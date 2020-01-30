День всіх закоханих: що подарувати і куди піти в Дніпрі на 14 лютого

День святого Валентина хороший привід не тільки провести час поруч з коханою людиною, а й зробити їй приємно.
Що подарувати своїй другій половинці і куди піти в Дніпрі на 14 лютого – розповість OBOZREVATEL.
14 лютого в Дніпрі
Мир Леди
Ідеї подарунків
SPA-вікенд для двох
Вас і вашу другу половинку відправлять на вихідні в заміський комплекс. Вам нададуть номер з усіма зручностями. Крім цього, в перший день на Вас чекає романтична вечеря на суму 700 гривень, а вранці – сніданок для двох. Також Вас чекають SPA-процедури: сауна, масажі, пілінг і шоколадне обгортання.
Вартість такого задоволення – 4500 гривень.
SPA-вікенд для двох
Покупон
Дегустація вина та сиру
Закохана пара зможе спробувати різні сорти вина і сиру в затишному ресторані. Гостям розкажуть про способи вирощування винограду, технології виробництва сиру. Також закоханим подадуть п'ять сортів вина і п'ять видів сиру. Пара зможе насолодитися прекрасним смаком, ароматом вина і сиру, і провести добре час разом.
Даний подарунок обійдеться в 1400 гривень за 1,5 години.
Дегустація вина та сиру
SimpleWine
Прогулянка на конях
Якщо Ви і Ваша друга половинка любите активний відпочинок, то катання на конях – відмінний подарунок для двох.
Вам дадуть коней, розкажуть про правила безпеки і особливості поведінки з тваринами. Після цього Ви підете на прогулянку верхи по лісі або на території кінного клубу.
Вартість подарунка – 1200 гривень за 1,5 години.
Прогулянка на конях
Покупон
Фотосесія Love Story
Якщо Ви давно хотіли зробити милу і романтичну фотосесію удвох, то в цьому допоможе професійний фотограф і красива локація.
Попередньо Ви зможете обговорити всі деталі з фотографом. Потім Ви підете на локацію, де за 1,5 години майстер втілить всі задумані ідеї.
Потім протягом 14 днів Вам надішлють вихідні в пакетній обробці, а 10 кращих кадрів пройдуть ретуш.
Вартість подарунка – 1800 гривень.
Фотосесія Love Story
Студія Фотороботу
Стрибок з парашутом у тандемі для двох
Якщо Ваша пара любить екстрим, то незабутні емоції подарує стрибок з парашутом в тандемі.
На території аеродрому Вас зустрінуть інструктори. Після теоретичної частини та наземної тренування Вам видадуть необхідне спорядження. Потім на легкому літаку Ви підніметеся на висоту, з якої будете здійснювати стрибок.
Під час польоту парашутом повністю управляє інструктор. Після приземлення Вам видадуть дипломи.
Вартість подарунка – 11400 гривень за дві години.
Стрибок з парашутом у тандемі для двох
Life-in-Travels.ru
Куди піти в Дніпрі на 14 лютого
На День святого Валентина в Дніпрі заплановано ряд заходів. OBOZREVATEL відібрав найкращі з них і докладно розповість далі.
"Romantic Collection love songs"
Рок-група "Арія Tribute" виконає відомі популярні хіти про кохання. Якщо Ви і Ваша половинка є фанатами рок-виконання, то це хороший привід сходити і провести 14 лютого разом під улюблену музику.
Місце проведення: БК "Машинобудівників".
Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 250 гривень.
"Арія Tribute"
Vgorode.ua
"Покоління 90-х"
Ритмічні танці, хороша музика, коктейлі і крута атмосфера – все це Ви можете отримати на вечірці "Покоління 90-х".
Місце проведення: "Rio club".
Коли і скільки коштує: 14 лютого, 20:00. Вхід від 100 гривень.
"Покоління 90-х"
24СМІ
Балет "Ромео і Джульєтта"
Якщо Ви хочете провести вечір 14 лютого в тихій і спокійній атмосфері, то є можливість відвідати класичний балет "Ромео і Джульєтта". Незабутні емоції подарують симфонічний оркестр і неймовірна гра артистів.
Місце проведення: Театр опери і балету.
Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 80 гривень.
Балет "Ромео і Джульєтта"
Belcanto.ru
"ДахаБраха"
Відома і популярна музична група 14 лютого подарує незабутній концерт. Яскравий виступ і приємна музика однозначно сподобається Вам і Вашій другій половинці.
Місце проведення: ДК "Шинник".
Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 290 гривень.
"ДахаБраха"
Укрінформ
"Vidverto"
Затишний зал, романтична атмосфера і жива музика у виконанні гурту "Vidverto" - ідеальне поєднання і проведення часу на День всіх закоханих.
Місце проведення: "Арт-квартира".
Коли і скільки коштує: 14 лютого, 19.00. Квитки від 150 гривень.
"Vidverto"
Вікіпедія
Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники гумористичної студії "Квартал 95" до Дня святого Валентина показали своїм читачам в Instagram ніжні фотографії з подружжям.
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