Дід Мороз і Снігуронька додому: у скільки обійдеться новорічна казка в Дніпрі

Напередодні Нового року батьки хочуть подарувати своїм дітям незабутнє свято з подарунками та Дідом Морозом зі Снігуронькою.

OBOZREVATEL докладно розповість, скільки коштує в Дніпрі подарувати діткам справжню казку.

Послуги Діда Мороза та Снігуроньки shopings.ru

Ціни на послуги Діда Мороза та Снігуроньки залежать від того, яку розважальну програму Ви хочете для своєї дитини і в який день.

Так, в одному з агентств пропонують вже готову новорічну програму, яку можуть організувати на спеціальному квартирнику. Діти зможуть пограти в ігри, взяти участь і допомогти розгадати секрети новорічної казки. Також програма наповнена танцями, піснями, подарунками та яскравою фотосесією.

Відзначимо, що брати участь можуть діти від 2 до 10 років. Тривалість такої розважальної програми 25-30 хвилин.

Крім Діда Мороза і Снігуроньки дітей розважатимуть додаткові аніматори.

Вартість залежить від обраної дати і часу:

До 31 грудня – 1300 гривень;

31 грудня з 9:00 до 15:00 - 1300 гривень;

31 грудня з 16:00 до 19:00 - 1700 гривень;

31 грудня з 20:00 до 23:00 - 2300 гривень.

Дід Мороз і Снігуронька

Якщо Ви хочете, щоб Дід Мороз і Снігуронька прийшли до діток додому, то в Дніпрі це можна легко здійснити.

Як розповіли OBOZREVATEL в одному зі святкових агентств, ціни на замовлення подібної послуги 31 грудня залежать від часу:

До 12:00 – 1300 гривень;

З 12:00 до 18:00 – 1500 гривень;

З 18:00 до 22:00 – 1800 гривень;

З 22:00 і до необмеженого часу – 2100 гривень.

В агентстві зазначили, що в послугу входить заздалегідь підготовлена програма для розваги дітей: активні ігри на новорічну тематику, хороводи навколо ялинки, подарунки, фото на пам'ять. Також можливе проведення програми, як на російській, так і на українській мовах. Час проведення програми – 30 хвилин.

Дід Мороз і Снігуронька

В одному з агентств ціни на послуги Діда Мороза та Снігуроньки залежать від того, на якому березі Ви живете в Дніпрі і в який день віддасте перевагу зробити замовлення.

Так, з 19 по 29 грудня доведеться заплатити 1000 гривень за 30 хвилин або 1500 гривень за годину привітання. 30 грудня – 1200 грн/30 хвилин або 1800 грн/годину.

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За цю вартість аніматори привітають дітей з музичним супроводом, іграми й танцями. У розважальну програму входять танці під бурульками, прикраса сніговика, ігри зі сніжною завірюхою і багато іншого.

Також додатково можна замовити наступні послуги:

Фотограф – 800 грн/год;

Дощ з мильних бульбашок – 100 грн/3-5 хвилин;

Шар-сюрприз – 250 грн;

Новорічні кулі на паличці – 10 грн/шт;

Сяючі браслети – 6 грн/шт;

Солодка вата – 800 грн.

Дід Мороз і Снігуронька

Подібні послуги можна замовити не тільки в святкових агентствах, а й на сайтах безкоштовних оголошень.

Тут вартість Діда Мороза і Снігуроньки на будинок трохи відрізняється від офіційних агентств. Так, аніматори пропонують 20-хвилинну програму, в яку входять:

Ігри та хороводи;

Пісні і танці;

Прослуховування дитячих віршиків;

Музичний супровід;

Подарунок від Діда Мороза для дорослих.

За таке задоволення потрібно заплатити від 1000 гривень і вище.

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Деякі аніматори пропонують подібну послугу за певну суму, яка залежить від дати і часу проведення. Це трохи дешевше, ніж в святкових агентствах.

За 20-30 хвилин розваги доведеться заплатити:

З 18 по 28 грудня – 700 гривень;

З 28 по 29 грудня – 800 гривень;

30 грудня – 900 гривень;

31 грудня: до 14:00 – 1000 гривень; з 14:00 до 18:00 – 1200 гривень; з 18:00 до 21:00 – 1300 гривень; після 21:00 – ціна договірна.

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Також є аніматори, які пропонують експрес-привітання (15 хвилин), міні-привітання (30 хвилин) або стандарт-привітання (60 хвилин):

До 31 грудня – експрес – 750 гривень; міні – 900 гривень; стандарт – 1000 гривень.

31 грудня до 21:00 – експрес – 850 гривень; міні – 1000 гривень; стандарт – 1200 гривень.

31 грудня після 21:00 – експрес – 1100 гривень; міні – 1300 гривень; стандарт – 1500 гривень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у Дніпрі.

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