантин – єдина подія дії, але дах з відстані їздить, а туга по роботі з людьми-некомпьютерами стає нестерпною. Сподіваюся зустрітися в реалі", – повідомила викладач Оксана Вікторівна.

Дистанційне навчання Rusbase

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Кабінет міністрів України затвердив пільги на безліч послуг під час карантину. Стало відомо, які послуги можуть не оплачувати жителі Дніпра і як йдуть справи з оплатою за навчання у ВНЗ.