День захисника України: ТОП подарунків для чоловіків і їх вартість у Дніпрі

Щороку 14 жовтня всі українці відзначають державне свято День захисника України. Традиціям не зраджують і жителі Дніпра. Тому вже саме зараз час придумати та придбати подарунок для свого захисника.

OBOZREVATEL склав ТОП ідей для подарунків на День захисника України і детально розповість про їх середню вартість у Дніпрі.

Екстремальний подарунок

Якщо чоловік не любить сидіти на місці і вважає за краще активно проводити свій час, то ідеальним подарунком для нього буде сертифікат на екстремальне водіння.

Для чоловіка складуть індивідуальну програму заняття. Після теоретичної частини почнеться практична, де чоловік зможе отримати такі навички як швидко та чітко управляти машиною, безпечно об'їжджати перешкоди, екстремально гальмувати і т.п.

Вартість такого подарунка в Дніпрі складе близько 2 тисяч гривень.

Екстремальне водіння Bigmir.net

Також в якості подарунка можна придбати сертифікат на стрибок з парашутом без інструктора. Якщо Ваш чоловік готовий до такого польоту, то подібний подарунок в нашому місті обійдеться в 3 тисячі гривень.

Але для стрибка з парашутом треба пройти кілька етапів підготовки. На аеродромі потрібно буде зареєструватися і пройти медичний огляд. Після цього почнеться навчання в групі. Потім чоловікові доведеться скласти теоретичний і практичний заліки. Якщо все пройде добре та без помилок, то його допустять до стрибка.

Після чоловіка піднімуть в небо на літаку, і він самостійно виконає стрибок з парашутом. В кінці чоловікові видадуть сертифікат про виконання самостійного стрибка.

Стрибок з парашутом живуспортом.рф

Хорошим подарунком може стати майстер-клас зі скелелазіння – його можна пройти і удвох. Так, на скеледромі інструктор розповість про основи скелелазіння, а потім буде можливість підкорити кілька трас. Відзначимо, що для цього Вам видадуть спеціальну екіпіровку та взуття.

Вартість подарунка в Дніпрі становить близько 500 гривень. Недорогий, а головне цікавий і хороший подарунок!

Майстер-клас зі скелелазіння Jiwa

Набори з флягою

Такий подарунок актуальний для багатьох чоловіків. Набори з фляги та чарок можуть стати в нагоді в будь-який момент, особливо в холодну пору року. Адже іноді подібний подарунок може допомогти добре зігрітися. Крім того, можна придбати сходий набір в комплекті з ножем і брелоком.

Середня вартість набору в Дніпрі варіюється від 300 до 500 гривень. Все залежить від Вашого вибору і переваги чоловіка.

Набори з флягою WildBerries.by

Пивний кухоль з тематичним візерунком

Якщо Ваш чоловік любитель подібного алкоголю, то пивний кухоль з візерунком – цілком хороший подарунок. На честь свята можна придбати кухоль з тематичним написом, картинкою або будь-яким іншим вподобаним візерунком.

Вартість такого подарунка в нашому місті буде залежати від Вашого вибору. Звичайнісінький пивний кухоль з мінімальним візерунком або зовсім без нього обійдеться близько 100 гривень. Якщо ж Ви хочете подарувати більш "наворочений" кухоль, то ціна буде варіюватися від 200-400 гривень і вище.

Пивний кухоль

Шкіряне портмоне

Для солідного чоловіка відмінним подарунком буде портмоне зі справжньої шкіри. По-перше, це дуже зручно. По-друге, такий подарунок буде виглядати презентабельно та додасть чоловікові більше впевненості.

Головне у виборі такого подарунка – не прогадати з якістю. Адже справжня шкіряна річ прослужить кілька років. У Дніпрі шкіряне портмоне можна придбати від 2 тисяч гривень і вище. Ціна залежить від вибору та фірми.

Шкіряне портмоне Novomag

Набір для справжнього відпочинку

Для багатьох чоловіків завжди в радість зібратися з друзями, посмажити м'ясо або приготувати що-небудь смачне на багатті, і при цьому добре відпочити. Тому на День захисника України чоловікові можна подарувати набір для справжнього відпочинку – мангал, гриль-барбекю, хороші шампури, або ж що-небудь одне з цього.

Найзвичайніший мангал в Дніпрі обійдеться від 400 до 700 гривень. Якщо Ви хочете зробити його під замовлення, наприклад, кований, то такий подарунок вийде від 2 тисяч гривень і вище.

Мангал

Дуже зручна річ для відпочинку – це гриль-барбекю. На ньому можна як посмажити шашлик, так і приготувати смачні та соковиті стейки, овочі і т.д. на грилі. Ціна хорошого гриль-барбекю в нашому місті варіюється від 1500 до 5 тисяч гривень. Вартість залежить від фірми, його розміру та комплектації.

Гриль-барбекю grillclub.com.ua

Подарункові шампури повинні прослужити довгі роки, тому їх потрібно брати хорошої якості. У Дніпрі набір красивих шампурів з міцного матеріалу можна знайти за 400-500 гривень. Крім того, можна придбати шампури зі спеціальним гравіюванням або візерунком. Вартість такого задоволення становить від 60-100 гривень/шампур.

Шампури Bigl.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що останнім часом жителі Дніпра все частіше почали помічати в місті диких тварин – лисиць. Експерт розповів, у чому причина і чи несуть вони загрозу для життя людей.