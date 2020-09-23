День вчителя 2020: цікаві ідеї подарунків і їх вартість у Дніпрі

Зовсім скоро 4 жовтня в усіх школах України будуть відзначати свято День вчителя. У цей день прийнято вітати теплими словами та подарунками викладачів, які дають важливі та корисні знання для життя.

OBOZREVATEL склав список ТОП цікавих ідей подарунків для вчителів і їх середню вартість в Дніпрі.

Фруктові, квіткові або солодкі набори

У Дніпрі перед Днем вчителя багато продавців вже почали приймати замовлення таких гарних подарунків як фруктові, квіткові або солодкі бокси.

Вартість подібних наборів залежить від Вашого вибору. Наприклад, солодкий набір з пряників обійдеться в 100 гривень і вище, з популярних американських макарунів і квітів – від 500 гривень.

Подарункові набори в Дніпрі

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Вартість фруктових наборів становить від 400 гривень. Сюди входять такі корисні фрукти як виноград, банани, яблука, груші, ківі, ананаси і безліч інших. Все це упаковують в гарний плетений кошик.

Фруктові набори в Дніпрі

Квіткові набори в Дніпрі також потрібно замовляти заздалегідь. Справжній професіонал-флорист допоможе зібрати букет будь-якої складності. Вартість хорошого букета становить від 400-500 гривень і вище. Ціна залежить від вибору квітки, розміру букета і його оформлення.

Квіткові набори в Дніпрі

Крім того, вчителю можна подарувати хороший чайно-кавовий набір. Адже, як відомо, багато вчителів не можуть встояти перед чашкою смачного чаю або кави, особливо в холодну пору року. У нашому місті придбати такий набір можна від 500 гривень.

Чайно-кавовий набір Pinterest

Сертифікати на відпочинок

Учитель, як і будь-яка інша людина, мріє про справжній відпочинк, щоб хоч ненадовго, але розслабитися від роботи і зайвих думок. Тому ідеальнішого подарунка, ніж сертифікат на похід в спа-салон – не буває.

Так, вчителя можна відправити розслабитися на аромамасаж, пілінг для тіла або спа-догляд з корисними мінералами. Вартість такого подарунка в Дніпрі – близько 700 гривень до двох годин насолоди.

Подарунковий сертифікат на відпочинок telegid.com

Символічні чашки або футболки

Якщо Ви хочете, щоб подарунок зберігся на довгі роки, то можна подарувати чашку або футболку з відповідною символікою.

Напис на чашці або футболці Ви можете вибрати самі або ж придбати вже готовий подарунок. Так, символічна чашка обійдеться близько 200 гривень, а футболка – близько 400 гривень.

Символічні чашки або футболки

Тепла ковдра, халат або шкарпетки

Зовсім не за горами холоди і тому хорошим подарунком для вчителя може стати тепла ковдра, халат або шкарпетки. Ці речі завжди знадобляться і допоможуть зігрітися в холодну пору року.

Так, вартість теплої ковдри в Дніпрі становить близько 400 гривень, халат – від 500 гривень, шкарпетки – від 80 гривень.

Тепла ковдра, халат або шкарпетки

Акція "Ліки замість букетів"

У дніпровській школі №97 учні та вчителі ініціювали акцію під назвою "Ліки замість букетів" для того, щоб допомогти 19-річній випускниці Тані Жильцовій, яка вже сім років бореться з раком шлунка. Так, школа відмовилася від букетів на День вчителя, адже для порятунку життя дівчини дорога кожна копійка.

Педагогічний колектив закликає своїх учнів не купувати букети на свято, натомість вони просять матеріально допомогти Тані.

Діагноз: Гастроінтестинальна стромальна пухлина антрального відділу шлунка, метастази в печінці, анемія.

Карта мами Жильцова Тетяна Олександрівна:

5168 7573 4749 9057 гривня;

5168 7450 1927 2621 євро.

Таня Жильцова. Facebook/Новокодацький Район – NEWS

Дану акцію може підтримати кожен небайдужий житель міста. Крім того, завдяки подібним пожертвам можна врятувати життя людини, яка страждає від страшної хвороби.

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