День всіх закоханих: що подарувати і куди піти в Дніпрі на 14 лютого

День святого Валентина хороший привід не тільки провести час поруч з коханою людиною, а й зробити їй приємно.

Що подарувати своїй другій половинці і куди піти в Дніпрі на 14 лютого – розповість OBOZREVATEL.

14 лютого в Дніпрі Мир Леди

Ідеї подарунків

SPA-вікенд для двох

Вас і вашу другу половинку відправлять на вихідні в заміський комплекс. Вам нададуть номер з усіма зручностями. Крім цього, в перший день на Вас чекає романтична вечеря на суму 700 гривень, а вранці – сніданок для двох. Також Вас чекають SPA-процедури: сауна, масажі, пілінг і шоколадне обгортання.

Вартість такого задоволення – 4500 гривень.

SPA-вікенд для двох Покупон

Дегустація вина та сиру

Закохана пара зможе спробувати різні сорти вина і сиру в затишному ресторані. Гостям розкажуть про способи вирощування винограду, технології виробництва сиру. Також закоханим подадуть п'ять сортів вина і п'ять видів сиру. Пара зможе насолодитися прекрасним смаком, ароматом вина і сиру, і провести добре час разом.

Даний подарунок обійдеться в 1400 гривень за 1,5 години.

Дегустація вина та сиру SimpleWine

Прогулянка на конях

Якщо Ви і Ваша друга половинка любите активний відпочинок, то катання на конях – відмінний подарунок для двох.

Вам дадуть коней, розкажуть про правила безпеки і особливості поведінки з тваринами. Після цього Ви підете на прогулянку верхи по лісі або на території кінного клубу.

Вартість подарунка – 1200 гривень за 1,5 години.

Прогулянка на конях Покупон

Фотосесія Love Story

Якщо Ви давно хотіли зробити милу і романтичну фотосесію удвох, то в цьому допоможе професійний фотограф і красива локація.

Попередньо Ви зможете обговорити всі деталі з фотографом. Потім Ви підете на локацію, де за 1,5 години майстер втілить всі задумані ідеї.

Потім протягом 14 днів Вам надішлють вихідні в пакетній обробці, а 10 кращих кадрів пройдуть ретуш.

Вартість подарунка – 1800 гривень.

Фотосесія Love Story Студія Фотороботу

Стрибок з парашутом у тандемі для двох

Якщо Ваша пара любить екстрим, то незабутні емоції подарує стрибок з парашутом в тандемі.

На території аеродрому Вас зустрінуть інструктори. Після теоретичної частини та наземної тренування Вам видадуть необхідне спорядження. Потім на легкому літаку Ви підніметеся на висоту, з якої будете здійснювати стрибок.

Під час польоту парашутом повністю управляє інструктор. Після приземлення Вам видадуть дипломи.

Вартість подарунка – 11400 гривень за дві години.

Стрибок з парашутом у тандемі для двох Life-in-Travels.ru

Куди піти в Дніпрі на 14 лютого

На День святого Валентина в Дніпрі заплановано ряд заходів. OBOZREVATEL відібрав найкращі з них і докладно розповість далі.

"Romantic Collection love songs"

Рок-група "Арія Tribute" виконає відомі популярні хіти про кохання. Якщо Ви і Ваша половинка є фанатами рок-виконання, то це хороший привід сходити і провести 14 лютого разом під улюблену музику.

Місце проведення: БК "Машинобудівників".

Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 250 гривень.

"Арія Tribute" Vgorode.ua

"Покоління 90-х"

Ритмічні танці, хороша музика, коктейлі і крута атмосфера – все це Ви можете отримати на вечірці "Покоління 90-х".

Місце проведення: "Rio club".

Коли і скільки коштує: 14 лютого, 20:00. Вхід від 100 гривень.

Новини Стало відомо про невдале 14 лютого Маркл і принца Гаррі

"Покоління 90-х" 24СМІ

Балет "Ромео і Джульєтта"

Якщо Ви хочете провести вечір 14 лютого в тихій і спокійній атмосфері, то є можливість відвідати класичний балет "Ромео і Джульєтта". Незабутні емоції подарують симфонічний оркестр і неймовірна гра артистів.

Місце проведення: Театр опери і балету.

Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 80 гривень.

Балет "Ромео і Джульєтта" Belcanto.ru

"ДахаБраха"

Відома і популярна музична група 14 лютого подарує незабутній концерт. Яскравий виступ і приємна музика однозначно сподобається Вам і Вашій другій половинці.

Місце проведення: ДК "Шинник".

Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 290 гривень.

"ДахаБраха" Укрінформ

"Vidverto"

Затишний зал, романтична атмосфера і жива музика у виконанні гурту "Vidverto" - ідеальне поєднання і проведення часу на День всіх закоханих.

Місце проведення: "Арт-квартира".

Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 150 гривень.

"Vidverto" Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники гумористичної студії "Квартал 95" до Дня святого Валентина показали своїм читачам в Instagram ніжні фотографії з подружжям.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!